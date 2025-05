TheWaveWarden Spline, Wavetable Morphing Synthesizer

@CDRowell Am ehesten vielleicht noch Synthplant 2, wenn auch wesentlich komplexer. Auch viele aktuelle von Native Instruments haben jetzt ein kleines Morphingfeld intus. Leider mehr schlecht als recht. Ähnlich verhält es sich mit dem Korg Multipoly VST. Interessant aber die neue Möglichkeit von Amazona, eigene Videos zu kreieren und einzufügen. Zumindest sah ich das hier zum ersten Mal. Dafür kein Youtube-Video und keine Soundbeispiele. Auch interessant! Für mich ist das Plugin weniger interessant, weil der Trend geht zu vielen Verbiegemöglichkeiten bei Softwaresynthesizern, aber eher unbrauchbaren Sound anstatt sie einfach fett klingen und fertig! So Morphingeschichten sind meiner persönlichen Ansicht nach eine schöne spielerei, machen den Klang aber nicht wirklich brauchbarer. Ausnahme sind vielleicht Genre-Geschichten wie Drone und Soundscapes etc. Allerdings kann man bei dem Preis nicht meckern und wer noch keine oder wenig Softwaresynthesizer besitzt, hat hier sicherlich ein interessantes Teil.