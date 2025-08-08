ANZEIGE
Test: Zoom H5studio, mobiler Recorder

Die neue Generation der mobilen Recorder

8. August 2025
Zoom h5studio test recorder

Zoom H5studio, mobiler Recorder

Der japanische Hersteller Zoom ist einer der ersten Namen, die fallen, wenn es um mobile Recorder geht. Qualität, Preis und Produktpalette mischen sich gekonnt zwischen Einsteigern, Fortgeschrittenen und Profis. Mit der Essential-Serie, die letztes Jahr auf den Markt kam, begab man sich erstmals in das Reich der 32-Bit-Float-Technologie für mobile Recorder. Nun ist die Studio-Serie an der Reihe und wir haben für euch das Modell Zoom H5studio getestet.

Kurz & knapp

  • Klangqualität top: Die 32-Bit-Float-Aufnahme liefert eine makellose Klangqualität, selbst bei stark schwankenden Pegeln.
  • Intuitive Bedienung: Die übersichtliche Menüführung und das gut lesbare Farbdisplay erleichtern die Nutzung, auch für Einsteiger.
  • Leichte Schwächen: Das Plastikgehäuse wirkt wenig robust, die Lautstärkeregelung ist etwas fummelig.
  • Vielseitig einsetzbar: Der Recorder überzeugt auch als Audiointerface mit 4 In/2 Out – ideal für kleine Setups oder Streaming.
  • Guter Preis-Leistungs-Faktor: Für mobile Anwendungen ist der Zoom H5studio derzeit die beste Empfehlung seiner Klasse.

Inhaltsverzeichnis

Spezifikationen des Zoom H5studio

Nachdem Zoom im letzten Jahr verschiedene neue mobile Recorder mit dem Beinamen „essential“ veröffentlicht hat, kommt mit dem Zoom H5studio der erste der neuen Produktreihe auf den Markt. Wie ich bei meinem Test zum H6essential bereits vermutete, darf man die „Studioversion“ als eine Art Pro-Version verstehen. Das lässt sich zumindest bereits an den folgenden Spezifikationen erahnen:

  • 6-Spur-Recorder
  • Aufnahmen bis zu 32-Bit-Float / 192 kHz
  • dualer A/D-Wandler
  • X/Y-Mikrofonkapsel (wechselbar durch Kapselsystem 3.0)
  • 2 XLR/TRS-Kombibuchsen mit Vorverstärker der F-Serie
  • 48 V Phantomspeisung
  • 3,5 mm Stereo-Klinkeneingang
  • 3,5 mm Stereo-Klinkenausgang
  • 3,5 mm Stereo-Kopfhörerausgang
  • Gain-Regler
  • Hochpassfilter (80 Hz, 160 Hz, 240 Hz)
  • Look-Ahead-Limiter
  • drahtlose Steuerung (nur mit Adapter und App für iOS)
  • integrierter Lautsprecher
  • 2“ Farbdisplay
  • als USB-C Audiointerface verwendbar (max. 96 kHz)
  • RF-Abschirmung gegen Einstreuung von Smartphones und WLAN-Routern

Lieferumfang & Zubehör zum Zoom H5studio

Der Lieferumfang fällt beim Zoom H5studio leider wie gewohnt etwas klein aus. Das war mal ganz anders und man hat sich wohl oder übel irgendwie daran gewöhnt. Im Karton findet man lediglich Datenblätter und einen Sticker. Immerhin gibt es eine kleine Tasche, um wenigstens einen Schutz vor Kratzern und Staub zu gewährleisten.

Ein passendes Zubehörpaket (APH-5s) wird zwar bereits auf der Zoom Website beworben, einen Kauflink suchte ich jedoch bisher vergeblich. Zumindest wissen wir, was im Paket sein wird: eine gepolsterte Transporttasche, ein Windschutz, ein Netzteil und ein USB-C-Kabel.

Zoom H5studio

Lieferumfang des Zoom H5studio

Der erste Eindruck

Der Zoom H5studio fällt mit etwas mehr als 300 g ganz klar in die Kategorie Fliegengewicht. Mit Batterien sind es ungefähr 410 g.

Beim ersten Anfassen macht das Plastikgehäuse keinen langlebigen Eindruck auf mich. Taster, Drehregler und Buchsen scheinen mir aber gut verarbeitet zu sein und machen einen hochwertigen Eindruck auf mich. Über die Verarbeitung an sich lässt sich also nicht meckern.

Zoom H5studio

Immer einsatzbereit: Der Zoom H5studio

Generell gefällt mir die Bedienoberfläche des Zoom H5studio deutlich besser als beim H6essential. Das Display sitzt mittig, umgeben von vier Drehreglern zum Einstellen der Pegel. Die vergleichbar wenigen Drucktasten sind unten angeordnet und der Zoom H5studio liegt somit gut bedienbar in der Hand. Der SD-Karten-Slot hat, anstelle eines Gummizugs, eine richtige Klappe spendiert bekommen.

Etwas unentschieden bin ich bei der Lautstärkeeinstellung des Kopfhörers. Das Drehrad wurde leicht ins Gehäuse eingebettet, wodurch sich die potentielle Gefahr, ungewollt den Pegel zu verändern, verringert. Jedoch fiel mir, selbst mit meinen kleinen Händen, das Einstellen etwas schwer.

Zoom H5studio 32bit Float, Gain-Regler

Die neue Generation besitzt auch wieder Gain-Regler

Auffällig sind die neuen Mikrofone, die mit 19,4 mm wirklich groß ausfallen. Wie auch beim Vorgängermodell, dem Zoom H5, sind die Verbindungskabel sichtbar und liegen frei. Aber auch hier fühlt sich alles verhältnismäßig stabil und langlebig an.

Die an dem Kapselsystem angebrachten Füße dienen wohlgemerkt nicht als Stütze, sondern sind aufgrund der Größe notwendig, da das Gerät sonst nicht aufliegen könnte. Ein Stativ ist also definitiv notwendig, möchte man den Zoom H5studio beispielsweise auf einem Tisch platzieren.

Da es, wie bereits erwähnt, noch kein passendes Set mit Windfell gibt, habe ich notgedrungen das Windfell meines Zoom H4n Pro benutzt. Mit etwas Zupfen und Ziehen passt es auch beim H5studio und erfüllt seinen Zweck, auch wenn es etwas eng anliegt und nicht unbedingt schick aussieht.

Zoom H5studio Mikrofone

Die großen Mikrofone des Zoom H5studio

Ein- und Ausgänge des Zoom H5studio

Die Anschlüsse des Zoom H5studio sind identisch zu den vergleichbaren Modellen. Auf der unteren Seite befinden sich die zwei verriegelbaren Kombibuchsen, die +48 V Phantomspeisung bieten und bis zu +4 dBu Mikrofon-, beziehungsweise bis zu +24 dBu Line-Pegel unterstützen. Hier geht das Signal durch die Vorverstärker der F-Serie.

Auf der linken Seite des Gehäuses sitzen die beiden Stereoausgänge im 3,5 mm Klinkenformat für den Line- und den Kopfhörerausgang.

An der rechten Seite der Kapsel ist, etwas unscheinbar angebracht, noch ein 3,5 mm Stereo-Klinkeneingang für weitere externe Mikrofone mit einer Verstärkung von bis zu 60 dB zu finden. Hier lässt sich über das Menü zusätzlich 2,5 V Plug-in Power aktivieren.

Als Letztes sei noch der verbaute Monolautsprecher erwähnt. Dieser ist nun wieder auf die Rückseite des Gehäuses gewandert und erfüllt seinen Zweck.

Zoom H5studio Ein- und Ausgänge

Ein- und Ausgänge des Zoom H5studio

Bedienung & Display

Wer bereits einen der vielen Handheld-Recorder von Zoom besessen oder bedient hat, wird sich auch beim Zoom H5studio ohne Handbuch schnell und leicht einarbeiten können. Aber auch für Neulinge oder Nutzer anderer Hersteller sollte das kein Problem darstellen.

Ein paar Handgriffe funktionieren allerdings anders als beispielsweise bei der vorherigen H-Serie. So lässt sich das Drehrad nicht mehr klicken, was einst zum Zurückspringen im Menü geführt hat. Somit muss man nun immer mit dem Drehrad zum entsprechenden Symbol im Menü navigieren und dann mit der Enter-Taste bestätigen.

Zoom H5studio Menüleiste

Das Menü erscheint am oberen Bildschirmrand

Zoom H5studio Menü

Große Schriften, wenige Unterfunktionen: das angenehme Menü des Zoom H5studio

Das 2-Zoll-LC-Farbdisplay (320 x 240 mm) ist gut ablesbar und lässt sich je nach Bedarf und vorherrschenden Lichtverhältnissen anpassen. Die Menüleiste erscheint am oberen Bildschirmrand, sobald man die Menütaste gedrückt hat. Nach wenigen Sekunden wird die Leiste dann wieder automatisch ausgeblendet.

Es lässt sich auswählen, ob man sich den Pegelmesser, die grafische Darstellung der Aufnahme oder beides anzeigen lassen möchte. Ein zu „heißes“ Eingangssignal wird nochmals zusätzlich mit einem roten Warnhinweis eingeblendet.

Zudem gibt es die obligatorischen Anzeigen wie Status (Stopp, Aufnahme, Pause), Aufnahmedauer, Restlaufzeit, Batteriekapazität und Zeit. Auch Marker lassen sich wie gewohnt setzen.

Zoom H5studio Display

Alles im Blick: das Display des Zoom H5studio

Auch die Optionen zur Barrierefreiheit, die Zoom mit den Essential-Modellen eingeführt hat, sind beim H5studio vorhanden. So können akustische Anleitungen über den integrierten Lautsprecher oder die Kopfhörer ausgegeben werden. Aktuell lässt sich zwischen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch wählen.

Grundsätzlich ist auch eine drahtlose Steuerung möglich, jedoch muss hierfür ein spezieller Adapter (Zoom BTA-1 für Bluetooth und Zoom TCA-1 für Timecode) erworben werden. Die hierfür benötigte Zoom Handy Control & Sync App wird allerdings nur für iOS angeboten.

Das Kapselsystem 3.0 des Zoom H5studio

Die neue Mikrofonkapsel XYH-5s ist eine X/Y-Stereo-Mikrofonkapsel mit Großmembranen und Nierencharakteristik. Der 90° Winkel ist leider fix und kann nicht auf 120° erhöht werden. Der maximale Schalldruckpegel beträgt laut Hersteller 140 dB SPL und der Dynamikbereich liegt bei 123 dB.

Zum Vergleich: Der Vorgänger Zoom H5 schafft es auf lediglich 65 dB und der H6essential auf 115 dB. Zusammen mit den Vorverstärkern der F-Serie klingen die Angaben erstmal vielversprechend.

Durch das Kapselsystem 3.0 ist es möglich, auch andere Aufsätze anzubringen. Aktuell gibt es hierfür das Zoom SSH-6e (M/S Richtrohrmikrofon) und das Zoom EXH-6e (Aufsatz mit zwei Kombibuchsen und einem 3,5 mm Stereoeingang). Nächstes Jahr soll noch das Zoom WLM-1, ein Zweikanal-Funksystem, folgen.

Zoom H5studio Mikrofone

Das wechselbare XY-Stereomikrofon des Zoom H5studio

Der Zoom H5studio als Audiointerface

Möchte man den Zoom H5studio als Audiointerface nutzen, stehen vier Ein- und zwei Ausgänge bereit. Unterstützt werden Windows, macOS, Android und iOS. Die maximale Abtastrate im Interface-Modus beträgt 96 kHz. Somit lässt sich der Zoom H5studio auch wunderbar für ein kleines Band- oder Synthesizer-Setup nutzen. Auch Live-Streaming, zum Beispiel für Podcast und Social Media Content, mit gleichzeitigem Backup auf der microSD-Karte, ist möglich.

Zoom H5studio Audio-Interface

Das Zoom H5studio ist auch als Audiointerface nutzbar

Der Zoom H5studio in der Praxis

Der Zoom ist nach dem Einschalten innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit. Mit der Pre-Record-Funktion hat man einen zusätzlichen Spielraum von 1 bis 6 Sekunden, je nach eingestellter Abtastrate.

Für die Aufnahme selbst benötigt es keinen Doppelklick mehr und der große Dynamikbereich macht sich auch beim Pegeln deutlich bemerkbar. Kleine Drehungen können schon für eine erhebliche Anhebung sorgen und ein eher niedriger bis mittlerer Wert reicht für die meisten Anwendungen völlig aus. Für reine Sprachaufnahmen lässt sich auch in einen Mono-Modus wechseln.

Die Bedienung ist allgemein sehr intuitiv und das Menü könnte kaum einfacher und überschaubarer gestaltet sein. Das Menürad nicht mehr als Zurück-Taste verwenden zu können, ist ironischerweise ein Rückschritt. Auch wenn man sich nie lange im Menü aufhalten muss, ist das ständige Scrollen etwas lästig, vor allem wenn man den Workflow älterer Geräte gewohnt ist.

Am Ende landen die Dateien alle in einem separaten Ordner, wobei man bis zu fünf Dateien in einem Ordner wiederfindet (die beiden Monoeingänge, den Stereoeingang, die internen Mikrofone und eine Stereosumme aller benutzten Eingänge). Der Stereo-Mixdown kann alternativ auch deaktiviert werden. Aufgezeichnet wird übrigens auf microSDHC-Karten mit bis zu 32 GB oder auf microSDXC-Karten mit bis zu 2 TB.

Ebenfalls vorteilhaft in der Praxis ist die neue RF-Abschirmung gegen Einstreuungen von Smartphones und WLAN-Routern, das Normalisieren und Exportieren in 16- und 24-Bit-Formaten sowie die verschiedenen Wiedergabeoptionen (0,5- bis 2-fach, A-B-Schleifenwiedergabe).

Zoom H5studio Field Recording

Ein Windfell ähnlichen Modells erfüllt auch seinen Zweck

Wie klingt der Zoom H5studio?

Die Aufnahmen mit den internen Mikrofonen klingen für mich transparent und ausgewogen. Es macht Spaß, mit dem Zoom H5studio auf Geräuschfang zu gehen, abgesehen von den genannten Problemen, die ich glücklicherweise mit einem Windfell und einem Stativ direkt aussortieren konnte.

Zoom H5studio Recording

Für kleine Setups ohne Laptop ist der Zoom H5studio ebenfalls hilfreich

Um den Pegel muss man sich kaum noch Sorgen machen, auch extreme Anhebungen sind kein Problem mit dem Zoom H5studio. So hätte das weiter unten aufgeführte Klangbeispiel der zufallenden Tür in 24 Bit evtl. für Probleme sorgen können. Mit der Möglichkeit, in 32 Bit aufzuzeichnen, hat sich dies glücklicherweise erledigt.

Fazit

Der Zoom H5studio bietet für seine kompakte Größe und eine fairen Preis eine makellose Klangqualität. Griff- und Windgeräusche bekommt man mit den entsprechenden Hilfsmitteln problemlos in den Griff und auch als Audiointerface überzeugt der kleine Handheld-Recorder.

Für eine identische Qualität muss man zwar in der Regel einiges mehr bezahlen, bekommt dafür aber auch sehr wahrscheinlich mehr Eingänge und dementsprechend ein größeres, massiveres Gehäuse.

Im Bereich der mobilen Handheld-Recorder wird der H5studio aber vermutlich für die nächste Zeit die beste Empfehlung sein – zumindest, wenn man mehr als nur Podcasts aufzeichnen möchte.

Plus

  • transparenter, rauscharmer Klang
  • 32-Bit-Float-Technologie
  • Gain-Regler (fehlen bei manchen 32-Bit-Recordern)
  • wechselbare Mikrofonkapseln
  • einfache, intuitive Bedienung (inkl. Barrierefreiheit)

Minus

  • Plastikgehäuse
  • Winkel der Mikrofone nicht verstellbar
  • Menürad funktioniert nicht mehr als Zurück-Taste
  • fehlendes Zubehör
  • Zoom Handy Control & Sync App nur für iOS 

Preis

  • 389,- Euro

Links

Klangbeispiele
Ähnliche Artikel
