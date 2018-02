Test: Yamaha Stagepas 600i, portables PA-System

Yamaha Stagepas

Steht ein kleiner Gig an und soll der Aufwand gering gehalten werden, wird ja inzwischen oft auf die beliebten Säulenlautsprecher zurückgegriffen. Aber auch die altbewährte Gesangsanlage ist noch nicht völlig vom Markt verschwunden.

Yamaha hat hier die Stagepas 600i im Portfolio, wir hören mal rein, was das Konzept zu bieten hat.



Die Kompaktanlage

Die Yamaha Stagepas kombiniert zwei 10“/1“ Boxen mit einem Powermischer. Dieser ist für den Transport auf der Rückseite der einen Box eingeklickt. Box 2 besitzt hier eine Abdeckung, so dass die Mulde als Kabelfach genutzt werden kann. Hier befindet sich das Zubehör, Yamaha Stagepas liefert zwei Lautsprecherkabel, das Netzkabel, ein Miniklinke auf Cinch Kabel und die Bedienungsanleitung mit.

Die komplette Anlage lässt sich so platzsparend transportieren und mit zwei Händen zur Bühne tragen.

Die passiven Lautsprecher

Die beiden Topteile sind mit einem 10“ Woofer und einem 1“ Tweeter bestückt, der in eine 1,4“ Hornöffnung bläst. Der Abstrahlungswinkel des Horns beträgt 90° x 60°. Die Einheit soll einen maximalen Schalldruck von 129 dB im Frequenzbereich von 55 Hz bis 20 kHz entwickeln. Der Bass-Speaker wird durch ein stabiles Metallgitter geschützt.

Das Bassreflexgehäuse der Yamaha Stagepas besteht aus Kunststoff, der eine glatte Oberfläche hat. Da dürften schnell Gebrauchsspuren sichtbar werden, leider bietet Yamaha keine passenden Schutzhüllen an. 545 x 348 x 319 mm misst das Gehäuse in Höhe/Breite/Tiefe und ist damit recht handlich. Auch die 10,8 kg Trockengewicht sind angenehm. Transportiert wird die Box mit einem einzelnen Griff, der an der Oberseite angebracht ist. Für den Einsatz auf einem Stativ liefert die Unterseite einen Hochständerflansch, der sogar mit einem Arretierungshebel ausgestattet ist.

Auch eine Monitorschräge ist vorgesehen, da liefert der Hersteller zum Schutz der Oberfläche und gegen Rutschen 12 Gummipads zum Aufkleben mit.

Eine Klinkenbuchse ist zum Anschluss des Lautsprecherkabels vorgesehen, ein Durchschleifen auf weitere Einheiten ist nicht vorgesehen.



Der Powermixer

Der Mischer/Amp wird in einer Box transportiert und wird zum Betrieb abgenommen, ein Betrieb in der Box ist nicht vorgesehen, das würde einen Teil der Lüftungsschlitze blockieren.

Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, die Platte für Anschlüsse und Bedienelemente aus Metall. 3,8 kg wiegt die Einheit, die sich beim Transport zum Gewicht des Topteils addieren. An der Unterseite befinden sich zwei Gewindebuchsen, hier kann eine optionale Adapterplatte angebracht werden, um den Mixer auf einem Mikrofonstativ zu befestigen.

Vier Monokanäle bietet der Mixer. Die ersten Beiden bieten eine XLR-Buchse und einen Mic/Line-Schalter. Hier kann eine Phantomspeisung aktiviert werden, es können also hier auch Kondensatormikrofone betrieben werden. Laut Schaltplan liefert die Phantompower aber nicht die üblichen 48 Volt, sondern nur 30 Volt. Auch für die Line-Inputs bleibt die Speisung angeschaltet, hier würde ich sicherheitshalber nur Gerätschaften anschließen, von denen ich mir sicher bin, dass ihnen die Phantomspeisung nicht schadet.

Kanäle 3 und 4 arbeiten mit Kombibuchsen für Mic und Line, der vierte Kanal bietet zusätzlich noch eine Hi-Z-Umschaltung.

Alle vier Kanäle verfügen über eine Dreiband-Klangregelung, die bei 100 Hz, 2,5 kHz und 8 kHz mit +/- 15 dB eingreift. Ebenfalls verfügen die Kanalzüge über einen Reverb-Regler, der den internen Effekt bedient und einen Level-Regler. Ein Panorama-Poti ist nicht vorhanden, die Monokanäle werden also immer mono ausgegeben.

Die folgenden drei Stereokanäle können auch von sechs Monoinstrumenten benützt werden, dafür besitzt jeder Kanal einen Stereo/Mono-Schalter. Die Pegelanpassung muss in dem Fall an den Instrumenten geschehen. Eingangsseitig unterscheiden sich die Kanäle. Zunächst ist jeder Stereokanal mit zwei Klinkenbuchen ausgestattet, bei Kanal 7/8 kommen hier noch zwei Cinch dazu, 9/10 bieten dafür einen Miniklinkeneingang. Eine Doppelbelegung der Paare ist nicht möglich. Zusätzlich ist noch ein USB Eingang vorhanden, der exklusiv für iPod und iPhone vorgesehen ist. Dieser wird auf Kanal 9/19 ausgegeben.

Die Stereokanäle sind ebenfalls mit der Dreiband-Klangregelung ausgestattet, müssen aber auf den Effektweg verzichten.