Mobiler Recorder mit 32-Bit-Float

Der Zoom H6studio ist ein professioneller, sechskanaliger Handheld-Recorder mit 32-Bit-Float-Technologie, vier XLR/TRS-Komboeingängen und austauschbarem Kapselsystem. Der Recorder richtet sich an Musiker, Podcaster, Field-Recording-Spezialisten und Videoproduzenten, die kompromisslose Audioqualität mit maximaler Flexibilität verbinden möchten.

Kurz & knapp Was ist es? Der Zoom H6studio ist ein professioneller, modular erweiterbarer Handheld-Recorder mit 32-Bit-Float-Technologie und hochwertigen Preamps. Audioqualität: F-Serie-Preamps und duale A/D-Wandler sorgen für saubere, verzerrungsfreie Aufnahmen mit großem Dynamikumfang.

F-Serie-Preamps und duale A/D-Wandler sorgen für saubere, verzerrungsfreie Aufnahmen mit großem Dynamikumfang. Ausstattung: Vier XLR/TRS-Kombi-Eingänge, 32-Bit-Float und modularer 3.0-Kapselanschluss bieten hohe Flexibilität.

Vier XLR/TRS-Kombi-Eingänge, 32-Bit-Float und modularer 3.0-Kapselanschluss bieten hohe Flexibilität. Praxisnutzen: Bluetooth-Steuerung, leichter Workflow und zuverlässige Bedienung erleichtern Solo-Recordings und Filmton.

Bluetooth-Steuerung, leichter Workflow und zuverlässige Bedienung erleichtern Solo-Recordings und Filmton. Einschätzung: Hochwertiger Recorder für anspruchsvolle Mehrspur-Setups; günstiger für einfache Sprach- oder Stereo-Aufnahmen überdimensioniert.

ANZEIGE

Vorgezogenes Fazit: Premium mit Pragmatismus

Zoom positioniert den H6studio als Premiumlösung der neuen Studio-Serie, die sich bewusst von der zugänglicheren Essential-Linie absetzt. Man erhält vier hochwertige Kombi-Eingänge, manuelle Gain-Kontrolle und die Vorverstärker der F-Serie, die bereits in deutlich kostspieligeren Produktionen ihre Berechtigung haben. Was man nicht bekommt sind überflüssiges Beiwerk, Touch-Spielereien oder die Illusion, hier würde ein Taschengerät zum vollwertigen Studioersatz mutieren.

Die Zielgruppe kristallisiert sich schnell heraus. Professionelle Content-Creators, die verstehen, dass vier simultan nutzbare XLR-Eingänge mehr sind als bloße Marketingphrasen. Filmschaffende, die ihre Tonspuren ohne nachträgliches Gefummel synchronisiert haben wollen. Musiker, die ggf. sogar ein komplettes Drum-Kit mit Overhead-Mikrofonierung plus Instrumenteneingänge erfassen möchten – und das ohne 12 kg Rack-Equipment durch die Gegend zu schleppen.

Wer hingegen glaubt, mit automatischer 32-Bit-Float-Technologie ließe sich jede akustische Katastrophe im Nachhinein retten, sollte seine Erwartungen justieren. Der Zoom H6studio ist kein Wunderheiler für mangelnde Mikrofonierungskenntnisse, sondern ein Werkzeug für jene, die wissen, was sie tun oder bereit sind, es zu lernen.

Bauweise und Haptik des Zoom H6studio

Das Erscheinungsbild des Recorders ist natürlich immer noch ein wenig „plastikeresk“, allerdings vermitteln die Bauteile des Zoom H6studio eine hochwertige Qualität, so dass man doch von einer entsprechenden Langlebigkeit ausgehen kann.

Die Frontpartie des Recorders wird von sechs analogen Gain-Reglern dominiert, flankiert von Input-Wahltasten, die in dezentem Blau leuchten. Jeweils eine kleine LED oberhalb der Drucktasten signalisiert die Aufnahmebereitschaft. Darunter befindet sich ein integrierter Kontrolllautsprecher, praktisch für schnelle Checks, wenngleich audiophile Ansprüche hier deplatziert wären.

Die Transportsektion mit zentral platziertem Record-Button folgt klassischen Konventionen, was in hektischen Aufnahmesituationen Gold wert ist. Wer sich allerdings bei den Drucktasten nach einem klar definierten Druckpunkt sehnt, wird enttäuscht werden. Den gibt es leider nicht.

ANZEIGE

Bemerkenswert: Ein Hardware-Schalter ermöglicht die unmittelbare Umschaltung zwischen 32-Bit-Float und klassischer 16/24-Bit-Auflösung. Keine Menü-Odyssee, kein digitales Versteckspiel, schlicht ein Schalter. Dazu gesellt sich eine Display-Taste, die zwischen Wellenform-, Pegel- oder kombinierter Anzeige wechselt. Das 2-Zoll-Farbdisplay entspricht technisch jenem des kleineren H5studio. Ausreichend ablesbar, wenngleich nicht gerade Retina-Niveau.

Mit knapp 500 g Gewicht merkt man allerdings, abhängig vom Haltewinkel, nach relativ kurzer Zeit eine Ermüdung im Armbereich, sofern man den Recorder frei in der Hand hält. Ich empfehle daher auf jeden Fall, sich einen entsprechenden Adapteraufsatz für einen Stativbetrieb zu besorgen.

Zoom H6studio: Ein- und Ausgänge

Die vier XLR/TRS-Buchsen sind seitlich paarweise angeordnet – eine pragmatische Lösung, die Kabelsalat minimiert, ohne Anschlüsse zu verstecken. Links befinden sich zudem eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mit separater Lautstärkeregelung, ein USB-C-Port sowie ein Line-Out. Die rechte Gehäuseseite beherbergt den Kartenslot für SDHC/SDXC-Speicherkarten bis zu 2 TB. Eine Kapazität, die selbst umfangreiche Projekt-Sessions problemlos ermöglicht.

Das modulare Kapselsystem der Generation 3.0 eröffnet zusätzliche Möglichkeiten: Mid/Side-Shotgun-Mikrofon, zweikanalige XLR-Erweiterung oder drahtloser Empfänger für Lavalier-Funkstrecken. Die mitgelieferte XY-Kondensatorkapsel mit 19,4 mm Großmembran verträgt Schalldruckpegel bis 140 dB SPL, theoretisch ausreichend, um einen Düsentriebwerk zu dokumentieren, praktisch mehr als genug für jede erdenkliche Musikproduktion.

Der Haken ist jedoch, dass Besitzer älterer Wechselkapseln aufrüsten müssen, da frühere Zoom-Aufsätze mechanisch und elektrisch nicht kompatibel sind. Eine bewusste Entscheidung, die Bestandskunden ärgern dürfte, technisch aus meiner Sicht jedoch nachvollziehbar ist.

Signalverarbeitung: F-Serie-Preamps

Die rauscharmen Preamps der F-Serie bieten bis zu 60 dB Verstärkung mit einem Dynamikumfang von 123 dB. In der Praxis führt das zu sauberen, verzerrungsarmen Aufnahmen auch bei anspruchsvollen Quellen. Die duale A/D-Konverter-Architektur in Kombination mit 32-Bit-Float Verarbeitung liefert den berühmten 132 dB Dynamikumfang, der nachträgliche Pegelanpassungen ohne Qualitätsverlust ermöglicht.

Klanglich zeigt sich der Recorder ausgesprochen sauber in der Performance. Die X/Y-Kapseln liefern einen präsenten, klaren Klang, wenngleich sie naturgemäß nicht mit dedizierten Studiomikrofonen im vierstelligen Preissegment konkurrieren können.

Interessant für Drummer und kleine Bands: Mit den vier XLR-Eingängen plus Overhead-Mikrofonierung lassen sich umfassende Aufnahme-Sessions realisieren. Bassdrum, Snare, Toms über Kombi-Inputs, die integrierten X/Y-Kapseln als Overheads. Ein Setup, das früher einen Kofferraum füllte, passt nun in eine Umhängetasche.

Workflow und Bedienung

Die Navigation über Wahlrad, Enter- und Stop-Taste gelingt zügig und weitgehend selbsterklärend und stellt auch für Einsteiger im Recorder-Segment keine Überforderung dar. Das präzise gerasterte Wahlrad des Zoom H6studio erlaubt eine schnelle Daumenbedienung, die Menüstruktur bleibt übersichtlich, selbst wenn man tief in Untermenüs abtaucht.

Mir persönlich sagt insbesondere die Steuerung des Zoom H6studio über Bluetooth mit der hauseigenen Zoom App zu. Gerade wenn man als aufzunehmender Künstler auch noch die Tontechniker-Funktionen übernehmen muss, ist die Steuerung über ein mobiles Endgerät eine echte Erleichterung.

Gerade im Video-Content-Creator-Bereich kann man so den Zoom H6studio außerhalb des Aufnahmebereichs platzieren und die Verwaltung per Handy absolvieren. On top kann man auch gleich mehrere Recorder mit dieser App verwalten, sodass man echtes Multitrack-Recording umsetzen kann.

Die Stromversorgung über vier AA-Zellen bietet bis zu 15 Stunden Laufzeit (ohne Phantomspeisung). Alternativ lässt sich das Gerät via USB-C oder optionalem Netzteil betreiben. Ein Stativgewinde auf der Rückseite ist selbstverständlich vorhanden und solide ausgeführt.

Konkurrenz und Einordnung: Das Mittelfeld neu definiert

Das etwas günstigere Zoom H5studio bietet vergleichbare Funktionen, jedoch nur zwei XLR/TRS-Eingänge – für viele Anwendungen ist das ausreichend, bei größeren Produktionen jedoch limitierend. Der Tascam Portacapture X8 punktet mit umfangreicher On-Board-Nachbearbeitung und großformatigem Touchscreen, unterliegt jedoch bei Speicherkapazität und Akkulaufzeit.

Das günstigere H6essential teilt die I/O-Konfiguration, verzichtet jedoch auf manuelle Gain-Regler und hochwertige Preamps – ein Kompromiss, der den Preisunterschied rechtfertigt, aber eben auch klangliche Abstriche bedeutet.

Es geht nicht ohne Kritikpunkte

Die Geräusch- und Griffempfindlichkeit des Gehäuses zeigt weiterhin Optimierungspotenzial. Bei Handheld-Aufnahmen übertragen sich Berührungen und Bewegungen deutlich hörbar auf die Kapseln – ein Problem, das sich durch externe Mikrofonierung oder Stativmontage umgehen lässt, aber dennoch erwähnt werden muss.

Die fehlende Kompatibilität zu älteren Zoom-Kapseln schmälert den modularen Ansatz für Bestandskunden. Auch das mitgelieferte Zubehör fällt vergleichsweise spartanisch aus. Weder Windschutz noch Transporttasche liegen bei. Das optional erhältliche APH-6st-Pack mit gepolsterter Tasche, Fellwindschutz, Netzteil und USB-C-Kabel kostet extra.

Technische Daten: