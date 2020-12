Thomann Gift Card, Geschenkgutscheine für Weihnachten

Universelles Geschenk für musizierende Freunde

Alle Jahre wieder steht völlig unerwartet Weihnachten vor der Tür und man stellt bestürzt fest, dass man liebe Freunde und Verwandte mit einem Geschenk überraschen möchte. Die Geschenkgutscheine von Thomann wären eine Möglichkeit, wenn es um etwas Musikalisches gehen soll.

Die Thomann Geschenkgutscheine sind nicht nur für „auf-den-letzten-Drücker“-Käufer geeignet, sondern auch im Lockdown praktisch, da sie online erworben werden können und nicht erst von den derzeit völlig überlasteten Zustellern geliefert werden müssen, sondern gleich nach dem Kauf im jeweiligen persönlichen Kundencenter bereitstehen.

Wer einen Gutschein erwerben und dann verschenken will, kann eine beliebige Summe von bis zu 250,- Euro festlegen. Es stehen 10 „Gift Card“-Motive zur Auswahl, etwa Drums, Gitarre, Keyboard, DJ usw. Den Gutschein kann man wahlweise ausdrucken und per Post als Weihnachtskarte verschicken oder per E-Mail bzw. als SMS versenden, da es sich nur um eine Nummer handelt.

Der Gutschein kann dann bei einem Kauf entweder vor Ort in Treppendorf (nach dem Lockdown) oder im Online-Shop eingelöst werden. Natürlich verfällt der Gutschein nicht! Er kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt und auch für Teilbeträge eingelöst werden. Somit steht der Nutzer nicht unter „Zugzwang“, sondern kann sein Geschenk dann in Equipment umwandeln, wenn es ihm am besten passt.

Also, wer noch ein sinnvolles Geschenk sucht, hier geht es zu den Thomann Geschenkgutscheinen.

Fröhliche Weihnachten.