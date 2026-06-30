Viel Sound auf wenig Platz!

Der Zoom MS-50G+ ist ein kompaktes Multi-Effektpedal für E-Gitarristen, das 100 Effekte, Amp-Simulationen und ein chromatisches Stimmgerät im Pedalformat vereint. Es richtet sich gleichermaßen an Einsteiger wie an erfahrene Working-Musicians, die ein schlankes Backup- oder Travel-Set-up suchen.

Kurz & knapp Was ist es? Zoom MS-50G+ – kompaktes Multi-Effektpedal mit 100 Effekten, Amp-Simulationen und integriertem Tuner für E-Gitarre. Preis-Leistung: Erstaunlich umfangreiche Ausstattung und hohe Flexibilität für knapp über 100 Euro.

Erstaunlich umfangreiche Ausstattung und hohe Flexibilität für knapp über 100 Euro. Effektvielfalt: 100 Effekte, Amp-Simulationen und bis zu sechs frei kombinierbare Effekte pro Preset.

100 Effekte, Amp-Simulationen und bis zu sechs frei kombinierbare Effekte pro Preset. Praxis: Robustes Gehäuse, durchdachte Details und flexible Stromversorgung per Netzteil, USB-C oder Batterie.

Robustes Gehäuse, durchdachte Details und flexible Stromversorgung per Netzteil, USB-C oder Batterie. Klang: Gute Effekte mit starken Delays und Reverbs, auch wenn die Dynamik teurer Geräte nicht erreicht wird.

Gute Effekte mit starken Delays und Reverbs, auch wenn die Dynamik teurer Geräte nicht erreicht wird. Einsatzbereich: Ideal als Travel-Rig, Backup-Lösung oder vielseitiges Effektpedal für das bestehende Board.

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Vorgezogenes Fazit – Für wen lohnt sich das Zoom MS-50G+?

Es gibt Tests, bei denen man den Fokus zunächst auf den Ladenpreis richten sollte. Beim Zoom MS-50G+ ist das definitiv der Fall. Losgelöst von allen Vor- und Nachteilen, die das Multi-Effektpedal mit sich bringt, sollte man stets vor Augen haben, dass dieses in Malaysia gefertigte Pedal aktuell für knapp über 100,- Euro erhältlich ist. Man müsste schon sehr tief in die unterste Soundschublade greifen, um diesem Pedal nicht bereits vor Beginn des eigentlichen Tests ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu attestieren.

Wer einen vollwertigen Kemper-Ersatz erwartet, wird enttäuscht werden. Wer hingegen ein kompaktes Multieffektgerät sucht, das in der Handtasche Platz findet, auf der Bühne funktioniert und das Budget nicht sprengt, bekommt hier ein erstaunlich ausgereiftes Werkzeug. Einsteiger, Hobbymusiker und Working-Musicians mit konkretem Travel-Bedarf sind die natürliche Zielgruppe. Aber auch fortgeschrittene Gitarristen, die ihr Pedalboard um Stereo-Modulationseffekte oder Spezialeffekte ergänzen möchten, sollten zumindest kurz innehalten.

Verarbeitung und Haptik – Erstaunlich durchdacht für diese Preisklasse

Fangen wir zunächst mit der Haptik an. Ich persönlich liebe Produkte, die sich wertig anfühlen und über praxisgerechte Details verfügen, an denen man erkennt, dass sich jemand bereits bei der Entwicklung Gedanken gemacht hat. Beides trifft auf das Zoom MS-50G+ zu, sodass das Pedal dem erfahrenen Musiker bereits im Vorfeld ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Da wäre zunächst das Gehäuse, das es schafft, Langlebigkeit, Praxisnähe und Design in einem Paket zu vereinen. Mit etwas Geschick ist es tatsächlich möglich, die vier Druckschalter rund um den On/Off-Schalter mit dem Fuß zu betätigen. Im Gegenzug sind die vier Drehregler versenkt angebracht, sodass sie nicht im gleichen Atemzug von der Schuhsohle erfasst werden. Kleine Kunststoffringe sorgen für eine kratzfreie Montage der Buchsen, zwei breite Gummistreifen bieten auch auf glatten Flächen sehr guten Halt. Gerade an solchen vermeintlichen Details erkennt man die Erfahrung, die Zoom in den vergangenen fünf Jahrzehnten mit Effektgeräten gesammelt hat.

Ein besonderer Hinweis gebührt der versenkten Netzteilbuchse. Wer sich fragt, warum ein Gitarrist, der seit über 40 Jahren professionell Musik macht, sich über eine Netzteilbuchse freuen kann, möge sich folgende Situation vorstellen: Die üblichen Netzstecker der Stromversorgung, egal ob gerade oder abgewinkelt, haben alle das gleiche Problem. Wird versehentlich am Kabel gezogen, entsteht ein vergleichsweise großer Hebel, der die zumeist empfindliche Buchse belastet oder sogar beschädigen kann. Durch die versenkte Konstruktion wird diese Hebelwirkung auf das Anschlusskabel übertragen, das durch seine Flexibilität die Krafteinwirkung deutlich besser abfedert. Ich gebe zu, ich liebe solche Kleinigkeiten.

Die vermutlich aus Kostengründen aus Kunststoff gefertigten Cross-Key-Schalter stellen den einzigen nennenswerten haptischen Schwachpunkt eines ansonsten überzeugenden Gesamtkonzepts dar. Das Metallgehäuse selbst hinterlässt dagegen einen robusten und absolut bühnentauglichen Eindruck.

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Stromversorgung – Zooms klassisches Alleinstellungsmerkmal

Es gibt Situationen, in denen man als Handwerker gezwungen ist, so wenig Equipment wie möglich mitzunehmen und dennoch maximale Flexibilität bei der Stromversorgung benötigt. Hier hatte Zoom schon immer ein echtes Alleinstellungsmerkmal, und der MS-50G+ bildet dabei keine Ausnahme.

Neben dem klassischen 9-Volt-Netzteilanschluss steht ein USB-C-Port zur Verfügung, ergänzt durch ein Batteriefach für zwei AA-Zellen. Diese Kombination ermöglicht im Live-Betrieb maximale Flexibilität und ist meines Erachtens unverzichtbar, falls das Netzteil einmal seinen Geist aufgeben sollte. Wer das schon erlebt hat, weiß, wovon ich rede.

Bedienung und Display – Mehr auf der finsteren Bühne als im Proberaum

Das hintergrundbeleuchtete LC-Display ist farbcodiert nach Effektkategorie. Eine einfache, aber im Live-Betrieb tatsächlich hilfreiche Maßnahme. Je nach aktivem Effekttyp wechselt die Hintergrundfarbe, was die Navigation gerade auf dunklen Bühnen erleichtert.

Die vier Endlos-Drehregler ermöglichen das direkte Editieren der Parameterwerte, die Cross-Key-Schalter übernehmen die Navigation. Das alles lässt sich prinzipiell auch mit dem Fuß steuern, wobei man dafür eine gewisse fußchirurgische Präzision mitbringen muß.

Für die detailliertere Konfiguration empfiehlt sich die kostenlos verfügbare Software Zoom Guitar Lab für Mac und PC beziehungsweise die Guitar-Lab-App für iOS. Ein Workflow, der besonders beim Erstellen und Archivieren von Presets deutlich komfortabler ausfällt als die Menünavigation am Gerät selbst.

Leider haben auch hier Android-Nutzer einmal mehr das Nachsehen. Wie bei anderen Herstellern scheint auch Zoom davon auszugehen, dass alle Musiker ausschließlich iOS-Produkte verwenden. Schade.

Effektpalette – Quantität trifft auf solide Qualität

Wer bei 100 integrierten Effekten in diesem Preissegment an dünne Algorithmen denkt, wird zumindest teilweise eines Besseren belehrt. Gegenüber dem Vorgängermodell MS-50G wurden die Effekt-Engines grundlegend überarbeitet, was sich in einer spürbar verbesserten Klangqualität niederschlägt.

Die interne Bibliothek ist in acht Kategorien gegliedert: Dynamics (Kompressoren, Limiter, Noise-Gate), Filter (Auto-Wah, EQs, Random Filter), Drive (25 Zerr- und Boost-Einheiten, darunter TS808-, DS-1-, Rat- und Big-Muff-Emulationen), Preamps (Marshall, Fender, Mesa/Boogie, Vox AC30, Hiwatt, Diezel Herbert u. a.), Modulation (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Octaver, Pitch-Shifter, Ringmodulator), Delay (16 Varianten), Reverb (sieben Algorithmen) sowie SFX-Spezialeffekte inklusive Loop-Funktion, Sitar-Simulator und Line Selector. Bis zu sechs Effekte lassen sich zu einem Preset verketten.

Klanglich bietet das Pedal tatsächlich eine breite Palette an Sounds, mit der durchschnittliche Nutzer, etwa in einer Cover-Band, einen großen Teil ihres Repertoires abdecken können. Die Presets klingen, wie in dieser Preisklasse häufig anzutreffen, etwas belegt. Es fehlt ihnen die Auflösung und Dynamik, die Geräte höherer Preisklassen an den Tag legen.

Allerdings zeigen die Delay- und Reverb-Sounds eindrucksvoll, was mittlerweile in dieser Geräteklasse möglich ist. Einige der Zerrsounds tendieren dagegen leicht zur Überfrachtung. Hier sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, tiefer in die Parameterstruktur einzusteigen, statt blind auf die Werks-Presets zu vertrauen.

Dennoch ist es beeindruckend, wie viel Klang man für einen derart überschaubaren Betrag erhält. Das kommt insbesondere einem kompakten Travel-Setup für Working-Musicians zugute. Vor allem Clean-Sounds mit Compressor, Chorus, Delay und Reverb lassen viele Klangwelten der Achtziger wieder aufleben. Für modernes Metalcore-Geknüppel und Djent-Gefilde stehen zudem speziell für sieben- und achtsaitige Gitarren entwickelte Preamp-Simulationen bereit.

Positionierung im Pedalboard-Kontext

Der MS-50G+ lässt sich sowohl direkt vor den Amp schalten als auch in den FX-Loop einbinden und dank der beiden Klinkenausgänge sogar in Stereo betreiben.

Damit eignet er sich nicht nur als Standalone-Lösung für minimalistische Bühnen-Setups, sondern auch als ergänzendes „Joker-Pedal“ auf einem bestehenden Pedalboard, das um Stereo-Effekte, Spezialeffekte oder eine improvisierte Backup-Lösung erweitert werden soll.

Wer ein möglichst kompaktes Effektboard anstrebt, findet im MS-50G+ eine ernstzunehmende Basis.