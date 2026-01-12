Viele Inputs auf wenig Platz - geht das gut?

Der Zoom LiveTrak L6max ist ein kompaktes Digitalmischpult aus der LiveTrak-Serie. Es richtet sich an Musiker, Content-Creators und Anwender kleiner Live-Setups, die eine mobile und unkomplizierte Lösung für Aufnahme, Mischung und Live-Wiedergabe suchen. Das Gerät knüpft an das Konzept des bereits bestehenden LiveTrak L6 an und bietet dabei zusätzliche Eingänge sowie erweiterte Bedienelemente.

Kurz & knapp Was ist es? Zoom LiveTrak L6max, kompakter Digitalmixer und Multitrack-Recorder für mobile Recording-, Streaming- und Live-Setups. Konzept: Kombination aus Digitalmischpult, Audiointerface und Multitrack-Recorder mit Fokus auf einfache, mobile Anwendungen.

Kombination aus Digitalmischpult, Audiointerface und Multitrack-Recorder mit Fokus auf einfache, mobile Anwendungen. Ausstattung: Acht Eingangskanäle, Display, Stereo-Submix mit Pre-Fade-Option sowie flexible Signalabgriffspunkte, Aufnahme mit 48 kHz/32 Bit Float, USB-Betrieb mit 48 kHz/32 Bit Float oder 24 Bit möglich

Acht Eingangskanäle, Display, Stereo-Submix mit Pre-Fade-Option sowie flexible Signalabgriffspunkte, Aufnahme mit 48 kHz/32 Bit Float, USB-Betrieb mit 48 kHz/32 Bit Float oder 24 Bit möglich Praxis: Stabile USB-Anbindung, sinnvolle Routing-Optionen und integrierter Recorder, jedoch geringe Standfestigkeit und kleine Anzeige.

Stabile USB-Anbindung, sinnvolle Routing-Optionen und integrierter Recorder, jedoch geringe Standfestigkeit und kleine Anzeige. Fazit: Durchdachtes Update des L6 mit echtem Mehrwert für Anwender, die kompakte Bauweise und Multitrack-Recording schätzen.

Vom Field-Recorder zu Mischpulten

Die 1983 gegründete japanische Firma Zoom ist vor allem für eines bekannt: Field-Recorder. Der Zoom H5 ist ein Klassiker und aus vielen Kreativräumen nicht mehr wegzudenken. Der Schritt zu sogenannten Multitrack-Recordern war daher naheliegend. So erblickten später Produkte wie der Zoom F6, aber auch das L20, das Licht der Welt.

Genau hier liegt auch das vorgesehene Einsatzgebiet der LiveTrak-Serie. Zwar lässt sich der Zoom LiveTrak L6max ganz klassisch als Mischpult nutzen. Der wahre Vorteil liegt jedoch in der unkomplizierten Multitrack-Aufnahme der Eingangssignale bzw. des gesamten Mixes.

Der L6 stellte dabei die kleinste Variante der Reihe dar und wurde nun um den Zoom LiveTrak L6max ergänzt.

Technische Details – viele Funktionen auf wenig Platz

Das Zoom LiveTrak L6max bietet insgesamt acht Eingangskanäle. Die ersten vier Kanäle sind als Combo-Buchsen (XLR/TRS) ausgeführt. Kanal 1 und 2 verfügen zusätzlich über eine schaltbare Hi-Z-Funktion, wodurch sie sich auch für den direkten Anschluss von E-Gitarre oder E-Bass eignen.

Die Kanäle 5 und 6 sind als Stereo-Klinkeneingang (2x TRS) ausgelegt, können aber bei Bedarf auch als zwei zusammen gesteuerte Mono-Kanäle genutzt werden.

Die Kanäle 7 und 8 sind ebenfalls mit jeweils zwei Klinkenbuchsen ausgestattet, lassen sich jedoch alternativ mit einem USB-Audiosignal aus dem Computer/Mobilgerät belegen.

Des Weiteren sind alle Kanäle des Zoom LiveTrak L6max mit einem 3-Band-EQ, zwei Aux-Sends, einem FX-Send sowie Pan- und Level-Regler ausgestattet.

Um all diese Funktionen in einem Gehäuse mit den Maßen 284 × 114 × 46,5 mm (B × T × H) unterzubringen, hat Zoom dankenswerterweise auf eine reine Display-Variante verzichtet und stattdessen auf Endlos-Encoder mit Wahltastern gesetzt.

Das Konzept erinnerte mich sofort an das bestens bekannte PreSonus StudioLive 16.0.2. So kann man auf der rechten Seite der „Channel-Strips“ per Button auswählen, welchen Parameter man steuern möchte und anschließend mit den Encodern den entsprechenden Kanal justieren. Die LED-Kränze, die dynamisch den eingestellten Wert anzeigen, sind dabei sehr hilfreich – allerdings für meinen Geschmack ein wenig zu dunkel.

Der Zoom LiveTrak L6max beherrscht 32 Bit Fließkommaberechnung, sodass verzerrungsfreie Aufnahmen garantiert sind und sogar auf eine Aussteuerung verzichtet werden kann. Das gilt sowohl für die direkte Aufnahme mit dem Recorder als auch für den Betrieb als Audio Interface. Die maximale Abtastrate beträgt 48 kHz und auch ein 24 Bit-Betrieb ist am Computer möglich.

Die Unterschiede zum Zoom LiveTrak L6

Die Unterschiede zwischen Zoom LiveTrak L6max und L6 belaufen sich auf zwei zusätzliche Multi-Inputs sowie ein Display, das bei der Bedienung – gerade im Hinblick auf das Multitrack-Recording – äußerst dienlich ist. Ebenfalls neu ist ein dedizierter Submix-Output, der – genau wie der Kopfhörerausgang – nun auch Pre-Fader eingestellt werden kann. Dadurch sind beide Ausgänge nicht mehr direkt vom Main-Mix abhängig und lassen sich hervorragend als Monitor-Busse verwenden.

Ein-/Ausgänge und Routing

Der neue Signalfluss ist insbesondere für Home-Recording-Setups interessant. Der ursprüngliche LiveTrak L6 bietet nämlich keine Möglichkeit, den Master-Ausgang stummzuschalten und gleichzeitig den Kopfhörerausgang aktiv zu lassen – ein Feature, das beim Aufnehmen von z. B. Gesang in einem Raum unerlässlich ist.

Der Zoom LiveTrak L6max hingegen bietet im Menü die Möglichkeit auszuwählen, ob die Signale Pre-Fader, Pre-Fader mit Kompression oder Post-Fader abgegriffen werden sollen.

Ein häufiger Kritikpunkt am L6 war, dass die Aux-Sends ausschließlich im Mono-Modus arbeiteten. Zwar bietet auch das L6max keine echten Stereo-Aux-Sends, doch durch den neuen Stereo-Submix lässt sich an dieser Stelle ein wenig tricksen: So können nun auch Stereo-Signale mit externen Effekten in Stereo bearbeitet werden.

Display

Das Display bildet im Grunde die Control-Software ab. So lassen sich direkt über das Gerät beispielsweise Samples von der SD-Karte für das Soundpad auswählen oder Effektparameter ohne angeschlossenen Computer anpassen. Da das Display jedoch recht klein ausfällt, würde ich persönlich dennoch grundsätzlich den Rechner zur Bedienung vorziehen.

Zusätzlich bietet das Display Zugriff auf sämtliche Recording- und Playback-Optionen, die der L6max zur Verfügung stellt. Ich muss jedoch sagen: Ich würde mir nie die Mühe machen, auf SD-Karte aufzunehmen, sondern grundsätzlich direkt über die DAW auf meinem MacBook arbeiten. Auch das meistert der Zoom L6max problemlos – die USB-Verbindung erwies sich im Test als sehr stabil.

Wie schon der L6 benötigt jedoch auch der L6max für diesen Anwendungsfall weiterhin zwei USB-Kabel: eines für die Datenübertragung und eines für die Stromversorgung – es sei denn, man greift alternativ auf Batterien zurück.

AI Noise Reduction

Nun ist auch der Trendbegriff „AI“ in der LiveTrak-Serie angekommen. Der neue Effekt im Zoom LiveTrak L6max soll Rauschen und Nebengeräusche reduzieren – und tut das in der Praxis tatsächlich recht gut. Mit den gängigen Plug-ins von iZotope und Co. kann er allerdings nicht mithalten. Für Anwendungsfälle wie Podcasting, Streaming oder einfache Live-Setups ist die Qualität jedoch absolut ausreichend.

Zoom LiveTrak L6max in der Praxis

Wie bereits erwähnt, sind die Unterschiede zum ursprünglichen LiveTrak L6 nicht sonderlich groß. Dieses Modell haben wir hier bereits ausführlich getestet.

Einige der damals angesprochenen Probleme bestehen weiterhin. Durch das geringe Eigengewicht ist auch der Zoom LiveTrak L6max nicht besonders standfest und neigt zum Kippen, sobald alle Kabel angeschlossen sind.

Nicht gerade hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl der USB-Port für die Datenübertragung als auch die MIDI-TRS-Buchsen weiterhin auf der Oberseite des Geräts platziert sind.

Alles in allem ist der neue L6max von Zoom ein nützliches Tool, das vor allem auch durch sein Batteriefach überzeugt. Als Audiointerface funktioniert es zuverlässig, auch wenn es qualitativ nicht an professionelle Wandler und Pre-Amps heranreicht. Für den Live-Einsatz ist es jedoch vollkommen ausreichend.

Die Bedienung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Man gewöhnt sich jedoch schnell daran, dass die Encoder unterschiedliche Funktionen übernehmen können. Dennoch wäre es hilfreich, wenn das Display – eventuell per Software-Update – die konkreten Werte des jeweils betätigten Encoders für die aktuelle Funktion anzeigen würde. Derzeit sind die Einstellungen zum Teil nur schwer ablesbar.

Alternativen

Zoom macht sich in den eigenen Reihen die meiste Konkurrenz. So gibt es neben dem LiveTrak L6max noch eine ganze Reihe preisähnlicher Alternativen wie das L8 oder L12, den PodTrak P8 und auch das R20.

Tascam Mixcast 4

Das Podcast-Studio von Tascam bietet zwar nur 4 physische Eingänge, verfügt aber über weitere Schnittstellen wie USB und Bluetooth. Als moderne Adaption mit Touch-Display und ganzen 4 Kopfhörerausgängen ist es sicherlich für alle Podcast und Streaming-Anwender interessant.

Behringer X Air XR18

Wer eher ein digitales Mischpult sucht, sollte einen Blick auf die X Air-Serie von Behringer werfen. Hier bekommt man viele Inputs für vergleichsweise wenig Geld – verpackt in ein professionelles 19″-Rack. Physische Bedienelemente sucht man allerdings vergeblich. Dafür ist sogar eine Multitrack-Aufnahme direkt auf einen USB-Stick möglich.