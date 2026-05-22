LiveTrak L12next für Bands, Proberaum und Bühne

Der Zoom LiveTrak L12next ist ein kompakter Digitalmixer mit integriertem 14-Spur-Recorder und USB-Audiointerface, der sich an Bands, Podcaster und Produzenten richtet, die auf der Bühne, im Proberaum oder im Studio eine schlanke All-in-one-Lösung suchen. Für 727,- Euro positioniert sich das Gerät als Nachfolger des bewährten LiveTrak L12, mit spürbaren Verbesserungen unter der Haube.

Kurz & knapp Was ist es? Zoom LiveTrak L12next, kompakter Digital-Mixer, Mehrspur-Recorder und USB-Audiointerface für Bands, Proberaum und Live-Betrieb. All-in-one: Digitalmixer, 14-Spur-Recorder und USB-Audiointerface in einem kompakten Gerät vereint.

Digitalmixer, 14-Spur-Recorder und USB-Audiointerface in einem kompakten Gerät vereint. Live-Fokus: Fünf Monitorwege, Talkback und flexible Ausgänge machen das Pult besonders bandtauglich.

Fünf Monitorwege, Talkback und flexible Ausgänge machen das Pult besonders bandtauglich. Verbessert: Neue Preamps, OLED-Display und Overdub-Funktion werten den Nachfolger spürbar auf.

Neue Preamps, OLED-Display und Overdub-Funktion werten den Nachfolger spürbar auf. Einschränkungen: Begrenzte Klangbearbeitung und Bluetooth-Remote mit praxisbedingten Hürden.

Begrenzte Klangbearbeitung und Bluetooth-Remote mit praxisbedingten Hürden. Preis-Leistung: Für 727,- Euro eine überzeugende Lösung für Bands und kleine Live-Setups mit klar definiertem Einsatzgebiet.

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Vorgezogenes Fazit: Für wen ist das Gerät geeignet?

Wer im Musikgeschäft nach einem kompakten Mischpult fragt, das gleichzeitig aufnimmt, als Interface fungiert und auf der Bühne Monitor-Mischungen für bis zu fünf Musiker bereitstellt, wird wahrscheinlich früher oder später beim L12next landen. Zoom hat mit dem L12next kein Gerät gebaut, das vorgibt, mehr zu sein als es ist. Das ist sowohl seine Stärke als auch seine deutlichste Einschränkung.

Um es klar auszudrücken: Wer einen kleinen bis mittelgroßen Band-Betrieb strukturieren will, ohne tief in Menüebenen zu versinken, bekommt hier ein solides Werkzeug. Wer hingegen präzise Klangformung, komplexe Bus-Strukturen oder tiefergehende Dynamikbearbeitung erwartet, wird schnell an die konzeptuellen Grenzen des Gerätes stoßen.

Der Zoom LiveTrak L12next ist kein Alleskönner, er ist ein fokussierter Problemlöser, der seinen definierten Anwendungsfall zuverlässig abdeckt. Für Bands, die schnell aufbaubereit sein wollen, für Proberaumaufnahmen ohne separaten Rechner und für kleine Clubshows ist er eine ernsthafte Option im preislich herausfordernden Mittelfeld. Wer von Anfang an weiß, was er braucht und was er nicht braucht, wird mit dem L12next deutlich weniger Frust erleben als derjenige, der ein vollwertiges Digitalpult für kleines Geld erwartet.

Verarbeitung und Bedienoberfläche

Optisch und haptisch bewegt sich der Zoom LiveTrak L-12next auf dem gewohnten Zoom-Niveau. Solide verarbeitet, weitgehend aus Kunststoff gefertigt, funktional durchdacht. Das Layout ist geräumig genug, um im Live-Betrieb ohne chirurgische Genauigkeit arbeiten zu können, ein Vorteil gegenüber noch kompakteren Konkurrenten.

Neu gegenüber dem Vorgänger ist das 128×64-OLED-Display, das die Navigation spürbar verbessert und dem Bediener deutlich schneller Orientierung gibt als das rudimentäre Display des L12. Ob das ausreicht, um in hektischen Situationen wirklich sicher zu agieren, sei dahingestellt, aber es ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung.

Das Herzstück der neuen Bedienphilosophie sind die drei Multifunktions-Encoder pro Kanal. Gain, Lowcut, 3-Band-EQ, Kompression, Pan und Aux-Sends werden über diese Regler angewählt und eingestellt. Die LED-Kränze der Encoder zeigen dabei nicht nur den aktuellen Pegel, sondern auch die Position der jeweiligen Funktion an, was die Übersicht deutlich verbessert.

Gleichzeitig verlangt dieses Konzept eine gewisse Disziplin vom Anwender. Da mehrere Parameter über dieselben Bedienelemente gesteuert werden, ist ein bewusstes Umschalten erforderlich. In ruhiger Umgebung kein Problem, im hitzigen Gig-Betrieb aber durchaus eine potenzielle Fehlerquelle. Wer direkt vom analogen Pult kommt und jeden Parameter per dedizierten Regler bedienen möchte, wird hier ein paar Abende Eingewöhnungszeit einplanen müssen.

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Optional lässt sich der Zoom LiveTrak L12next mit dem RKL-12 Rack-Einbaukit in ein Standard-Rack integrieren. Für Anwender, die das Gerät fest in ein bestehendes Setup einbauen wollen, eine sinnvolle Ergänzung.

Zoom LiveTrak L12next: Vorverstärker und Klang

Die neu entwickelten Mikrofonvorverstärker des Zoom LiveTrak L12next stellen gegenüber dem Vorgänger einen messbaren Fortschritt dar. Bis zu 70 dB Gain und ein Eingangsrauschen von -128 dBu EIN erlauben es, auch leise dynamische Mikrofone zuverlässig auf ausreichend Pegel zu bringen, ohne dass das Grundrauschen dominant wird.

Klanglich arbeiten die Preamps des Zoom LiveTrak L12next neutral und ohne erkennbare Eigencharakteristik. Wer seinen Signalen einen spezifischen Klangcharakter aufdrücken möchte, wird das extern tun müssen. Für den Live-Betrieb ist diese Nüchternheit allerdings ein Vorteil, da keine unerwünschten Klangveränderungen entstehen.

Die Kanäle 1 und 2 bieten Hi-Z-Eingänge für Gitarre und Bass direkt ohne DI-Box, die Kanäle 3 bis 8 verfügen über ein schaltbares -26 dB Pad für lautes Eingangsmaterial wie zum Beispiel nahe abgenommene Drum-Spuren. Die Phantomspeisung lässt sich in zwei Gruppen zu je vier Kanälen aktivieren. Im Bandkontext ein praxistauglicher Kompromiss.

Der 3-Band-EQ erlaubt schnelle Korrekturen und das Glätten problematischer Frequenzbereiche. Für feinfühlige, gestalterische Eingriffe ist er nicht konzipiert. Gleiches gilt für die Kanal-Kompressoren. Sie erfüllen ihren Zweck bei der Pegelstabilisierung, bieten aber weder Threshold-Kontrolle noch Attack/Release-Zugriff, den man es von klassischen Studiotools her kennt. Neu hinzugekommen ist ein Master-Kompressor auf der Summenstufe, ein pragmatisches Werkzeug, das im Live-Betrieb für mehr Kontrolle über den Gesamtmix sorgt.

Die 16 integrierten Hall- und Delay-Effekte liefern brauchbare Ergebnisse für den Live-Einsatz, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Recording-Funktionen des Zoom LiveTrak L12next

Hier hat Zoom beim L12next merklich nachgelegt. Bis zu 14 Spuren gleichzeitig bei 24 Bit/96 kHz auf SD-Karte, dazu eine Stereo-Master-Spur im 32-Bit-Float-Format. Letzteres ist im Live-Kontext tatsächlich sehr relevant, da Pegelspitzen im Nachhinein korrigierbar bleiben.

Neu sind außerdem ein Overdub-Modus und eine Auto-Punch-in/out-Funktion, die ernsthaftes Mehrspur-Recording direkt im Gerät ermöglichen, ohne dass ein Computer hinzugezogen werden muss. Die gleichzeitige Aufnahme auf SD-Karte und Computer via USB-C funktioniert stabil und macht hybride Arbeitsweisen möglich.

Auf meinem iMac (Intel Core i5 3,3 GHz) mit 16 GB RAM und Logic Pro erzielt der Recorder die folgenden Latenzwerte:

32 Samples: 7,9 ms Roundtrip – 3,8 Ausgang

64 Samples: 9,3 ms Roundtrip – 4,6 Ausgang

128 Samples: 12,2 ms Roundtrip – 6,0 Ausgang

256 Samples: 18,0 ms Roundtrip – 8,9 Ausgang

Bis zu zehn Szenen lassen sich im Zoom LiveTrak L12next speichern, inklusive Fader-Stellungen, EQ, Pan, Mute und Effekte. Die neue Fader-Positionsanzeige hilft dabei, gespeicherte Szenen schneller zu verifizieren, was im Live-Betrieb durchaus Zeit spart. SD-Karten bis zu 1 TB werden unterstützt, sofern sie als SDHC oder SDXC mit Klasse 10 oder höher ausgeführt sind. Für ausgedehnte Mehrspurmitschnitte also kein limitierender Faktor.

Für Streaming-Anwendungen lässt sich der Zoom LiveTrak L12next zudem in gängige Streaming-Programme einbinden und dient dort als Steuerzentrale für Podcasts, Live-Performances und Online-Events, bei denen mehrere Quellen gleichzeitig kontrolliert werden müssen.

Monitoring, Live-Betrieb und die Bluetooth-Tücke

Fünf unabhängige Monitorwege sind nach wie vor eine der zentralen Stärken der LiveTrak-Reihe. Der L12next erweitert dies sinnvoll. Vier der fünf Ausgänge sind nun wahlweise als Stereo-Kopfhörer- oder als Mono-Line-Ausgänge für Bühnenmonitore schaltbar, eine Flexibilität, die der Vorgänger vermissen ließ.

Zusätzlich steht dem Tonverantwortlichen ein separater Ausgang zur Verfügung, über den sich sowohl der Mastermix als auch jede einzelne Monitor-Mischung schnell kontrollieren lässt. Das integrierte Talkback-Mikrofon ist kein Feature für die Verkaufsbroschüre, sondern im Probenalltag schlicht nützlich.

Zur drahtlosen Steuerung per iPad sei ein kritisches Wort erlaubt. Was einige User eventuell abschrecken könnte, ist die Verwendung von Bluetooth als Verbindungsstandard zwischen dem Pult und den iPads, auf denen die Remote-App läuft. Man kann von maximal 10 m Reichweite ausgehen, was die Anordnung im Sinne von Pult und Funkstrecken beim FOH auf nur sehr kleine Clubs reduziert.

Soll das Zoom LiveTrak L12next nur als Monitorpult zum Einsatz kommen, sieht die Sache schon besser aus. Mit einer mittigen Platzierung auf der Bühne, zum Beispiel auf dem Drumriser, lassen sich bis zu 20 m breite Bühnen mit den jeweiligen Remote-Apps erfassen.

Leider hat Bluetooth auch noch den Nachteil, dass nicht mehrere iPads mit ihren Remote-Apps gleichzeitig auf das Pult zugreifen können. Um eine individuelle Monitor-Regelung zu gewährleisten, loggt sich ein „Master-iPad“ ins Pult ein, während die restlichen iPads über einen Hub auf das Master-iPad zugreifen. In der Praxis durchaus machbar, fällt das Master-iPad allerdings aus, sind auch erst einmal alle anderen Remote-Apps ohne Verbindung.

Was ebenfalls gerne vergessen wird: Damit sich die iPads finden, müssen sich alle im selben WLAN befinden. Ein kleiner, eigener WLAN-Router, der ein separates Netz aufbaut, ist damit Pflicht. Internetanschluss ist nicht nötig und für kleines Geld ist ein geeignetes Gerät im Elektronikhandel erhältlich, aber als kostenpflichtiges Zusatz-Setup sollte man es von Anfang an im Kalkül haben und nicht erst auf der Bühne daran denken.