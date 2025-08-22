Endlich zwei USB-Mikrofone gleichzeitig?

Der Zoom PodTrak P2 ist ein kompakter Podcast-Recorder, der das jahrelange Problem löst, über zwei USB-Mikrofone gleichzeitig aufnehmen zu können. Für Content Creator und mobile Podcaster könnte dieses 119,- Euro teure Gerät eine echte Erleichterung darstellen.

Sehr mobil und ideal für unterwegs, trotz einfacher Kunststoffverarbeitung. Rauschunterdrückung clever: KI-Feature verbessert Aufnahmen, verändert aber leicht die Stimmfarbe.

KI-Feature verbessert Aufnahmen, verändert aber leicht die Stimmfarbe. Kompatibilität kritisch: Nicht alle Mikrofone und Smartphones funktionieren zuverlässig – vorher prüfen!

Fazit vorweg: Fast ein Volltreffer

Kurz gesagt ist der Zoom PodTrak P2 ein faszinierendes Gerät, das ein echtes Problem angeht – aber nicht ohne eigene Tücken. Wer schon einmal versucht hat, zwei USB-Mikrofone direkt an den Computer anzuschließen, kennt das Drama: Es funktioniert schlicht nicht, zumindest nicht ohne technische Klimmzüge. Genau hier setzt der Zoom PodTrak P2 an und bietet für moderate 119,- Euro eine Lösung, die in der Praxis durchaus überzeugt.

Das Gerät richtet sich primär an Podcaster, die mobil und unkompliziert aufnehmen wollen, ohne in teure XLR-Setups investieren zu müssen. Für Einsteiger und Content Creator, die bereits USB-Mikrofone besitzen, ist der Zoom P2 grundsätzlich eine interessante Option. Allerdings nur, wenn die eigenen Mikrofone auf der Kompatibilitätsliste stehen. Im Netz wurde von einigen Usern berichtet, dass beliebte Modelle wie das Blue Yeti oder Samson Q2U nicht unterstützt werden. Auf der Zoom Kompatibilitätsliste sind jedoch beide Modelle aufgeführt.

Die Stärken des P2 liegen in seiner Kompaktheit, der soliden Aufnahmequalität (24 Bit/48 kHz) und praktischen Features wie der KI-Rauschunterdrückung. Schwächen zeigen sich bei der unter Umständen eingeschränkten Mikrofonkompatibilität, der simplen Kunststoffbauweise und der fehlenden Flexibilität der Audioprozessoren.

Erste Eindrücke: Überraschend kompakt

Beim Auspacken überrascht zunächst die geringe Größe des Zoom PodTrak P2. Mit Abmessungen von 82 x 116 x 43 mm passt er in jede Handfläche und wiegt mit Batterien gerade mal 226 g. Das Gehäuse besteht aus solidem, aber einfachem Kunststoff, der durchaus stabil wirkt, aber nicht übermäßig hochwertig anmutet. Die drei Gummipads auf der Unterseite sorgen für überraschend guten Halt, selbst auf glatten Oberflächen wie Glastischen.

Positiv fallen die angenehm schwergängig laufenden Drehregler auf. Trotz der kostengünstigen Bauweise haben sich die Zoom-Ingenieure hier nicht lumpen lassen – die Regler fühlen sich wertig an und laufen präzise. Das ist besonders bei den Gain-Reglern für die beiden USB-Mikrofoneingänge wichtig, da hier Feinjustierungen entscheidend sind.

Das Kernfeature: Zwei USB-Mikrofone gleichzeitig

Die Hauptfunktion des Zoom PodTrak P2 – das gleichzeitige Betreiben zweier USB-Mikrofone – funktioniert in der Praxis tadellos, sofern kompatible Mikrofone verwendet werden. Jeder der beiden USB-A-Eingänge (5 V, 700 mA) verfügt über einen eigenen Gain-Regler, eine Pegelanzeige und einen Mute-Taster. Die Mute-Buttons arbeiten völlig geräuschlos, was für professionelle Aufnahmen essentiell ist.

In Sachen Aufnahmequalität bei 24 Bit/48 kHz hinterlässt der Zoom PodTrak P2 einen soliden Eindruck, da man auf microSD-Karten mit bis zu 1 TB Kapazität speichern kann. Das entspricht etwa 110 Stunden Aufnahmezeit auf einer entsprechend großen Karte – mehr als ausreichend für die meisten Podcast-Projekte.

Besonders clever ist die Auto-Save-Funktion, die alle zehn Sekunden automatisch speichert. Wer schon einmal ein mehrstündiges Interview durch einen technischen Defekt verloren hat, wird diese Sicherheitsfunktion zu schätzen wissen. Selbst bei Stromausfall oder versehentlichem Ziehen des Kabels gehen maximal zehn Sekunden Aufnahme verloren.

KI-Rauschunterdrückung: Beeindruckend, aber mit Kompromissen

Ein Highlight des Zoom PodTrak P2 ist zweifellos die KI-gesteuerte Rauschunterdrückung. Nach einer dreisekündigen Analysephase filtert das System Hintergrundgeräusche wie Computerlüfter oder Klimaanlagen heraus. Der Unterschied ist sofort hörbar, wie Tests zeigen, allerdings nicht ohne dezente Veränderung der Stimme.

In der Praxis funktioniert das Feature durchaus überzeugend, besonders in weniger optimalen Aufnahmeumgebungen. Wer jedoch höchste Ansprüche an die Stimmenqualität stellt, sollte die Funktion sparsam einsetzen, da sie ggf. hörbare Artefakte erzeugen kann.

Audio-Processing: Einfach, aber inflexibel

Der Zoom PodTrak P2 bietet verschiedene Audio-Bearbeitungsfunktionen: automatische Tone-Regelung mit EQ und De-Esser sowie einen integrierten Kompressor. Diese Features sind durchaus hilfreich, leiden aber unter mangelnder Anpassbarkeit. Unter bestimmten Umständen fügt der „Tone“-Button eine erhebliche Bassanhebung hinzu, die für manche Stimmen übertrieben wirken kann.

Die Kompressor-Einstellungen sind ebenfalls nicht justierbar, es gibt lediglich eine Standardeinstellung für alle Situationen. Für Podcaster, die Wert auf ihren individuellen Sound legen, könnte diese Einschränkung frustrierend sein. Andererseits macht es die Bedienung für Einsteiger deutlich einfacher.

Problembereich: Mikrofonkompatibilität

Hier liegt eine der größten Schwächen des Zoom PodTrak P2, denn nicht alle USB-Mikrofone werden unterstützt. Einige Nutzer konnten laut Internet-Recherche weder das Blue Yeti noch das beliebte Samson Q2U zum Laufen bringen – beides sehr verbreitete USB-Mikrofone in der Podcast-Szene. Das schränkt den „Nutze dein vorhandenes Equipment“-Ansatz natürlich erheblich ein.

Auf der Zoom Website kann man jedoch eine entsprechende Kompatibilitätsliste herunterladen, auf der beide Produkte als kompatibel aufgelistet sind. Hier bleibt wohl nur die individuelle Überprüfung.

Es wäre also wünschenswert, wenn Zoom die Kompatibilität in zukünftigen Firmware-Updates stetig erweitern würde.

Telefonintegration: Versprechen nicht gehalten?

Einige User berichten davon, dass die Telefonintegration für Anrufer-Interviews leider nicht in dem Maß funktioniert wie Zoom es bewirbt. Ein iPhone 13 ließ sich trotz korrektem Lightning-zu-USB-C-Kabel beispielsweise nicht verbinden. Für Podcaster, die regelmäßig Telefoninterviews führen, ist das ein nicht zu unterschätzender Punkt. Im Rahmen meines Tests funktionierte ein iPhone 15 einwandfrei, aber auch hier sollte man sein persönliches Setup überprüfen.

Mix-Minus und Interface-Funktionen

Positiv hervorzuheben ist die Mix-Minus-Funktion, die Echos und Rückkopplungen bei Telefongesprächen automatisch eliminiert – sofern die Telefonverbindung funktioniert. Zudem kann der Zoom PodTrak P2 als USB-Audiointerface für Computer, Smartphones oder Tablets genutzt werden, was die Vielseitigkeit erhöht.

Die beiden Kopfhörerausgänge (3,5 mm Klinke) teilen sich allerdings einen gemeinsamen Lautstärkeregler. Das bedeutet, beide Gesprächspartner hören immer mit der gleichen Lautstärke mit – eine kleine, aber potenziell störende Einschränkung.

Stromversorgung und Mobilität

Der P2 kann mit vier AA-Batterien (Alkaline, Lithium oder wiederaufladbare NiMH) betrieben werden, was je nach Batterietyp bis zu zehn Stunden Betrieb ermöglicht. Alternativ erfolgt die Stromversorgung über USB-C Bus-Power oder ein externes Netzteil. Für mobile Aufnahmen ist das durchaus praktisch, auch wenn das Gerät mit Batterien natürlich etwas schwerer wird.

Vergleich zur Konkurrenz

In der PodTrak-Serie von Zoom positioniert sich der P2 als Einsteiger-/Mittelklasse-Modell. Während der größere P4 und P8 mit XLR-Eingängen und umfangreicheren Features punkten, fokussiert sich der P2 ganz auf USB-Mikrofone und Portabilität. Für diesen speziellen Anwendungsfall gibt es derzeit kaum direkte Konkurrenz am Markt.

Software und Bedienung

Die Bedienung des Zoom PodTrak P2 ist erfreulich intuitiv. Nach dem Anschließen der Mikrofone und dem Einlegen einer microSD-Karte kann praktisch sofort mit der Aufnahme begonnen werden. Audio-Benachrichtigungen über den Kopfhörerausgang helfen bei der Einstellung und warnen vor niedrigem Akkustand, ohne die Aufnahme zu unterbrechen.

Mit der P2 Editor Software lassen sich zusätzliche Einstellungen vornehmen, auch wenn die Möglichkeiten hier begrenzt bleiben. Für den gedachten Anwendungsbereich ist das aber völlig ausreichend.