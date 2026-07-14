Summer breeze fürn Fuffi?

Hallpedale gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Vom Boutique-Reverb für mehrere Hundert Euro bis zum günstigen No-Name-Pedal aus Fernost ist inzwischen alles vertreten. Eher in letztere Kategorie fällt auch das Yuer XS-05 Summer Reverb, das aktuell für gerade einmal 54,- Euro angeboten wird. Vier Hallmodi, ein kompaktes Gehäuse und True-Bypass. Das klingt auf dem Papier nach einem echten Preis-Leistungs-Kracher. Doch kann ein Reverb in dieser Preisklasse tatsächlich überzeugen? Finden wir es heraus.

Kurz & knapp Worum geht es? Das Yuer XS-05 Summer Reverb ist ein kompaktes Hallpedal mit vier Reverb-Modi, True-Bypass und überraschend gutem Klang – und das für gerade einmal 54,- Euro. Klang: Vier praxisnahe Hallalgorithmen (Room, Hall, Church und Plate) mit angenehm musikalischem Grundcharakter.

Vier praxisnahe Hallalgorithmen (Room, Hall, Church und Plate) mit angenehm musikalischem Grundcharakter. Bedienung: Vier Regler und ein Moduswahlschalter sorgen für eine intuitive Handhabung ganz ohne Handbuch.

Vier Regler und ein Moduswahlschalter sorgen für eine intuitive Handhabung ganz ohne Handbuch. Verarbeitung: Robustes Metallgehäuse, sauber laufende Potis und ordentliche Fertigungsqualität trotz Budgetpreis.

Robustes Metallgehäuse, sauber laufende Potis und ordentliche Fertigungsqualität trotz Budgetpreis. Praxis: Besonders für Clean- und Crunch-Sounds eine echte Bereicherung, bei High-Gain sollte der Hall sparsam dosiert werden.

Besonders für Clean- und Crunch-Sounds eine echte Bereicherung, bei High-Gain sollte der Hall sparsam dosiert werden. Preis-Leistung: Für rund 54,- Euro bietet das Summer Reverb erstaunlich viel Klang und Ausstattung fürs Geld.

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Affiliate Links Yuer XS-05 Summer Reverb Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 54,00€

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Yuer XS-05 Summer Reverb – Der erste Eindruck

Schon beim Auspacken macht das Yuer XS-05 Summer Reverb einen ordentlichen Eindruck. Das Metallgehäuse wirkt stabil und sauber verarbeitet. Die Lackierung ist gleichmäßig aufgetragen und auch die Potis sitzen spielfrei auf ihren Achsen. Natürlich darf man hier keine Boutique-Verarbeitung erwarten, aber ehrlich gesagt hätte ich bei einem Preis von rund 54,- Euro deutlich mehr Kompromisse erwartet.

Die Bedienung ist angenehm unkompliziert. Vier Regler für Mix, Tone, Decay und den gewählten Effektmodus reichen völlig aus. Dazu kommt ein Drehschalter, über den sich die verschiedenen Hallalgorithmen auswählen lassen. Mehr braucht ein unkompliziertes Reverb eigentlich nicht. Gerade Einsteiger dürften sich darüber freuen, dass man hier praktisch ohne Handbuch sofort loslegen kann, weniger ist manchmal mehr.

In Zeiten von Pedalen mit Displays, MIDI, Presets und App-Anbindung wirkt das Summer Reverb fast schon angenehm entschleunigt. Gitarre einstecken, Regler aufdrehen und spielen. Natürlich verzichtet man dadurch auf Speicherplätze oder komplexe Editiermöglichkeiten. Ehrlich gesagt vermisse ich sie in dieser Preisklasse aber überhaupt nicht. Wer ein kleines Pedalboard aufbauen möchte oder einfach nur etwas mehr Raumklang sucht, dürfte mit diesem Konzept vollkommen zufrieden sein.

Vier Hallwelten

Das Summer Reverb bietet vier verschiedene Algorithmen:

Room

Hall

Church

Plate

Die Unterschiede fallen dabei deutlich genug aus, sodass jeder Modus seine Daseinsberechtigung hat. Der klassische Room-Reverb eignet sich dabei besonders, um Cleansounds etwas größer wirken zu lassen, ohne gleich in endlosen Hallfahnen zu versinken.

Der Hall-Modus liefert genau das, was man erwartet, längere Nachhallzeiten mit angenehm weichem Charakter. Besonders gut gefällt mir persönlich aber der Plate-Reverb. Er verleiht Sololinien eine schöne Räumlichkeit und erinnert klanglich durchaus an deutlich teurere Geräte.

Wer es etwas verträumter mag, greift schließlich zum Church-Modus, der die Kathedrale von nebenan in den heimischen Übungsraum bringt. Natürlich sollte man hier keine Eventide-Qualität erwarten. Dafür kostet das komplette Pedal weniger als manche Boutique-Hersteller allein für das Netzteil verlangen.

Was macht eigentlich ein Reverb?

Gerade Anfänger werfen Delay und Reverb gerne in einen Topf. Obwohl beide Effekte auf Laufzeitverzögerungen basieren, verfolgen sie unterschiedliche Ziele.

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Ein Delay erzeugt klar hörbare Wiederholungen des Signals.

Ein Reverb simuliert den Raum, in dem sich das Instrument anscheinend befindet.

Je nach Einstellung kann das eine kleine Jazzkneipe, eine Konzerthalle oder eine riesige Kathedrale sein. Genau deshalb gehört ein Hallpedal für viele Gitarristen inzwischen fast schon zur Grundausstattung und selbst dezente Einstellungen lassen den Sound oft deutlich natürlicher und angenehmer wirken.

Einsteigerwissen: Warum klingt ein Reverb eigentlich wie ein Raum?

Viele Gitarristen nutzen Reverb und Delay beinahe selbstverständlich, dabei steckt hinter beiden Effekten im Grunde dieselbe Idee, nämlich die Zeit.

Ein Delay ist zunächst einmal einfach zu verstehen. Das eingehende Gitarrensignal wird aufgezeichnet und nach einer bestimmten Zeit wieder ausgegeben. Je nach Einstellung hört man eine oder mehrere deutlich voneinander getrennte Wiederholungen. Das ist das klassische Echo – wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.

Ein Reverb funktioniert im Prinzip ganz ähnlich, allerdings in einer viel komplexeren Form. Statt weniger klarer Wiederholungen erzeugt der Hallprozessor hunderte oder sogar tausende extrem kurzer Delays, die sich gegenseitig überlagern, unterschiedlich laut sind und kontinuierlich an Höhen verlieren. Unser Gehirn nimmt diese vielen dicht aufeinanderfolgenden Echos nicht mehr als einzelne Wiederholungen wahr, sondern interpretiert sie als den Nachhall eines Raumes.

Man könnte also vereinfacht sagen, dass ein Reverb aus sehr vielen kleinen Delays besteht, die so geschickt miteinander kombiniert werden, dass daraus der Eindruck einer natürlichen Raumakustik entsteht. Je nachdem, wie diese Delays angeordnet und gefiltert werden, entstehen kleine Räume (Room), große Hallen (Hall), Plattenhall (Plate) oder besonders lange, atmosphärische Ambient-Reverbs.

Deshalb verschwimmen die Grenzen zwischen Delay und Reverb bei manchen Effektpedalen. Dreht man beispielsweise die Delay-Zeit extrem weit herunter und erhöht gleichzeitig das Feedback, entstehen so viele kurze Wiederholungen, dass sie bereits stark an einen Hall erinnern. Einige moderne Pedale nutzen genau dieses Prinzip und kombinieren Delay- und Reverb-Algorithmen miteinander, um besonders dichte und organische Klanglandschaften zu erzeugen.

Wir haben also gelernt, dass ein Delay hörbare Wiederholungen erzeugt. Ein Reverb erzeugt so viele winzige Delays gleichzeitig, dass unser Gehör daraus den Eindruck eines natürlichen Raumes entstehen lässt. Genau deshalb gehören beide Effekte zwar zur gleichen Familie der zeitbasierten Effekte, erfüllen klanglich aber ganz unterschiedliche Aufgaben.

Wie klingt das Yuer Hallpedal?

Im Praxistest schlägt sich das Yuer XS-05 Summer Reverb erstaunlich gut. Die Hallfahnen wirken angenehm weich und lösen sich sauber auf. Erst bei extrem langen Decay-Einstellungen fällt auf, dass hier natürlich kein High-End-DSP arbeitet. Die Hallstruktur wird etwas körniger und weniger dreidimensional als bei deutlich teureren Konkurrenten. Im normalen Einsatz stört das allerdings so gut wie gar nicht.

Besonders Cleansounds profitieren von der zusätzlichen Räumlichkeit. Akkorde wirken größer, Single-Note-Linien setzen sich schön in den Mix und auch mit leichtem Crunch harmoniert das Pedal hervorragend.

High-Gain-Spieler sollten den Mix-Regler dagegen etwas zurückhaltender einsetzen. Zu viel Hall verschmiert naturgemäß schnelle Riffs und Palm-Mutes. Das ist allerdings kein spezifisches Problem dieses Pedals, sondern ein generelles Problem von zeitbasierten Effekten.

Verarbeitung und Praxis

Die Potis laufen sauber, der Fußschalter rastet angenehm satt ein und störende Nebengeräusche oder Pegelsprünge konnte ich nicht feststellen. Der True-Bypass sorgt außerdem dafür, dass das Signal im ausgeschalteten Zustand unbeeinflusst bleibt.

Das Yuer XS-05 Summer Reverb will keine Boutique-Konkurrenz ärgern und auch keine High-End-Studioprozessoren ersetzen. Muss es aber auch gar nicht. Das kleine Pedal liefert einen überraschend angenehmen Hall, eine unkomplizierte Bedienung und eine Verarbeitung, die über seiner Preisklasse liegt. Wer einfach nur etwas mehr Raum um seinen Gitarrensound legen möchte, bekommt hier erstaunlich viel Hall fürs Geld. Leider befinden sich die Ein- und Ausgangsbuchsen an den Seiten den Gehäuses, was einen platzsparenden Einbau auf einem Pedalboard oftmals erfolgreich verhindert.

Klang

Zur Demonstration der Möglichkeiten des Yuer XS-05 Summer Reverb habe ich das Pedal in den Einschleifweg meines Kempers geschaltet und ein Profile geladen, das im cleanen und angezerrten Bereich seit Langem meine persönliche Referenz darstellt, das Morgan AC20-Profile von rmpacheco. Ihr hört zunächst alle vier Modi in Mittelstellung der Regler.

Die Qualität des Reverbs ist unspektakulär, aber praxisgerecht. Schauen wir mal, was rauskommt, wenn ich die vier Modi etwas tweake. Die Einstellungen der Regler sind in den Audiofiles vermerkt.

Damit kann man arbeiten, oder? Zum Schluss hört ihr meine persönliche Lieblingseinstellung. Plate-Reverb mit den im File angegebenen Einstellungen. Der Sound bekommt einen Treblebooster und etwas mehr Gain.