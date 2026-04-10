Der kleinste 32-Bit-Float-Recorder der Welt?

Der Zoom Instamic Pro Plus C Stereo ist ein wasserdichter 32-Bit-Float-Wireless-Recorder. Durch seine äußerst geringe Größe bietet er sich für sehr spezifische Aufnahmen an, kann aber auch für Alltägliches genutzt werden. Den Instamic Pro Plus C Stereo gibt es als Mono- und Stereo-Variante, wobei das mir für den Test vorliegende Stereomodell ebenfalls Mono und sogar M/S beherrscht.

Kurz & knapp Was ist es? Zoom Instamic Pro Plus C Stereo, wasserdichter 32-Bit-Float-Wireless-Recorder und Mikrofon für flexible Audioaufnahmen. Kompakt & flexibel: Extrem kleiner, leichter Recorder mit vielseitigen Platzierungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Extrem kleiner, leichter Recorder mit vielseitigen Platzierungs- und Einsatzmöglichkeiten. Technik: 32-Bit-Float (Mono), mehrere Aufnahmemodi und integrierter Timecode für flexible Postproduktion.

32-Bit-Float (Mono), mehrere Aufnahmemodi und integrierter Timecode für flexible Postproduktion. App-Steuerung: Umfangreiche Kontrolle und Monitoring über Smartphone-App, inklusive Multi-Geräte-Steuerung.

Umfangreiche Kontrolle und Monitoring über Smartphone-App, inklusive Multi-Geräte-Steuerung. Klang: Gute Audioqualität für die Größe, mit Einschränkungen bei Wind und fehlendem Live-Monitoring.

Gute Audioqualität für die Größe, mit Einschränkungen bei Wind und fehlendem Live-Monitoring. Fazit: Praktische Lösung für Content Creator, aber mit Limitierungen bei Stereo-32-Bit und magerem Zubehör.

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Eine wichtige Anmerkung vorab: Auch wenn der Zoom Instamic Pro Plus C Stereo wasserdicht ist, ist er nicht konzipiert für Unterwasseraufnahmen.

Zoom Instamic Pro Plus C Stereo: Spezifikationen

Im Gegensatz zum Vorgängermodell, dem Instamic Pro, gibt es beim Zoom Instamic Pro Plus C Stereo mehr Mikrofone und somit auch mehr Mikrofonierungsoptionen. Der interne Speicher wurde verdoppelt, ein Timecode wurde hinzugefügt und das Aufnahmeformat wurde auf 32 Bit Float verbessert. Sieht man sich die Spezifikationen einmal im Überblick an, so erzeugt der kleine Recorder zunächst für großes Erstaunen:

6 integrierte Mikrofone (omnidirektionale MEMS-Mikrofone)

drahtloses Mikrofon

bis zu 32 Bit Float (nur Mono möglich)

bis zu 96 kHz (nur Mono möglich)

Mono, Dual-Mono, Stereo, M/S

Dateiformate: WAV, PCM

wasserdicht nach IP67 (bis zu 1 m, bis zu 30 Sekunden)

16 GB interner Speicher

interner Taktgeber mit 2,5 ppm Genauigkeit

Timecode-Unterstützung (intern/Atomos Airglu Beta/Tentacle Sync E)

Monitoring und Datenspeicherung per Smartphone-App

Fernsteuerung von bis zu 10 Einheiten

In-App-Video- und Audioaufnahme für Mobilgeräte

drahtlose Integration mit gängigen Action-Kameras

Mit einer Größe von 3,8 × 2,5 × 1,3 cm und einem Gewicht von 18 g lässt sich der Zoom Instamic Pro Plus C Stereo für Filmaufnahmen gut verstecken. Im Gegensatz zu anderen Mikrofonen bietet der Instamic also deutlich mehr Möglichkeiten, ihn zu platzieren. Vor allem mit den mitgelieferten Halterungen lassen sich so manche Geräusche aufnehmen, die mit üblichen Mikrofonen eher umständlich zu realisieren wären.

Lieferumfang & optionales Zubehör

Im Lieferumfang des Zoom Instamic Pro Plus C Stereo befinden sich ein kurzes USB-C-Kabel, drei Halterungen sowie ein Quick-Start-Guide. Die Halterungen unterscheiden sich wie folgt:

Klettverschlusshalterung

Saugbandhalterung

Magnethalterung

Weiteres, meiner Meinung nach sehr wichtiges, Zubehör ist leider nur optional erhältlich:

Windschutz (19,- Euro)

Schutzhülle (14,- Euro)

Halterung für Action-Kameras (k. A.)

Handheld-Adapter (k. A.)

Die Hardware des Zoom Instamic Pro Plus C Stereo

Betrachtet man den Zoom Instamic Pro Plus C Stereo von der Vorderseite, so sitzt unten der USB-C-Anschluss und oben die Anordnung des Mikrofon-Arrays für das Mono-Signal, bzw. bei M/S-Aufnahmen für das Mitten-Signal. Die Mikrofone für die Stereoaufnahmen sitzen jeweils links und rechts.

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Es gibt lediglich eine einzige Taste, die zum An- und Ausschalten des Geräts dient und gleichzeitig die Aufnahme starten und stoppen kann. Darüber sitzen drei LEDs für verschiedene Statusanzeigen wie Akku und Ladezustand (grün), Aufnahmepegel (rot) und Speicherstatus (gelb). Bei Auslieferung des Geräts wird die LED-Anzeige für den Aufnahmepegel nach zehn Sekunden automatisch abgeschaltet. Dies kann über eine App zwar deaktiviert werden, ist aber zu Beginn verständlicherweise etwas verwirrend.

Die maximale Laufzeit bei vollgeladenem Akku beträgt laut Hersteller 4,5 Stunden, während er innerhalb von 1,15 Stunden wieder voll aufgeladen werden kann.

Die maximale Aufnahmezeit wird vom Hersteller wie folgt angegeben:

32-Bit-Float-Mono 48 kHz – 22 Stunden

24-Bit-Mono – 29 Stunden

24-Bit-Dual-Mono, Stereo, M/S – 14 Stunden

Ein Firmware-Upgrade ist über einen Mac/PC und eine USB-C-Verbindung mit dem Instamic Pro Plus C Stereo möglich. Hierfür muss wiederum eine eigens für das Upgrade benötigte App installiert werden.

Die Instamic Remote Control App

Die kostenlose App dient zur Kontrolle von bis zu 10 Geräten und ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. So lassen sie sich gemeinsam für eine Aufnahme starten und stoppen. Die App besteht aus fünf Menüs, die größtenteils eine kurze Erläuterung benötigen.

Home

Im Home-Menü stehen drei verschiedene Modi zur Auswahl:

Remote Control: zur Bedienung mehrerer Geräte gleichzeitig (Aufnahme wird auf den jeweiligen Geräten separat gespeichert)

Wireless Microphone: um aufgenommenes Audio (oder Audio und Video) direkt auf dem Mobilgerät zu speichern

Bluetooth Microphone: zur Verbindung mit Drittanbieter-Programmen oder Computern

Connect

Hier werden die Geräte ge- oder entkoppelt und es können Pegel bereits grob abgelesen und für ein oder mehrere Geräte Funktionen wie Master-Sync-Timecode, Record und Lock genutzt werden.

Capture

Auf der Capture-Seite gibt es detaillierte Bedienelemente und Funktionen für jedes einzelne verbundene Gerät:

Record: Aufnahme (bei aktiviertem Auto-Gain dauert es 8 Sekunden bis zur Aufnahme)

Stop: stoppt und speichert die Aufnahme

Gain: manuelle Gain-Einstellung

Monitor: zum Abhören des Audio-Feeds (während des Monitorings ist die Aufnahmefunktion deaktiviert)

VU Meter: zur Überwachung des Eingangpegels

LEDs: zum An- und Ausschalten der LEDs als VU-Meter am Gerät selbst

Settings

Im Settings-Menü lassen sich folgende Einstellungen vornehmen:

Auto-Gain: automatische oder manuelle Pegelanpassung

Aufnahmemodi: 32-Bit-Float Mono/24-Bit-Mono/24-Bit-Dual-Mono/24-Bit-Stereo/24-Bit-Mid-Side

Samplerate: 48 kHz oder 96 kHz (96 kHz nur Mono möglich)

Hands-Free Profile: aktiviert das Bluetooth-Protokoll für Drittanbieter-Apps

Auto LEDs off: LEDs am Gerät werden nach 10 Sekunden abgeschaltet

Sleep Mode: Automatisches Ausschalten nach Nichtbenutzung zu festgelegter Zeit

Save Monitoring Session: Monitoring Session wird als Audio auf dem Mobilgerät gespeichert

Equalizer: parametrischer 3-Band-Equalizer

Rename: individuelle Gerätebezeichnung

Take Numbering: dreiziffrige Nummer zur Take-Eingabe

Time Remaining: verbleibende Aufnahmezeit des internen Speichers

Battery Level: Ladezustand des Akkus in Prozent

Firmware Version: installierte Firmware Version

Shutdown: Entkopplung vom Mobilgerät

More

Auf der letzten Menüseite lassen sich unter anderem neue Features anzeigen, mit dem Hinweis, immer die aktuellste Firmware installiert zu haben. Auch eine E-Mail-Adresse für Support-Anfragen ist hier hinterlegt.

Die Mikrofone des Zoom Instamic Pro Plus C Stereo

Im Zoom Instamic Pro Plus C Stereo sind omnidirektionale MEMS-Mikrofone verbaut. Sie weisen einen Frequenzgang von 40 Hz bis 20 kHz auf und verarbeiten einen Schalldruckpegel von bis zu maximal 135 dB. Das Signal-Rausch-Verhältnis beträgt 72 dB(A).

Das Mikrofon-Array für das Mono-Signal besteht aus vier Kapseln, um Audiosignale möglichst präzise zu erfassen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Die anderen beiden Mikrofone für das Stereosignal sind seitlich angebracht. M/S-Aufnahmen müssen nach der Aufnahme in der DAW matriziert werden.

Möchte man per Bluetooth aufnehmen, so ist das Format beschränkt auf 16 kHz und Mono. Bluetooth-Aufnahmen können auch nicht intern gespeichert werden, sondern landen immer in einem Ordner auf dem Smartphone.

Kamerakompatibilität

Der Zoom Instamic Pro Plus C Stereo lässt sich drahtlos mit gängigen Action-Kameras wie Insta360, Garmin Virb und GoPro verbinden und ermöglicht so flexible Aufnahmesituationen. Damit ist der Recorder sowohl für Sport- als auch für Filmaufnahmen vielseitig einsetzbar.

Insta360 (One R, Rs, X2, X3, X4, X5 Ace Pro, Ace Pro 2)

Garmin Virb Ultra 30

GoPro 12 & 13

Einige Drittanbieter-Plugins werden ebenso unterstützt:

BlackMagic Camera

Filmic Pro

Movie Pro

Insta360

GoPro

Facebook Live

Instagram Live

Der Zoom Instamic Pro Plus C Stereo in der Praxis

Der Instamic Pro Plus C Stereo sorgt, vor allem in Bezug auf seine Größe, für einen guten Klang. Aufgrund der Größe muss man natürlich auch ein paar Abstriche machen und so lassen sich die Einstellungen dann verständlicherweise nur über die App ändern, was ich aber für verkraftbar halte.

Ein weiterer Vorteil der Kompaktheit ist natürlich der Mobilitätsfaktor und die damit einhergehenden Platzierungsoptionen. Der kleine Recorder wird ja vor allem für eine Nutzung beim Sport im Verbund mit einer Action-Kamera beworben, wobei er ohne Windschutz keine guten Ergebnisse liefern wird.

Die fehlende Möglichkeit, während der Aufnahme mitzuhören, ist für Profis etwas ungewohnt, doch für die Zielgruppe wird das vermutlich keine Rolle spielen. Die Option, die LEDs für den Aufnahmepegel nach zehn Sekunden zu deaktivieren, ist eventuell ganz nützlich für Aufnahmen mit Bild. Bei schwarzer Kleidung ist somit der kleine Zoom Instamic Pro Plus C Stereo so kaum noch zu erkennen.

Auch wenn das wasserdichte Design nicht gedacht ist, um unter Wasser aufzunehmen, konnte ich es mir für die Audiobeispiele natürlich nicht verkneifen, es doch mal auszuprobieren. Die ersten Sekunden läuft das Mittensignal noch mit, danach nur die Stereomikrofone. Das Mittensignal hat ziemlich viel Pegel im Bass- und Mittenbereich, während die Stereomikrofone relativ klar und offen klingen.