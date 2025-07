Fly me to the Moon oder kann man den Flight Mini-Bass Solid Body zum Mond schießen?

Fly me to the Moon oder kann man den Flight Mini-Bass Solid Body zum Mond schießen? Diese Frage stellte sich mir unweigerlich, als ich den kleinen Mini-Bass in dem schrillen Design zum ersten Mal sah. Klar, dass ich dieses Instrument unbedingt mal ausprobieren musste.

Kurz & knapp Kompaktes Design : Der Mini-Bass ist klein, leicht und ideal für unterwegs. Guter Klang : Trotz seiner Größe liefert er einen kraftvollen, prägnanten Sound. Hochwertige Verarbeitung : Das Instrument wirkt edel, robust und gut durchdacht. Praktisch für Reisen : Mit nur 2,4 kg ist er perfekt für unterwegs geeignet. Einschränkungen im Klang : Die kürzere Mensur beeinflusst den Bassklang, dieser ist aber insgesamt zufriedenstellend.



Design, Features und Verarbeitung

Und ich nehme es gleich vorweg: Klein, aber fein! Durchdachtes Design, gute Bespielbarkeit und ein anständiger Sound. Der Flight Mini-Bass hält, was er verspricht. Er will nicht weniger als ein vollwertiger Bass sein und das Ganze mit einer Mensur von 23 Zoll (582 mm).

Insbesondere Musiker, die viel auf Reisen sind und sich nicht mit einem schweren Bass abschleppen wollen, könnte der Flight Mini-Bass also durchaus eine Alternative sein. Und auch Gitarristen, die hin und wieder mal ihrem Bassisten den Platz in der Band streitig machen wollen, brauchen sich bei einer solchen Mensur nicht wirklich umzugewöhnen.

Ich persönlich dachte mir, dass man einen Bass dieser Größe unbedingt mit einem Augenzwinkern in der Lackierung TBL nehmen sollte. Diese Abkürzung steht für „Transparent Blue“ und macht den Winzling zu einem herrlich „schrulligen“ Hingucker. Durch die besondere Lackierung ist die Maserung des Wölkchenahorns dezent zu erkennen und verleiht dem Bass einen Hauch von Südsee-Flair.

Aber schon beim Auspacken wird mir klar, dass dieser Bass alles andere als lächerlich wirkt, denn er macht gleich auf Anhieb einen hochwertigen und recht edlen Eindruck.

Der Korpus besteht aus massivem Mahagoni, einem Holz, das für Bässe eher seltener verwendet wird. Die Decke ist aus gleichmäßig gemaserten Wölkchen-Ahorn. Die Rückseite ist schlicht gehalten, der Body ist ergonomisch geformt und liegt sowohl im Stehen als auch im Sitzen gut am Körper. Durch die etwas asymmetrische Abrundung am rückseitigen Übergang zwischen Hals und Korpus lassen sich auch die hohen Bünde gut erreichen. Das ist wirklich clever gelöst. Und die vier Schrauben, mit denen der Hals befestigt ist, sind in das Holz eingelassen.

Mit einem Headphone-Amp kann man damit also auch getrost in einem stillen Eckchen am Flughafen seine ganz eigene Jam-Session veranstalten.

Der Hals ist aus geröstetem Ahorn gefertigt und seine Rückseite ist unlackiert, was ihm eine sehr edle Optik verleiht. Das Griffbrett mit 22 Bünden besteht aus Palisander. Die Kopfplatte ist auf der Höhe vom ersten bis zum dritten Bund aufgesetzt (geschäftet).

Insgesamt liegt der Hals sehr gut in der Hand und das Holz ist ein echter Handschmeichler. Bei einer Sattelbreite von 40 mm hat man auch einen ordentlichen Hals in der Hand. Für sehr kurze Fingerchen könnte es hier allerdings nicht ganz so leicht sein, den Abstand zwischen den Saiten zu überwinden.

Die Verarbeitung des gesamten Instruments macht einen hochwertigen Eindruck. In der Solid Body-Ausführung kostet er 299,- Euro. Die Jazz-Bass-Variante der Rock-Serie liegt preislich bei 399,- Euro. Preislich liegen sie also etwas über den Squier Precision-Bässen und im Preissegment von Squier Jazz-Bässen.

Alle Schrauben sitzen fest, die Bundstäbchen sind sauber abgerichtet und haben keine scharfen Kanten. Auch die Lackierung ist gleichmäßig aufgetragen und das Muster des Wölkchenahorns ist sehr gleichmäßig. Auch die Mechaniken, die Bridge und die Tonabnehmer wirken robust und zuverlässig. Die Reiter der Bridge sind verchromt und können individuell eingestellt werden. Alles in allem habe ich bei diesem Bass das Gefühl, dass er so einige Reisen überstehen kann, ohne Schaden zu nehmen und auch auf der Bühne würde er sicher einen guten Job machen.

Auch hier ist natürlich wieder die Frage, ob ein Metal-Bassist mit einer Größe von 1,95 m sich mit einem Bass auf die Bühne stellt, der nur 85 cm Gesamtlänge mitbringt, aber an meiner schmächtigen Statur fällt kaum auf, dass es sich hier wirklich um einen Winzling handelt.

Pickups und Werkseinstellung

Der Flight Mini Bass TBL Solid Body ist ein passiver Bass, der mit einem Alnico 5 Split-Coil-Pickup im Stil eines Precision-Basses ausgestattet. Um den Klang zu formen, stehen zwei Regler zur Verfügung, die sich aufgrund ihrer Positionierung und ihrer Rasterung sehr gut greifen lassen. Der Widerstand ist angenehm, so dass die Potis sich nicht ohne eine willentliche Berührung verstellen. Wie bei passiven Bässen üblich, kappt es die Höhen und für bestimmte Songparts klingt das sehr gut.

Ich persönlich habe immer ein kleines Problem mit Pickups, die wie bei dem Flight Bass mit einer Schraube im Korpus verankert sind, die relativ weit heraussteht. Ich stütze meinen Daumen gerne auf dem Pickup ab und bleibe dabei leider immer wieder unangenehm an dieser Schraube hängen. Ich muss automatisch an Dimebeg Darell denken, der diesem Problem immer ganz pragmatisch mit einem Stück Gaffa begegnete.

Saitenlage und Halskrümmung sind sehr gut eingestellt. Die Oktavreinheit lässt zunächst noch etwas zu wünschen übrig. Dies lässt sich mit einem Schraubenzieher, einem guten Stimmgerät und etwas Muße, aber auch ohne die Hilfe eines Gitarrenbauers ändern.

Der Flight Mini-Bass Solid Body im Praxistest

Durch die extrem kurze Mensur hat der Flight Mini-Bass eine geringere Saitenspannung als Longscale-Bässe und ist daher auch für Kinderhände absolut zu empfehlen. Auch die engeren Bundabstände erleichtern das Greifen, wenn man sehr kleine Hände hat.

In den hohen Lagen könnte es für Menschen mit größeren Händen hier allerdings tatsächlich etwas eng werden, denn die Abstände der letzten der 22 Bünde sind noch geringer als bei dem bereits von mir getesteten Harley Benton Mini-Bass, der ebenfalls mit einer Mensur von 23 Zoll, dafür allerdings nur mit 19 Bünden an den Start geht.

Ein weiterer Unterschied zu dem Harley Benton Zwerg ist, dass der Flight Mini-Bass eine minimale Kopflastigkeit aufweist. Diese ist aber wirklich minimal und mit einem Gurt mit rutschfester Unterseite quasi nicht mehr zu spüren.

Sein Gewicht von nur 2,4 kg ist für meine schwächlichen Schultern eine absolute Wohltat. Mit diesem Bass könnte ich stundenlang spielen. Und natürlich ist dieses Gewicht auch für Reisen ideal. Ich finde ein bisschen schade, dass das Gig Bag, das im Lieferumfang enthalten ist, leider keine Gurte hat, um sich den kleinen Bass auf den Rücken zu schnallen. Bei der Größe wäre es nämlich endlich mal ein Bass, der beim Sprint zur Bahn nicht gegen die obere Kante der Tür schlägt.

Kleiner Bass – großer Sound?

Ich habe ja bereits bei dem Test des Harley Benton Mini-Bass feststellen dürfen, dass man seine Vorurteile hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen der Instrumentengröße auf den Klang durchaus erst einmal ausschalten sollte. Und auch hier ist es so, dass der Kleine den großen Brüdern durchaus Konkurrenz machen kann.

Aufgrund der etwas kürzeren Mensur ist das Frequenzbild natürlich etwas höher angesetzt als das eines Long-Scale-Basses. Dadurch hat er vielleicht nicht ganz so prägnante Bässe, setzt sich aber durch seinen präsenten, knurrigen Ton im Mix perfekt durch.

Der Mahagoni-Korpus liefert ein ordentliches Sustain und die Ahorn-Decke sorgt für das nötige Attack.

Der Split-Coil-Pickup liefert den typischen „Precision-Bass“-Charakter bei aufgedrehtem Tone-Poti ist er knackig mit durchsetzungsfähigen Mitten. Mit dem Tone-Poti können bei Bedarf die Höhen etwas gekappt werden.

Um einen dunkleren Sound zu erzeugen, für den man ansonsten einen (hier nicht vorhandenen) Hals-Pickup anwählen würde, können so die Höhen gekappt werden. Ganz zugedreht hat der Tone-Regler den Effekt, dass der Sound in meinen Ohren fast ein bisschen „muffig“ wird.

Die goldene Mitte ist für mein Empfinden hier die beste Einstellung, um einen Klang mit definierten Mitten und einem ordentlichen Low-End zu bekommen. Der Klang ist holzig, rund und dennoch spritzig.

Dadurch, dass nur ein Tonabnehmer zur Verfügung steht, ist der Flight Mini-Bass Solid Body klanglich vielleicht nicht ganz so flexibel wie ein Bass mit mehr Optionen, aber der Grundcharakter des Sounds gefällt mir gut.

Das Volume-Poti hat einen guten Regelweg. Aber bei einem Bass mit nur einem Pickup wird man es wohl nur selten nutzen. Ich stelle es dann eher auf 11 Uhr und spiele in leisen Passagen etwas sanfter.