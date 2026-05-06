Kostenlose Workshops, Seminare und Expo

Mit den Thomann Live Days bringt das Musikhaus in diesem Monat eine Reihe mehrerer hochkarätig besetzter Veranstaltungen an den Start. Es gibt auch einige Highlights, auf die es sich besonders lohnt hinzuweisen. Neben einigen bekannten Persönlichkeiten aus den Branchen Audio und Licht sind auch zahlreiche Hersteller verschiedenster Bereiche vor Ort in Treppendorf vertreten. Dabei richten sich die Veranstaltungen nicht nur an Branchenprofis, sondern auch an Musikfans, Bands und weitere Interessierte.

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Kurz & knapp Worum geht es? Die Thomann Live Days sind ein mehrwöchiges Event mit Workshops, Expo und Trainings rund um Live-, Audio- und Eventtechnik. Event: Mehrwöchiges Branchen-Event auf dem Thomann Campus mit Fokus auf Praxis, Austausch und Weiterbildung.

Mehrwöchiges Branchen-Event auf dem Thomann Campus mit Fokus auf Praxis, Austausch und Weiterbildung. Kostenlos: Große Expo und viele Workshops und Vorträge sind frei zugänglich.

Große Expo und viele Workshops und Vorträge sind frei zugänglich. Praxisnähe: Technik kann direkt getestet werden, inklusive realer Anwendungen und Live-Demos.

Technik kann direkt getestet werden, inklusive realer Anwendungen und Live-Demos. Vielfalt: Inhalte für Musiker, Techniker und Veranstalter mit breitem Themenspektrum.

Inhalte für Musiker, Techniker und Veranstalter mit breitem Themenspektrum. Alternative: Neues Format als praxisorientierte Ergänzung zu klassischen Fachmessen.

Highlights bei den Thomann Live Days

Für folgende Highlights genügt die Buchung eines kostenlosen Expo-Tickets über diesen Link.

Line-Array Demos

19., 20. und 29.05.2026

Festival Playground

Sennheiser SPECTERA: Monitor-Talk mit Toni Kern

Freitag, 22.05.2026

12:00 – 14:00

Live Hall Mainstage

Vocal-Coaching mit ela. und Sennheiser

Dienstag, 26.05.2026

14:00 – 16:00 Uhr

PA Festival Playground

Shure Drum Mic: Workshop mit Martina Barakoska

Dienstag, 26. Mai 2026

16:00 – 18:00 Uhr

PA Festival Playground

Sennheiser präsentiert: Bertram Engel

Mittwoch, 27.05.2026

13:00 – 15:00 Uhr

Festival Playground

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RCF: Mythen der Beschallungstechnik (Talk mit Thomas Mundorf)

Freitag, 29.05. & Samstag, 30.05.2026

Freitag: 13:20 – 13:50 & Samstag: 14:05 – 14:35 Uhr

Live-Hall Mainstage

JBL präsentiert: Immersive Audio mit Carlos Nager

Freitag, 29.05.2026 & Samstag, 30.05.2026

10:00 – 18:00

Live-Hall Backyard

Thomann Live Days mit Workshops und Expo

Darüberhinaus bieten die Thomann Live Days viele abwechslungsreiche und praxisnahe Workshops und Schulungen. Sei es ein Vocal-Coaching, Trainings an spezifischen Licht- oder Ton-Mischpulten oder Vorträge mit Blick auf verschiedene Bereiche wie In-Ear-Monitoring oder Netzwerk-Technik.

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Bei allen Terminen soll der Austausch auf Augenhöhe im Fokus stehen. Außerdem gibt es ab dem 19. Mai dienstags, mittwochs, freitags und samstags eine Expo, auf der Hersteller aus dem Livesegment ihre neuen Produkte vorstellen, demonstrieren und Fragen dazu im Gespräch beantworten können.

Schwerpunkte der Thomann Live Days im Überblick

11. bis 18. Mai und 21. Mai

Pre Live Days mit Fokus auf Trainings, Schulungen und Seminare für vorangemeldete Teilnehmer gemeinsam mit Herstellern wie d&b audiotechnik, L-Acoustics, Yamaha, DiGiCo, Avid, MA Lighting, ETC, ChamSys, Obsidian Control Systems, Global Truss, TW Audio und HK Audio.

19. und 20. Mai

Schwerpunkt auf Pro Audio, Networking und Licht. In dieser Phase öffnet auch die kostenlose Expo. Zusätzlich finden Line-Array-Demonstrationen auf dem PA-Playground statt, bei denen verschiedene Systeme im direkten Vergleich getestet werden.

22. und 23. Mai

Alles rund um In-Ear-Monitoring: Workshops und Seminare richten sich sowohl an Musiker als auch an Techniker. In der Expo-Area sind entsprechende Hersteller vertreten.

26. und 27. Mai

Fokus auf Mikrofone. Hier geht es um praktische Anwendungen, unterschiedliche Mikrofontypen und deren Einsatz auf der Bühne oder im Studio. Auch hier sind entsprechende Hersteller vor Ort.

29. und 30. Mai

Abschluss mit Lautsprechern, Licht- und Videotechnik. Neben weiteren kostenlosen Schulungen gibt es große Demonstrationen von PA-Systemen auf dem PA-Playground.

Thomann Live Days weitestgehend kostenfrei

Die Expo und die Teilnahme an den Workshops sind kostenfrei, allerdings ist eine vorherige Anmeldung über die Eventbrite-Seite unbedingt erforderlich. Für einige wenige Trainings muss vorab ein Ticket gekauft werden, wie etwa für ein Training mit den L-Acoustics K3 oder für ein Seminar zum Thema „Strom in der Veranstaltungstechnik“.

In jedem Fall lohnt es sich, diese besondere Möglichkeit mit vielen einzelnen Events, Workshops und Live-Demonstrationen nicht zu verpassen und bei den Thomann Live Days ab dem 11. Mai und der dazugehörigen Expo ab dem 19. Mai dabei zu sein. Nicht nur, um sich bei den verschiedenen Workshops und Seminaren fortzubilden, sondern auch, um mit Vertretern der industrieführenden Hersteller, wie beispielsweise DiGiCo, MA Lightning und d&b audiotechnik, ins Gespräch zu kommen. Mehr Informationen gibt es auf der entsprechenden Aktionsseite von Thomann.