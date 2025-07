Thomann Music Days 2025: Empfehlungen der G&B Redaktion

Satte Rabatte bis 65 % bei den Thomann Music Days

Es ist soweit, die Thomann Music Days 2025 sind gestartet. Das bedeutet für euch: satte Rabatte in allen Kategorien. Ob für Einsteiger, Profis und im Mid-Price Segment, Instrumente, Verstärker oder Zubehör, in den nächsten Wochen könnt ihr richtig sparen.

Thomann Music Days 2025 – Preisnachlässe bei Gitarre & Bass

Bereits seit 02.07.2025 läuft die Aktion und hier kommen ein paar Highlights, die ich für die Redaktion Gitarre & Bass für euch herausgepickt habe und die nun ein wenig gefeatured werden. Bis 23.07. 2025 könnt ihr euch über die Rabatte freuen, die bei einigen Instrumenten bis zu satten 65 % reichen. Ich starte mit ein paar Empfehlungen für Einsteiger, die selbstverständlich auch für die erfahrenen Gear-Nerds unter euch interessant sein dürften.

Satte Rabatte bei Einsteiger-Gitarren

Eigentlich gibt es die klassischen „Einsteiger-Gitarren“ gar nicht mehr. Nahezu alle Hersteller haben mittlerweile ein Budget-Segment, in dem sie unter anderem Namen Kopien ihrer eigenen Top-Line-Instrumente deutlich günstiger anbieten. Und diese sind nicht immer schlechter, wie unsere zahlreichen Tests oft beweisen. Die Fertigungsqualität steht den hochpreisigen Instrumenten eigentlich in nichts mehr nach, lediglich die verwendeten Hölzer sind oft günstiger und die Produktion in Fernost senkt den Preis natürlich auch.

Die erste Adresse für günstige Gitarren und Bässe im Einsteiger-Segment ist die Firma Harley Benton. Hier werden mittlerweile qualitative Knaller abgeliefert, die man gegebenenfalls später noch mit neuen Tonabnehmern oder anderer Hardware ausstatten kann, so dass die Dinger einfach mit den eigenen Ansprüchen wachsen.

Harley Benton Gitarren & Bässe

Affiliate Links Harley Benton ST-62MN BK Vintage Series Kundenbewertung: (130) 129,00€

Die Harley Benton ST-62 MN BK aus der Vintage-Serie ist eine absolute Empfehlung für Einsteiger und schon fast ein Klassiker unter den Harleys. Unser Autor Stephan Güte hatte ein Modell aus dieser Serie zum Test und hat es mit „sehr gut“ bewertet.

Affiliate Links Harley Benton SC-550 II BCF Kundenbewertung: (136) 289,00€

Wer eher der Les Paul-Typ ist, sollte sich die SC-550 II anschauen. Auch hier trifft klassische Optik auf moderne Fertigung und niedrigen Preis. Hier hat sich der Kollege Axel Ritt verewigt und zeigt, dass solch ein Instrument auch ganz fantastisch metallern kann!

Affiliate Links Harley Benton CST-24T LH Paradise Flame Kundenbewertung: (45) 222,00€

Linkshänder sind ja leider in Bezug auf die Auswahl guter Einsteiger-Gitarren noch oft benachteiligt, aber auch hier bietet Harley Benton Abhilfe. Im PRS-Stil erobert die CST-24T des Testers Herz in unserem Bericht. Der ist zwar Rechtshänder und das Instrument ist blau, aber das Testurteil ist sehr gut und deshalb solltet ihr unbedingt mal genauer hinschauen, wenn eure Eltern entschieden haben, dass ihr Linkshänder sein sollt.

Affiliate Links Harley Benton B-550 QTB Progressive Series Kundenbewertung: (105) 169,00€

Okay, du bist Bassist? Oder willst du einer werden? Dann schau dir den Harley Benton B-550 QTB aus der Progressive-Serie an. Zwei Humbucker und eine Warwick-Style-Optik machen diesen 5-Saiter-Bass zum vielseitigen Tieftonmonster! Hört euch die Soundbeispiele auf der Produktseite an und dann sagt mir, ob das geil oder geil ist! 169 Öcken für einen 5-Saiter? Come on, da wird nicht überlegt!

Gitarren und Bässe für Fortgeschrittene

Low & Mid Price bei den Thomann Music Days 2025

Natürlich bietet nicht nur Harley Benton günstigen Stoff für euch, sondern auch Hersteller wie Squier, Sire, ESP, Guild, Fender, Epiphone, Sterling by MusicMan und Solar Guitars. Hier gibt’s im Bereich für Einsteiger und Fortgeschrittene unglaublich gute Gitarren und Bässe, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Auch akustische Gitarren sind hier vertreten!

Guitars Low & Mid Price

Affiliate Links Baton Rouge L1LS/D-12 Dreadnought Kundenbewertung: (28) 149,00€

Affiliate Links Framus Vintage 5/51 Studio Black Kundenbewertung: (2) 149,00€

Affiliate Links Squier FSR Aff Strat HSS MN BLK Kundenbewertung: (1) 222,00€

Affiliate Links Guild Jumbo Jr Flame Maple Kundenbewertung: (2) 222,00€

Affiliate Links ESP LTD MT-130 Grey Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€

Eine Epiphone Les Paul Standard 50s hatte ich selbst schon zum Test hier und die hat einen verdammt guten Job gemacht. Manchmal muss man eben doch nicht ganz so tief in die Tasche greifen, um fantastische Instrumente zu bekommen.

Affiliate Links Epiphone Les Paul Standard 50s SG Kundenbewertung: (1) 599,00€

Die Modelle von Sire für Gitarristen (Larry Carlton) und Bassisten (Marcus Miller) sind durchweg hochwertig verarbeitet und haben bisher immer Spitzenbewertungen in unseren Tests bekommen. Unser Autor Johannes Krayer hatte gerade eine P90-Tele auf dem Schoß, ich selbst hatte eine der Strats zum Test. und auch eine Semi-Hollow hatte ich schon in den Fingern.

Affiliate Links Larry Carlton T3 VWH Kundenbewertung: (3) 299,00€

Affiliate Links Marcus Miller Z7-4 3-Tone Sunburst Kundenbewertung: (2) 398,00€

Affiliate Links Larry Carlton X5 TBKS Kundenbewertung: (1) 399,00€

Affiliate Links Larry Carlton J5 Sherwood Green Metallic Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 399,00€

Affiliate Links Marcus Miller V7 Alder-4 AWH 2nd Gen Kundenbewertung: (80) 479,00€

Neben den Klassikern kommen hier auch moderne Bauformen zum Tragen, hier dominieren die Firmen ESP und Solar Guitars, aber auch B.C. Rich und Fender haben hier heiße Eisen im Feuer. Mark Hoppus lässt grüßen und ein Sterling Stingray Bass für unter 1.000,- Euro ist unbedingt eine Empfehlung wert. Die ESP LTD Eclipse 87 in der großartigen Crackle-Lackierung hat Axel für euch schon mal seziert.

Affiliate Links ESP LTD Eclipse ´87 NT Rainbow CRK Kundenbewertung: (2) 699,00€

Affiliate Links ESP LTD Arrow BKM BLKS Kundenbewertung: (19) 777,00€

Affiliate Links ESP LTD Mirage Deluxe ´87 SW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 799,00€

Affiliate Links BC Rich Gunslinger II Prophecy FR B Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 799,00€

Affiliate Links Sterling by Music Man StingRay RAY34 Blue Sparkle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 949,00€

Affiliate Links Solar Guitars S1.6C+ Kundenbewertung: (1) 1.111,00€

Hier geht’s zu einem recht aktuellen Test einer ähnlichen Solar Guitar. Solar Guitars wurde vom Gitarren-Virtuosen Ola Englund gegründet, der, nebenbei bemerkt, einen äußerst unterhaltsamen YouTube-Kanal betreibt. Unbedingt checken, der Kerl ist klasse!

Affiliate Links Fender Exclusive Am Strat MN STN HNYB Kundenbewertung: (1) 1.299,00€

Affiliate Links Fender Exclusive Am Strat MN STN OLY Kundenbewertung: (3) 1.299,00€

Affiliate Links Fender Mark Hoppus Jag Bass RW 3TSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.333,00€

Ein paar gesonderte Highlights gibt’s hier, die Firmen Schecter und Taylor melden sich zu Wort. Beide Hersteller sind bekannt für vorbildliche Verarbeitung und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Affiliate Links Schecter 70th Anniv. Demon 6 FR ASB Kundenbewertung: (5) 598,00€

Affiliate Links Taylor GS Mini-e Special Edition SF Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 698,00€

Amps und All-in-one-Lösungen für Stage & Studio

Jetzt schauen wir mal bei den Verstärkern und den angesagten Simulationen. Hier gibt es definitiv einiges zu entdecken. Vom Übungsamp bis zum professionellen Stagemonster ist alles vertreten. In der Kategorie „echte Amps“ fällt mir sofort der PRS Mark Tremonti Amp ins Auge, den Stephan für euch gecheckt hat. Für unter 500,- Euro ein echter Geheimtipp:

Affiliate Links PRS MT 15 Amp Kundenbewertung: (130) 498,00€

Der absolute Knaller im Thomann Music Days 2025-Sale ist der nagelneue Soldano Astro, ein extrem vielseitiger Amp mit klassischem Soldano-Sound, gepaart mit modernen Features. Unbedingt checken:

Affiliate Links Soldano Astro-20 Head Snakeskin Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.099,00€

Wer einfach nur einen Amp zum Üben sucht oder gern Straßenmusik macht, der sollte sich unbedingt die beiden Harley Benton Amps anschauen, das sind, gemessen an der Leistung, echte Schnapper! Den Test des JAMster gibt’s hier.

Affiliate Links Harley Benton JAMster Guitar Kundenbewertung: (14) 29,90€

Affiliate Links Harley Benton TableAmp V2 BlueTooth Kundenbewertung: (157) 77,00€

Im Bereich der Floorboards mit integrierter Amp-Simulation kann das Harley Benton DNAfx Git Advanced mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten. Ich habe das Ding selbst getestet und habe ein verdientes „sehr gut“ vergeben

Affiliate Links Harley Benton DNAfx GiT Advanced Kundenbewertung: (22) 159,00€

Für die Profis ist das Line6 Helix sicherlich eins der begehrtesten Geräte. Auch dieses gibt’s während der Thomann Music Days 2025 inklusive eines Backpacks im Wert von 179,- Euro. Das Angebot gilt für Helix und Helix LT. Unser Leser dr noetigenfallz hat das Ding für euch genauer unter die Lupe genommen.

Affiliate Links Line6 Helix Guitar Processor Kundenbewertung: (285) 1.199,00€

Affiliate Links Line6 Helix LT Guitar Processor Kundenbewertung: (401) 849,00€

Das mittlerweile extrem beliebte ToneX von Amplitube könnt ihr in der Anniversary Edition in Weiß auch bekommen, und zwar mit 20 % Rabatt. Wer darauf Bock hat, sollte jetzt zuschlagen!

Affiliate Links IK Multimedia ToneX Pedal Anniversary Edt Kundenbewertung: (12) 349,00€

Bereit für Effekte und Gedöns? Here we go …

Stimmung! Wer gern eine gestimmte Gitarre oder einen gestimmten Bass benutzt, kann sich fürn Appel und zwei Eier den D’Addario Clip Tuner angeln. Ein wenig professioneller ist der Peterson Strobo Tuner:

Affiliate Links Daddario PW-CT-17RD Kundenbewertung: (114) 9,00€

Affiliate Links Peterson StroboClip HD Kundenbewertung: (415) 39,00€

Von Pigtronix kommt der Tuner fürs Board, der derzeit für knapp unter 50,- Euro angeboten wird was einer Ersparnis von 50 % gegenüber dem Normalpreis bedeutet.

Affiliate Links Pigtronix Chromatic Tuner Kundenbewertung: (2) 49,00€

Pigtronix baut aber auch anderes, schweinegeiles Zeug! Der Philosopher’s Tone (Achtung, Wortspielalarm!) ist einer der besten Kompressoren auf dem Markt und wird mit grandiosen 65 % Rabatt angeboten. Aber wie gesagt, nur bis einschließlich 22.07. Also worauf warten?

Affiliate Links Pigtronix Philosopher's Tone 2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 69,00€

Noch mehr Pigtronics Schweinkram gibt’s hier, da sind auch locker 60 % drin :)

Affiliate Links Pigtronix Octava Micro Pedal Kundenbewertung: (17) 49,00€

Affiliate Links Pigtronix Constellator Kundenbewertung: (3) 59,00€

Affiliate Links Pigtronix Cosmosis 1 Kundenbewertung: (2) 59,00€

Ein paar der legendären Supro-Pedale habe ich auch für euch gefunden. Auch hier gibt’s satte Rabatte bis 65 %. Da lohnt es sich, besonders genau hinzuschauen, denn die Preise sind der Wahnsinn!!

Affiliate Links Supro Flanger Kundenbewertung: (2) 79,00€

Affiliate Links Supro 1310 Tremolo Kundenbewertung: (27) 79,00€

Affiliate Links Supro 1313 Analog Delay Kundenbewertung: (1) 79,00€

Und wer beim Marshall „The Guv’nor“ den Rabatt liegenlässt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Kultsound vom wohl kultigsten Hersteller aller Zeiten. Im Rahmen der Thomann Music Days 2025 um 13 % reduziert.

Affiliate Links Marshall The Guv´nor Kundenbewertung: (22) 139,00€

Eine ganz persönliche Empfehlung von mir ist das Eventide MicroPitch-Pedal. Ich habe das Pedal seinerzeit nach dem Test erworben, weil ich diesen einen, grandiosen, fetten Van-Halen-Pitch brauchte. Jetzt gibt’s das Teil mit 20 % Preisnachlass. Habe ICH damals nicht bekommen!

Affiliate Links Eventide MicroPitch Delay Kundenbewertung: (7) 199,00€

Der Two Notes Audio Revolt Preamp sei erwähnt, hier gibt’s ein grandioses Stück französische Technik, die Axel für euch gecheckt hat.

Affiliate Links Two Notes ReVolt Guitar Preamp Kundenbewertung: (29) 199,00€

Ich weiß, ihr wollt alles! Und zwar gestern! Schaut die Artikel in Ruhe durch und kommt bloß nicht auf den Gedanken, dass meine kurze Übersicht irgendwie das Ende der Fahnenstange wäre. Thomann haut gerade richtig einen raus und falls ihr auf der Suche nach dem richtigen Equipment seid, dann kommt gern in unser Archiv oder fragt uns, wir haben schon alles gesehen. Und damit meine ich nicht nur Equipment! Die Thomann Music Days 2025 erwarten euch :)