Heiße STUDIO- & RECORDING-Deals

Nachdem wir euch auf AMAZONA.de in den letzten Tagen bereits etliche Thomann Music Days Deals aus den Rubriken KEYS, BEATS und STAGE präsentiert haben, folgt heute unsere Zusammenstellung der interessantesten STUDIO- und RECORDING-Deals.

Behringer 369-KT

Die Behringer Dynamikprozessoren sind mittlerweile weit verbreitet und erfreuen sich, nicht nur aufgrund des günstigen Preises, großer Beliebtheit. Mit dem Behringer 369-KT hat die Firma einen 2-Kanal-Kompressor/Limiter im Portfolio, der über eine diskrete Class-A-Schaltung und Custom-Built Midas Übertrager verfügt.

Auch wenn der 369-KT die typische Klangfärbung des Originals nicht erreicht und man die Haptik und Langlebigkeit gegenüber High-End-Hardware herunterschrauben muss, heißt es am Ende unseres Tests nicht ohne Grund „Mehr Studio-Diodenkompressor fürs Geld gab es wohl noch nie.“

Wer also auf der Suche nach einem solchen Kompressor/Limiter ist, sollte sich das aktuelle Angebot bei den Thomann Music Days nicht entgehen lassen. Mit 13 % Rabatt bekommt ihr diesen derzeit im Shop:

Behringer 1273

Ein ähnliches interessantes Gerät ist der Behringer 1273, den Thomann derzeit mit 12 % Rabatt verkauft. Beim 1273 handelt es sich um einen 2-Kanal-Preamp mit integriertem 3-Band-EQ, der sich am legendären Neve 1073 orientiert.

Auch der 1273 ist vollständig diskret aufgebaut und mit Midas-Ein-/Ausgangsübertragern ausgestattet. 80 dB Gain reichen auch für leisere Mikrofone aus, dazu lässt sich die Impedanz umschalten und dank des 3-Band-EQs lässt sich das Eingangssignal bereits sehr gut anpassen.

Unseren Test zum Behringer 1273 findet ihr hier.

HEDD Type 20 MK2

Wer auf der Suche nach neuen Studiomonitoren ist und vielleicht schon einmal mit den Type 20 Mk2 von HEDD geliebäugelt hat, sollte sich das aktuell Thomann Music Days Angebot dazu anschauen. 23 % Rabatt gibt es – das macht bei einem regulären Preis von 2.199,- Euro pro Stück gute 500,- Euro Nachlass.

Der 3-Wege-Studiomonitor wartet mit einem tollen Klang und ordentlich Leistung auf. 3x 300 W sorgen dafür, dass die Kombination aus 7 Zoll Tieftöner, 4 Zoll Mitteltöner und 2 Zoll Hochtöner eure Songs zum Klingen bringen.

Der hauseigene DSP-Lineariser bewirkt präzisere Transienten und Stereoabbildung dadurch, dass er per Verzögerungsausgleich die Phasenlinearität optimiert. Wer zusätzlich einen Subwoofer der HEDD Bass-Reihe verwendet, kann dessen Phasenlage mithilfe des Linearisers sogar synchronisieren.

Weitere Informationen zu den HEDD Type 20 findet ihr in unserem Test und auf der HEDD-Website.

IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro

Auch für die etwas kleineren Anwendungen bieten die Thomann Music Days einige interessante Deals. So gibt es ein Pärchen der IK Multimedia iLoud Micro Monitore Pro inklusive Messmikrofon (die Lautsprecher können per Software klanglich an euer Studio angepasst werden) und Tragetasche zum Preis von 470,- Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 15 %.

Nimmt man sich ein wenig Zeit für die Abstimmung und die Kalibrierung, ist es schon erstaunlich, dass aus diesen kleinen iLoud Micro Monitor Pro Boxen herauskommt. Auf alle sind diese einen genaueren Blick wert.

Hier geht es zu unserem Test der Nahfeldmonitore.

JBL 104-BT White

Darf es noch ein wenig kleiner und kompakter sein? Dann sind vielleicht die JBL 104-BT etwas für euch. Die bereits seit mehreren Jahren erhältlichen 104 gibt es seit Kurzem auch mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle, daher das Kürzel BT im Produktnamen.

Bestückt sind die JBL 104-BT mit einem 4,5″ Bassreflex-Tieftöner und einem 0,75″ Hochtöner, die auf 30 W Leistung zurückgreifen können. Der Frequenzbereich erstreckt sich von 60 – 20.000 Hz und neben einem passablen SPL von maximal 104 dB sollen die JBL 104 ihre Signale über einen großen Abstrahlwinkel von 120° x 120° verfügen.

Hier unser Test zu den JBL 104 (ohne Bluetooth).

KRK Kreate

Die gerade erst präsentierte KREATE-Serie von KRK gibt es ebenfalls mit ein wenig Rabatt zu kaufen. Einen Test dazu haben wir zwar noch nicht, die wichtigsten Informationen zu den neuen günstigen Speakern von KRK findet ihr in unserer News.

Quested V3110

Die Quested-Studiomonitore bewegen sich in Deutschland leider etwas unter dem Radar. In den USA sind die Lautsprecher von Roger Quested dagegen weit verbreitet.

Dabei liefern die Quested-Speaker durch die Bank weg sehr guten Sound, was auch unser Test zu den V3110 gezeigt hat. So heißt es in unserem Fazit:

„Mit der Quested VQ3110 hat Beschallungslegende Roger Quested einmal mehr einen würdigen Namensvertreter in seinem Portfolio. Die Midfield-Studiomonitore bieten einen klassisch britischen Sound mit fein aufgelösten Mitten, einem mächtigen Bassanteil und einem sehr großen Headroom ein entspanntes Arbeiten in nahezu allen Lautstärken an. Wer über ein professionelles Tonstudio mit entsprechendem Ambiente verfügt und auf der Suche nach der passenden A-Abhöre ist, sollte die Quested VQ3110 unbedingt einmal antesten.“

Aktuell bietet Thomann die V3110 mit 11 % Rabatt an. Mehr zu den Lautsprechern erfahrt ihr in unserem Test.

Sonible Metering Bundle

Mit true balance und true level hat die österreichische Software-Schmiede Sonible zwei gute und jetzt gerade sehr günstige Plug-ins im Programm. Sonible true balance soll helfen, das Frequenzspektrum im Blick zu behalten und Sonible true level soll Gleiches für den Pegel bewerkstelligen. Vor allem wenn man eine individuelle Metering-Lösung sucht oder seine Songs an den Sound von Referenz-Tracks anpassen möchte, ist hier goldrichtig. Hier unser Test zu true balance und true level.

Im Rahmen der Thomann Music Days gibt es das Bundle, aber auch die einzelnen Plug-ins, mit 59 % bzw. 63 % Rabatt.

Steinberg UR22C / UR44C

Wem die Farbe eines Audiointerfaces nicht so wichtig ist bzw. mit Grün und Rot etwas Farbe ins Homestudio bringen möchte, sollte sich die beiden Thomann Music Days Deals zum Steinberg UR22C und UR44C anschauen.

Das UR22C in Grün und das UR44C in Rot gibt es derzeit mit einem Rabatt von 18 % bzw. 28 %. So kostet das UR22C derzeit 139,- Euro, das UR44C 259,- Euro.

Die wichtigsten Features des UR22C:

2-Kanal-USB 3.0 Audiointerface

32 Bit / 192 kHz

2 Class-A D-PRE Mikrofon-Vorverstärker mit +48 V Phantomspeisung

latenzfreies DSP-unterstütztes Monitoring mit REV-X Hall, Channel Strip und Guitar Amp Classics – auch als VST 3, AAX und AU PlugIns enthalten

Monitor-Mix-Regler, Mono-Schalter

Anschlüsse: 2 Mikrofon / Line Combo-Eingänge (XLR / 6,3 mm Klinke – Hi-Z-Schalter an Eingang 2 für E-Gitarre), 2 Line Ausgänge (6,3 mm Klinke), MIDI-Ein- und Ausgang, Kopfhörerausgang (6. ,3 mm Klinke)

Das UR44C ist etwas größer dimensioniert und bietet u.a.:

6×4 USB 3.0 Audiointerface

32 Bit / 192 kHz

4 Class-A D-PRE Mikrofonvorverstärker mit +48 V Phantomspeisung

latenzfreies DSP-unterstütztes Monitoring mit REV-X Hall, Channel Strip und Guitar Amp Classics – auch als VST 3, AAX und AU PlugIns enthalten

4 Mikrofon / Line Combo Eingänge: XLR / 6,3 mm Klinke (2x Mic/Hi-Z und 2x Mic/Line)

2 Line Eingänge: 6,3 mm Klinke

4 Line Ausgänge: 6.3 mm Klinke

2 Main Ausgänge: 6,3 mm Klinke

2 Stereo Kopfhörerausgänge: 6,3 mm Klinke

MIDI Ein- und Ausgang

Weitere Informationen zu den beiden Audiointerfaces findet ihr in unserem Test.

Warm Audio WA12 MKII Black

Der für seine sehr guten und günstigen Hardware-Klone bekannte Hersteller Warm Audio hat mit dem WA12 MK2 einen soliden Mikrofon- und Instrumentenvorverstärker im Programm, der bis zu 71 dB Gain aufholen kann und mit Cinemag USA Eingangs- und Ausgangsübertragern ausgestattet ist.

Zu den sonstigen Features gehören ein Tone-Schalter, der die Eingangsimpedanz von 600 auf 150 Ohm umschaltet, 48 V Phantomspeisung, ein -20 dB Pad und Phasenumkehrschalter sowie ein LED-Meter.

Getestet haben wir den WA12 MK2 in Orange, die zur Black-Version technisch identisch ist.

Zoom M4 MicTrak

Der Zoom M4 MicTrak stellt eine gute Kombination aus Audio-Recorder und Mikrofon dar, denn einen 4-Kanal-Recorder kombiniert Zoom hier mit einem X/Y-Stereomikrofon. Zwei Mic/Line-Eingänge mit Vorverstärkern aus der F-Serie bietet der M4 MicTrak, dazu arbeitet er mit 32 Bit und 192 kHz.

In der Praxis überzeugt der M4 MicTrak mit einem neutralen und ausgeglichenen Klang sowie einer praxisnahen, durchdachten Bedienbarkeit. Bei 32 % Rabatt und einem Preis von 199,- Euro könnte man da schon schwach werden.

Da sich die Angebote im Verlauf der Deal-Wochen immer mal ändern, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Website des Musikhaus Thomann. Hier geht es zu den aktuellen Deals.