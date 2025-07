Diese KEYS-Angebote sind heiß!

Der Sommer wird heiß, zumindest was die Angebote zu den Thomann Music Days 2025 angeht. Hier stehen Musiker vom 02.07. bis zum 20.07.2025 vor der Qual der Wahl: Urlaub oder Synthesizer? Doch bei vielen Top-Angeboten ist vielleicht beides drin und deshalb hat die KEYS-Redaktion für euch die heißesten Angebote ausgesucht, um euch die Suche und Entscheidung zu erleichtern. Los geht’s.

ANZEIGE

Thomann Music Days 2025: KEYS-Deals

Thomann hat für viele Produkte anlässlich der Thomann Music Days 2025 die Preise deutlich gesenkt. Da im KEYS-Bereich einige „Klopper“ dabei sind, haben wir die besten Deals für die interessantesten Produkte für dich ausgesucht und bewertet. Für die meisten Produkte findest du außerdem einen Link zum Testbericht auf AMAZONA.de. Wie immer gilt: Solange der Vorrat reicht.

Arturia KeyLab MKII 49

Arturia ist in Sachen MIDI Masterkeyboard und Sound sicherlich einer der beliebtesten Hersteller und hat mit der Arturia KeyLab-Serie seit Jahren heiße Eisen im Feuer. Gerade im Zusammenspiel mit den Arturia Software-Instrumenten machen die KeyLabs eine sehr gute Figur. Die Tastatur hat Aftertouch und mit den Pads lassen sich auf der Bühne und im Studio prima Samples abfeuern. Sogar CV-Anschlüsse sind für Liebhaber analoger Synthesizer-Module vorhanden. Hier gibt es nun das Arturia KeyLab MKII 49 Modell in gleich zwei Farben zum absoluten Thomann Music Days 2025 Schnäppchenpreis – natürlich inklusive Software-Paket.

Affiliate Links Arturia KeyLab MkII 49 Black Kundenbewertung: (56) 299,00€ Arturia KeyLab MkII 49 White Kundenbewertung: (32) 299,00€

Unser Autor Felix Thoma war jedenfalls begeistert:

Test des Arturia KeyLab MKII 49

Native Instruments Kontrol S49 MK3

Was für die einen Leser Arturia ist, ist für die anderen Native Instruments, wenn es um Controller-Keyboards geht. Wer also lieber mit Native Instruments Kontakt arbeitet, sollte hier zuschlagen. Das Native Instruments Kontrol S49 MK3 ist der ideale Partner für jedes NI-Plug-in und bietet sogar polyphonen Aftertouch! Ein umfangreiches Software-Paket gibt es mit: Komplete Select, Komplete Kontrol, Stradivari Cello, Guitar Rig LE, Izotope Elements Suite, Ableton Live Lite und Hypha. Bis zum 30.06. gibt es außerdem nach der Registrierung Choir:Omnia und Retrologue 2 kostenlos mit dazu. Der Thomann Music Days 2025 Deal wird deshalb gleich umso interessanter. Testurteil im AMAZOAN.de-Test: sehr gut

Affiliate Links Native Instruments Kontrol S49 MK3 Kundenbewertung: (12) 529,00€

Test zum Native Instruments Kontrol S49 MK3

Arturia MicroFreak Vocoder Edition

Nur einen kleinen Rabatt gibt es auf den ohnehin schon sehr günstigen Preis der Arturia MicroFreak Vocoder Edition. Dennoch sind die gesparten Euros vielleicht ein Grund für viele Leser, nun endlich zuzuschlagen und sich diesen sehr gut klingenden Synthesizer zuzulegen, zumal es sich um eine Limited Edition handelt. Mitgeliefert wird gleich das passende Schwanenhals-Mikrofon zur Erzeugung der Vocoder-Effekte. Wer diesen Hybrid-Synthesizer noch nicht kennt, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Arturia entwickelt die Firmware der MicroFreaks beständig weiter und es sind gerade in jüngerer Zeit wieder einige neue Features hinzugekommen.

Affiliate Links Arturia MicroFreak Vocoder Edition Kundenbewertung: (15) 349,00€

Hier lest ihr, was unser Autor ToneUp dazu zu sagen hat:

ANZEIGE

Test der Arturia MicroFreak Vocoder Edition

Startone MK-400 Home Keyboard

Das Startone MK-400 ist ein Einsteiger-Keyboard mit 61 Tasten und Anschlagdynamik. Es ist 64-stimmig polyphon spielbar, bietet 580 Voices plus Sampling-Funktioon, 180 Styles und 180 Songs. Ein Sequencer, USB-to-Host, Aux In, Mikrofoneingang, SD-Card-Slot (bis zu 128 GB) uvm. sind eine Menge Features für diesen günstigen Preis. Für alle, die mit dem Keyboard-Spielen beginnen wollen, ein gutes Instrument, das zu den Thomann Music Days 2025 noch einmal günstiger angeboten wird.

Affiliate Links Startone MK-400 Kundenbewertung: (50) 149,00€

Yamaha PSR-E473 Home Keyboard

Für Fortgeschrittene interessant ist das Yamaha PSR-E473 Keyboard. Es bietet ähnliche Features wie das Startone MK-400, kommt mit USB-MIDI und USB-Audio, kann ebenfalls Samples aufnehmen, MIDI-Files abspielen, hat einen Groove Creator, Arpeggiator, Sequencer, Melody Suppressor und vieles mehr.

Affiliate Links Yamaha PSR-E473 Kundenbewertung: (46) 298,00€

Arturia MatrixBrute Noir Synthesizer

Synthesizer-Fans aufgepasst, hier kommt ein echter Preiskracher. Der Arturia MatrixBrute Noir ist ein Synthesizer-Monster. Vor allem die riesige Modulationsmatrix sticht ins Auge. Analoge Effekte, ein 64-Step-Sequencer, 256 Presets, gleich mehrere Filter-Schaltungen, darunter auch das berühmte Ladder-Filter, drei analoge Oszillatoren und mehr erwarten den Musiker. Klingt das auch? Und ob. Denn wenn unser Autor Bernd Kistenmacher einen Synthesizer mit „sehr gut“ bewertet, dann darf man sich darauf verlassen.

Test des Arturia MatrixBrute Noir Synthesizers

Affiliate Links Arturia MatrixBrute Noir Kundenbewertung: (7) 1.499,00€

Arturia PolyBrute Noir Synthesizer

Wenn es statt MatrixBrute Noir lieber ein PolyBrute Noir sein soll, hat Thomann auch hier ein passendes Thomann Music Days Angebot mit saftigem Rabatt. 6-fache Polyphonie, Steiner und Ladder-Filter, 2 Brute Waveshaping Oszillatoren, 3 LFOs, 3 Envelopes, Matrix mit 64 Matrixpunkten, Sequencer, Multi-Mode-Arpeggiator, 61 Tasten mit Aftertouch und vieles mehr. All das war unserem Autor und Synth-Experten Michael Schill doch glatt ein „Best Buy“ wert – Höchstwertung auf AMAZONA.de. Doch lest selbst:

Test zum Arturia PolyBrute

Affiliate Links Arturia PolyBrute Noir Kundenbewertung: (5) 1.999,00€

Mayer EMI MD850 Vibes Desktop-Synthesizer

Und hier kommt ein absoluter Thomann Music Days Preiskracher: Der Mayer EMI MD850 Vibes wurde mal eben um die Hälfte des Preises reduziert! Da sage ich nur: zuschlagen! 24-stimmige Polyphonie, 4-Synth-Parts, 14 Drum-Instrumente, 2 Oszillatoren pro Part, Noise Sample Oszillator, 2 Multimode-Filter, Effekte, Arpeggiator, Step-Sequencer, 5“ Farb-Touchscreen uvm. wissen zu begeistern. Ist das so? Das ist so, wenn unser Autor ToneUp das sagt. Wer den Mayer EMI MD850 Vibes bei unserem kürzlichen AMAZONA.de-Gewinnspiel nicht gewonnen hat, hat jetzt die Chance, ihn so günstig wie nie zuvor zu erstehen.

Affiliate Links Mayer EMI MD850 Vibes Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.111,00€

Test des Mayer EMI MD850 Vibes Desktop-Synthesizers

Roland GAIA 2 Synthesizer

Der Roland GAIA 2 Synthesizer ist ein digitales Soundmonster mit analoger Seele. 22 Stimmen, 3 Oszillatoren, darunter ein Wavetable-Oszillator, Multimode-Filter mit Resonanz, zwei LFOs, 53 Multieffekte, 37 Tasten, OLED-Display und vieles mehr. Unser Reviewer war überzeugt, bist du es auch?

Affiliate Links Roland GAIA 2 Kundenbewertung: (15) 585,00€

Test zum Roland GAIA 2

Korg opsix Module FM-Synthesizer

Wer FM sagt, muss nicht zwingend Yamaha sagen, denn es gibt das Korg opsix Module zum unschlagbaren Preis. 6 Operatoren und 80-fache Polyphonie, SysEx-Kompatibilität zum DX7, 3 ADSR-Hüllkurven, 3 LFOs, Ringmodulator, Filter, Filter-FM, Wavefolder und Effekte – davon konnte ein DX7 nur träumen. Oder wie wäre es mit Arpeggiator oder einem 6-fach polyphonem Step-Sequencer? Motion-Sequencing? FM-Spezialist Skerjanc bescheinigte der Tastaturvariante des Korg opsix einen sehr guten Klang und eine mächtige FM-Sound-Engine. Nur die Tastatur gefiel ihm nicht, die ist aber hier sowieso nicht dabei.

Test des Korg opsix FM-Synthesizers

Affiliate Links Korg opsix Module Kundenbewertung: (2) 549,00€

Sequential Prophet-10 Special Edition

Den Synthie-Abschluss der Thomann Music Days bildet der Sequential Prophet-10 Special Edition Synthesizer. Dieser 10-stimmige Analogsynth kommt mit einem speziellen Finish und ist streng limitiert. Technisch ist er mit dem Prophet-10 identisch, der unseren Autor Toni Hinterholzinger im Test überzeugen konnte.

Test zum Sequential Prophet 10

Affiliate Links Sequential Prophet 10 Special Edition Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.890,00€

Korg Nautilus 61 AT Grey

Man mag von Korgs jüngster Produktpolitik hinsichtlich der Korg Workstation Keyboards halten, was man will. Eine Tatsache ist jedoch, dass viele Keyboarder von Cover- und Tribute-Bands auf den Sound von Kronos und dessen Ablegern schwören. Korg Nautilus kommt mit 9 Synthese-Engines: SGX-2, EP-1, HD-1, AL-1, CX-3, STR-1, MOD-7, MS-20EX und PolysixEX. Damit lässt sich so ziemlich jeder Sound der jüngeren wie älteren Musikgeschichte digital erzeugen und auf die Bühne bringen. Bis zu 200-stimmige Polyphonie, ein 7“ TouchView Display (800 x 480 Pixel) mit Dark-Mode, ein polyphoner Arpeggiator, ein Step-Sequencer, 16-Spur MIDI-Sequencer, 16-Spur Audio-Recorder, Sampling und vor allem der für Live-Keyboarder so wichtige Setlist-Mode machen die Korg Nautilus 61 AT Grey Workstation zum idealen Bühnenbegleiter.

Die AT-Version bietet darüber hinaus Aftertouch für besonders ausdrucksstarkes Spiel der tollen Sounds. Wer auf den Kronos MKII nicht warten möchte, hat jetzt die Gelegenheit, „the next best thing“ zum Sonderpreis zu erstehen. Unser Autor Valentin Zopp lobte den „High End Sound“ des Nautilus und die extrem vielen „Brot & Butter“-Sounds, die gerade für professionelle Cover-Mucker extrem wichtig sind. Seine Kritik zum fehlenden Aftertouch trifft hier nicht zu.

Affiliate Links Korg Nautilus 61 AT Gray Kundenbewertung: (1) 1.999,00€

Zum Test des Korg Nautilus 61 (ohne Aftertouch)

Yamaha MODX6+, MODX7+, MODX8+

Nur eine leichte Ersparnis bekommt man bei den bekannten Yamaha Workstations der MODX+-Reihe, dafür gibt es aber jeweils eine passende Tasche mit dazu. Über die Instrumente selbst muss nicht mehr viel gesagt werden: Klanglich sind sie über jeden Zweifel erhaben, und auch hier werden vor allem professionelle Bühnenmusiker angesprochen, die eine Vielzahl an sehr guten Sounds im Direktzugriff benötigen. Dennoch liefern die Yamaha Workstations auch Sound-Tüftlern genügend Kapazität zum Erforschen neuer Klangwelten.

Affiliate Links Yamaha MODX6+ Kundenbewertung: (14) 1.249,00€ Yamaha MODX7+ Kundenbewertung: (10) 1.555,00€ Yamaha MODX8+ Kundenbewertung: (16) 1.699,00€

Zum Test des Yamaha MODX+

Crumar Seven Limited Edition

Du brauchst noch einen echten Hingucker für deine Bühnen-Show, der darüber hinaus noch exzellent klingt? Dann ist das Angebot zum Crumar Seven Limited Edition Stagepiano genau richtig für dich. Nicht nur das tolle Retro-Design begeistert, sondern eben auch der Sound.

73-Tasten Hammermechanik, neun Klangerzeugungen: Tine Electric Piano, Reed Electric Piano, Electric Baby Grand, Clavi E.P., DX Digital E.P., MKS Digital E.P., Vibraphone, Acoustic Grand Piano, Sample Playback, zwei FX-Slots, eine Amp-Simulation, Hall, semi-parametrischer EQ, Wi-Fi-Hot-Spot für Web-App-Editor und das alles eingebaut in ein massives Holz-Case mit Griff im Retro-Look – die Eckdaten können überzeugen. Und überzeugt war auch unser Autor Martin Andersson, der das Crumar Seven für euch unter die Lupe genommen hat. Hier ein Zitat aus seinem Fazit:

„Das Crumar Seven ist einer der best klingenden digitalen Rhodes-Klone, die heutzutage erhältlich sind. Der Klang ist von meinem Rhodes Mark 1 kaum zu unterscheiden.“

Das ist eine starke Aussage und Grund genug, sich dieses Angebot nicht durch die Lappen gehen zu lassen.

Affiliate Links Crumar Seven Limited Edition Kundenbewertung: (3) 1.998,00€

Hier geht es zu Martins Crumar Seven Test

Kawai ES-120 B Stagepiano

Das Kawai ES-120 B ist ein tolles Stagepiano mit 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik (Responsive Hammer Compact – RHC), 25 Sounds, 100 Drum-Rhythmen und 192-stimmiger Polyphonie, Bluetooth. Der hochwertige Flügelklang lässt sich über die RHC-Tastatur expressiv spielen. Mit dem Virtual Piano Technician und einem iPad passt ihr den Sound eurem Spielverhalten an. Mit 12 kg ist das Instrument darüber hinaus gut zu tragen. Den Transport erleichtert bei diesem Angebot die Kawai SC-2 Bag Keyboard-Taste. Unser Autor Felix Thoma hat dieses Instrument als hervorragendes Einsteiger-Stagepiano bezeichnet und für „sehr gut“ befunden. Lest selbst:

https://www.amazona.de/test-kawai-es-120-stagepiano-mit-bluetooth/

Affiliate Links Kawai ES-120 B Kundenbewertung: (48) 599,00€

Yamaha CLP-835 PE Digitalpiano

Synthesizer und Keyboards sind eine tolle Sache, doch nichts geht über ein gutes Klavier – ob analog (akustisch) oder digital. Das Yamaha CLP-835 PE ist ein Digitalpiano mit bestem Sound und 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik (Grand Touch-S), synthetischen Ebony- und Ivory-Decklagen und Druckpunktsimulation.

Das Spielgefühl entspricht dem eines Flügels und mit 38 Sounds inklusive hochwertiger Samples eines Bösendorfer Imperial und Yamaha CFX Flügels lässt sich klassische wie moderne Klavierliteratur klanggetreu spielen. Die 256-stimmige Polyphonie sorgt auch bei massivem Pedaleinsatz für vollen Klang ohne abreißende Töne. Bluetooth Audio und MIDI sowie USB to Host und USB to Device sorgen für eine gute Konnektivität, vor allem zu den hauseigenen Apps, mit denen sich das Instrument umfassend konfigurieren lässt. Ein 3-fach-Pedal gehört selbstredend ebenfalls mit dazu.

Affiliate Links Yamaha CLP-835 PE Kundenbewertung: (1) 1.998,00€

Casio CT-S1 76 BK

Das Casio CT-S1 76 BK schwebt irgendwie zwischen Keyboard und Stagepiano und ist ein wahres Leichtgewicht. Mit nur 5,3 kg, 76 anschlagdynamische Tasten, AiX Sound Source Klangerzeugung, 64-stimmige Polyphonie, 61 Sounds, zahlreichen Effekten, Chordana Play for Keyboard App, USB to Host, USB to Device für das Bluetooth-Modul, MIDI-Recorder sowie einem Audioeingang ist es der perfekte Begleiter für alle, die mobil Musik produzieren möchten oder für das Hotelzimmer ein Tour-Keyboard zum Warmspielen oder Komponieren suchen. Der Batteriebetrieb macht das Casio CT-S1 76 BK auch für Straßenmusiker interessant.

Affiliate Links Casio CT-S1 76 BK Kundenbewertung: (4) 298,00€

Das waren unsere Thomann Music Days 2025 Summer Sale Empfehlungen. War auch was für dich mit dabei? Was spricht dich besonders an? Helfen dir diese Redaktionsempfehlungen bei deiner Entscheidung? Schreib es uns in die Kommentare. Ich habe schon meine persönlichen Top-Favoriten ausgewählt.

BLEASS Everything Bundle

Neben all der Hardware kommt auch Software zu den Thomann Music Days nicht zu kurz. Ein absoluter Preiskracher ist das Bleass Everything Bundle, das jedes erdenkliche Bleass Plug-in enthält: Von Software Instrumenten bis Effekt Plug-ins. Enthalten sind die Plug-ins:

Arpeggiator

Alpha

Megalit

Monolit

Omega

SampleWiz 2

Chorus

Compressor

Delay

Filter

Flanger

Phaser

Reverb

Saturator

Shimmer

Dragonfly

Fusion

Granulizer

Motion EQ

Motion FX

Multiband Compressor

Phase Mutant

Sidekick

Slow Machine

Tides

Voices

Vox

Die Ersparnis beträgt hier satte 65 Prozent und ihr zahlt statt 1.129€ nur 399€ für dieses riesige Bundle. Das Bundle ist im Thomann Shop direkt als Download erhältlich, sodass ihr sofort loslegen könnt.

Affiliate Links BLEASS Everything Bundle Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 399,00€

Rhodes V8 Pro Plug-in

Wer könnte ein Rhodes besser virtuell nachbilden als Rhodes selbst? Gut, darüber müsst ihr selbst urteilen. Fakt ist aber, dass das Rhodes V8 Pro Plug-in schon sehr nah dran ist am legendären Original. Der Rhodes Sound ist zeitlos und eignet sich prima für moderne Musikproduktion, ob als Flächenleger im Hintergrund, als Teil der Rhythmusgruppe oder solistisch im Vordergrund.

Ich darf aus dem Fazit unseres Autors Marcus Grube zitieren:

„VST-Plug-ins gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Aber dieses Plug-in ist eine echte Perle! Es lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, den Sound eines Rhodes auf die Bühne oder ins heimische Studio zu bringen. Es ist – soweit würde ich gehen – der neue Goldstandard für die Nachbildung eines Rhodes.“

Das Rhodes V8 Pro Plug-in ist schon zum Normalpreis jeden Euro wert, doch jetzt könnt ihr es noch einmal deutlich vergünstigt erstehen.

Affiliate Links Rhodes V8 Pro Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 189,00€

Hier geht’s zum Test des Rhodes V8 Pro Plug-ins

Steinberg HALion Sampler & Synthesizer

3500 Sounds, 35 GB Samples, Synthesizer mit Acht-Operatoren-FM, Spektral-Oszillator, 5.1-Surround-Wavetable-Synthese mit Spektralfilter, virtuell-analoger Synthese, Granularsynthese, Tonewheel-Orgel, multi-timbrale Klangerzeugung mit bis zu 64 MIDI-Kanälen, Disk-Streaming und bis zu 192 kHz Samplerate, Sample-Import, Sample-Recorder und vieles mehr bilden die Grundlage für dieses Sound-Monster aus dem Hause Steinberg. AMAZONA.de-Autor Florian Scholz lobte die klanglichen Möglichkeiten, die hohe Qualität der Sounds und das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis. Letzteres hat sich nun mit den Thomann Music Days noch einmal verbessert.

Affiliate Links Steinberg HALion Kundenbewertung: (3) 169,00€

Hier geht es zum Test von Florian

u-he Hive 2 Virtueller Synthesizer

Über die Klangqualität von u-he Instrumenten muss nicht mehr diskutiert werden. Urs Heckmann weiß wie Synthesizer gehen. Wenn du ihn noch nicht kennst, lies unser großes AMAZONA-Interview, das Peter Grandl 2010 mit ihm geführt hat. Urs ist ein toller Typ mit tollen Instrumenten wie Diva, Zebra2, Bazille, Tyrell N6 und eben auch Hive 2. Zwei Oszillatoren mit Wavetable-Option und stimmbaren Suboszillatoren machen den Grund-Sound des Plug-ins aus. Das starke 16-fach Unisono lässt den Synth besonders fett klingen. Peter Grandl war das im Test ein „Best Buy“ wert, der höchsten Auszeichnung auf AMAZONA.de. Diesen tollen Synthesizer gibt es jetzt zum Sonderpreis.

Affiliate Links u-he Hive 2 Download Kundenbewertung: (25) 99,00€

Hier geht es zum u-he Hive 2 Test