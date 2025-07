Tolle Rabatte für Beschallungstechnik und Licht

Die ersten heißen Tage des Sommers liegen hinter uns und beim Durchschauen der Deals der Thomann Music Days 2025 dürfte manchen Lesern bestimmt noch heißer werden, denn es sind einige sehr gute Angebote dabei. Die STAGE-Redaktion hat die besten Deals für PA und Licht für euch herausgesucht. Alle Deals gelten, solange der Vorrat reicht. Die Thomann Music Days 2025 laufen vom 02.07.2025 bis zum 20.07.2025.

Thomann Music Days 2025 PA-Deals

Im Bereich PA gibt es zu den Thomann Music Days einige besondere Deals, die von digitalen Mischpulten über Zubehör bis hin zu Säulenlautsprechern reichen. So mancher Preisnachlass ist dermaßen groß, dass man sich schon verwundert die Augen reibt. Wo immer vorhanden, haben wir die AMAZONA-Testberichte verlinkt, falls ihr noch einmal die Facts nachlesen möchtet. Gerade bei den digitalen Mischpulten gab es jedoch in der Zwischenzeit zahlreiche Updates, sodass es sich lohnt, gegebenenfalls noch einmal auf der Produktseite der Hersteller vorbeizuschauen, die ebenfalls verlinkt ist.

QSC TouchMix Digitalmischer

Die QSC TouchMix Digitalmischer sind ein Geheimtipp für all diejenigen, die lieber mit kompakten Mischpulten arbeiten als mit einem großen Schlachtschiff, aber für die Bedienung nicht extra ein iPad oder anderes Tablet anschaffen wollen. Ein Touchscreen ist bei den QSC TouchMix-Mischpulten gleich integriert und das kompakte Format macht sie zu einem idealen Begleiter für kleinere Bands. Insbesondere die Modelle QSC TouchMix-8 und TouchMix-16 zeichnen sich durch ihren kleinen Formfaktor aus. Den größten Preisnachlass gibt es bei den beiden größten Modellen TouchMix-16 und TouchMix-30 Pro. Wer sich für das QSC TouchMix-30 Pro schon immer interessiert hat, sollte jetzt zuschlagen, denn ein Preisnachlass zu den Thomann Music Days von fast 1.000,- Euro ist schon eine Hausnummer.

Testbericht zum QSC TouchMix 16 Digitalmixer

Testbericht zum QSC TouchMix 30 Pro Digitalmixer

Crown XLS Endstufen

Crown ist als Hersteller von Endstufen vielen Lesern sicherlich ein Begriff. Zwar werden Endstufen aufgrund der Beliebtheit aktiver Lautsprecher immer seltener verkauft, dennoch schwören nach wie vor viele Anwender aus der Kombination aus passiven Lautsprechern, Endstufe und DSP-Controller. Auf diese Weise lässt sich das Maximum an Klang aus der PA herauskitzeln. Bei der Crown XLS-Serie handelt es sich um günstige Class-D Einstiegsendstufen mit ordentlich Leistung und DSP. Sie eignen sich auch für den gebrückten Mono-Betrieb. Die ohnehin schon niedrigen Preise wurden anlässlich der Thomann Music Days 2025 noch einmal reduziert.

the box PA 18 ECO MKII Amp Bundle

Dass die Beschallungsanlagen der Thomann Hausmarke „the box“ was drauf haben, davon konnte ich mich gemeinsam mit Thomann Auto Noah Seiler im Thomann Showroom kürzlich überzeugen. Gerade junge Bands und DJs dürfte das the box PA 18 ECO MKII Amp Bundle ansprechen. Es besteht aus zwei passiven 18″ Subwoofern mit Frequenzweiche, zwei passiven Fullrange-Lautsprechern, der the t.amp E-800 Stereo-Endstufe samt der kompletten Verkabelung und Distanzstangen. Wenn du dieses System noch weiter klanglich verbessern möchtest, schau dir die Endstufen aus diesem Angebot an, kauf eine zweite Endstufe dazu und außerdem einen Systemcontroller wie den the t.rack DSP 204. Dann kannst du das System aktiv trennen und die Endstufenleistung ideal auf die beiden Hi/Mid-Lautsprecher und die Subwoofer verteilen.

LD Systems Maui 11 G2 Bundle

Die LD Systems Maui 11 ist der Klassiker unter den Säulenlautsprechern. Die LD Systems Maui 11 G2 war damals gut und ist es immer noch, auch wenn es bereits Nachfolger der dritten Generation gibt. Im Bundle mit den Taschen ein sehr guter Preis. Empfehlung für Entertainer, Duos oder Hochzeitsänger dazu: Kombination mit dem Behringer Flow 8 Digitalmischpult.

Testbericht zur Maui 11 G2

LD Systems Curv 500 PS

Entertainer, DJs und Bands aufgepasst: Mit dem LD Systems Curv 500 PS Mini-Line-Array bekommt ihr ein kleines und leistungsfähiges Beschallungssystem zu einem tollen Preis. Das System besteht aus einem aktiven Subwoofer Curv500S, einem aktiven Slave Subwoofer Curv500SE, zwei Smartlink-Adaptern und acht Array Satelliten, hat einen DSP basierten Multiband-Limiter und eine Leistung von 920 Watt RMS. Der Frequenzgang reicht von 47 Hz bis zu 20 kHz und deckt damit auch die tieferen Gefilde mehr als ausreichend ab. Der erreichte Abstrahlwinkel beträt 110° horizontal und 10° vertikal, wie es für die meisten Line Arrays/Säulenlautsprecher üblich ist. Mit einem Grenzschalldruckpegel von maximal 134 dB SPL reicht die PA für kleine bis mittelgroße Räume.

Behringer X32 Digitalmischer Flyht Case Bundle

Das Behringer X32 32-Kanal 16-Bus Digitalmischpult ist ein Dauerbrenner unter den digitalen Mischpulten und das seit vielen Jahren. Viele analoge Eingänge, AES50 Digitalschnittstelle für die Nutzung mit Behringer & Midas Stageboxen, Ultranet, leistungsfähige Effekte, Motor-Fader, Tablet Steuerung und vieles mehr zeichnen das Behringer X32 aus. Das passende Flightcase gibt es bei diesem Bundle gleich mit dazu und anlässlich der Thomann Music Days 2025 besonders günstig. Tipp: Mit der X-Live Card gelingen Aufnahmen aller 32 Kanäle direkt auf zwei SD-Cards. So werden Live-Recordings und virtueller Soundcheck zum Kinderspiel.

Testbericht zum Behringer X32

Und schaut euch doch für den leichten Einstieg auch gleich unseren mehrteiligen Workshop zum X32 an:

Workshop zum Behringer X32, Teil 1

Behringer WING-Bk Case Bundle

Darf es ein wenig mehr sein? Diesen Satz hört man nicht nur an der Wursttheke des Vertrauens, sondern auch bei Thomann Music Days 2025, wenn man sich zwischen dem Behringer X32 und der Behringer WING entscheiden muss. Beides sind solide Digitalpulte und mit dem Behringer WING-Bk Case Bundle bekommt man ein topmodernes Digitalpult samt Case zu einem unschlagbaren Preis. Noch mehr DSP Power, noch mehr Kanäle, noch mehr Komfort.

Nachteilig ist die geringere Zahl an analogen Eingängen, sodass eine digitale AES50-Stagebox aus dem Hause Behringer oder Midas Pflicht ist. Alternativ kann das Pult auch über StageConnect mit weiteren Ein- und Ausgängen erweitert werden, was insbesondere für Studioanwender interessant ist, da die Verbindung über XLR-Kabel anstelle von Netzwerkkabeln erfolgt und somit eine eventuell bereits vorhandene XLR-Infrastruktur einfach weiterverwendet werden kann.

Testbericht zum Behringer WING Digitalmischer

Und selbstverständlich erleichtern wir euch auch hier den Einstieg mit einem passenden mehrteiligen Workshop:

Workshop zum Behringer Wing Digitalmischpult, Teil 1

Midas DP48 Personal Monitoring Mischer

Gleich passend zum Behringer X32 und Behringer WING gibt es hier den Midas DP48 Personal Monitoring Mixer, der sich über AES50 einbinden lässt und für gleich zwei Musiker einen Monitormix aus bis zu 48 Kanälen für In Ear Monitoring oder Wedges ermöglicht. Über die AES50 Rückkanäle können In Ear Transmitter angesteuert oder Instrumentensignale ans Pult gesendet werden. Ambience-Mikrofone und ein SD-Card-Recorder werden den Midas DP48 ordentlich auf. So günstig wie zu den Thomann Music Days 2025 war der Midas DP48 Personal Monitoring Mixer noch nie. Jetzt zugreifen!

Testbericht zum Midas DP48 Personal Monitor Mischer

LD Systems U505 IEM Funk In Ear Monitoring

In Ear Monitoring gehört für immer mehr Musiker zum Pflichtprogramm und mit dem LD Systems U505 IEM System gelingt der Einstieg problemlos. Das System funkt im Bereich von 584 – 608 MHz. 96 Kanäle stehen zur Auswahl. Die Sendeleistung ist wählbar von 2, 10 und 30 mW ERP und resultiert in einer Reichweite von über 100 m. Tipp: Gleich passende IEM-Ohrhörer dazubestellen, z. B. von Beyerdynamic, mit denen sich der Klang des LD Systems U505 IEM noch einmal deutlich aufwerten lässt.

Testbericht zum LD Systems U500 IEM System

Swiff Audio WX510 Monitor Wireless System

Das Swiff Audio WS510 Monitor Wireless System ist ein sehr günstiger Einstieg in die Welt des In Ear Monitorings. Jetzt kann man noch einmal deutlich sparen. Hier darf man kein High-End erwarten und hinsichtlich seiner Bühnentauglichkeit für Bands ist das System laut unserem Autor Noah Seiler nur bedingt geeignet. Für Entertainer oder Solisten, die in schwierigen akustischen Situationen etwas mehr Direktsignal für ihr Monitoring benötigen und nicht viel Geld ausgeben möchten, reicht das System allemal. Allen anderen rate ich zu den übrigen IEM-Angeboten. Den Test zum Swiff Audio WS510 Monitor Wireless System lest ihr in Kürze auf AMAZONA.de

Aufgrund des sehr günstigen Preises für das Swiff Audio WX510 Monitor Wireless System anlässlich der Thomann Music Days 2025 lohnt es sich, sich selbst ein Bild zu machen.

XVive U4 In-Ear-Monitor System

Ebenso günstig gelingt der Einstieg ins In-Ear-Monitoring mit dem XVive U4 System. Es funkt im 2,4 GHz ISM Frequenzband, darf weltweit eingesetzt werden und besitzt eine Latenz von lediglich 5 Millisekunden. Bis zu fünf Stunden Akkulaufzeit reichen für die meisten Gigs locker. Leider arbeitet auch dieses System nur in Mono und nicht in Stereo. Für Einsteiger ist es aber unbedingt empfehlenswert. Zu den Thomann Music Days bekommst du kostenlos einen Hartschalenkoffer für den Transport dazu.

Hier geht es zum Test des XVive U4

Thomann Music Days 2025 Licht-Deals

Doch nicht nur die PA-Fraktion kommt bei den Thomann Music Days 2025 auf ihre Kosten. Was wäre eine Bühnen-Show ohne das passende Licht? Erst mit dem richtigen Licht wirkt euer Auftritt komplett. Die folgenden Deals richten sich teilweise an Einsteiger, doch auch für anspruchsvolle Anwender ist ein Deal dabei.

Wir haben auf AMAZONA seit einigen Monaten in der STAGE-Redaktion das Thema Licht stark aufgewertet und somit findet ihr auch hier wo immer möglich passende Testberichte oder Workshops verlinkt. Gibt es Wünsche, was wir diesbezüglich auf AMAZONA behandeln sollen? Schreibt diese gerne in die Kommentare oder direkt an die Redaktion.

Varytec Hero Spot 60 Moving-Head

Lichtstarker Einstiegs-Moving-Head mit vielen professionellen Features. Ideal für DJs oder kleinere Bands, die sich selbst um ihre Licht-Show kümmern müssen. Varytec bietet eine hohe und bühnentaugliche Qualität zum kleinen Preis. Unser Autor Noah Seiler hat das größere Modell, den Varytec Hero Spot 90 intensiv getestet und war davon sehr angetan. Der kleinere Hero Spot 60 bietet ähnliche Features und ist für kleinere Räume oder zum Setzen von Akzenten auf der Bühne sehr gut geeignet.

Testbericht zum Varytec Hero Spot 90 Moving Head

Ignition Gawan 200 LED Beam Moving-Head

Und gleich noch ein Moving-Head mit riesigem Preisnachlass. Mit einer 90 W 8000K LED, 14 Farben, 16 Gobos und 2 kombinierbaren Prismen spricht der Ignition Gawan 200 LED Beam Moving-Head auch professionelle Anwender an. Bei einem so großen Preisnachlass anlässlich der Thomann Music Days 2025 eigentlich ein No-Brainer.

Wir haben den Moving-Head zwar noch nicht getestet (das holen wir nach), hier aber ein kleines Video, das die verschiedenen Ignition Moving-Heads im Vergleich zeigt:

Stairville SonicPulse 4 Par Set

Das Stairville SonicPulse 4 Par Set war schon vorher günstig und lohnt sich jetzt umso mehr. Unser Autor Noah Seiler war begeistert von diesem System, mit dem sich schon für wenig Geld tolle Lichtstimmungen zaubern lassen. Ob nun DJ, Entertainer oder Band, mit dem Stairville SonicPulse 4 Par Set gelingt der einfache Einstieg in die Welt des Lichts.

Das System kann sowohl Standalone als auch mit einem Lichtsteuerpult wie dem Wolfmix W1 MK2 oder einem Computer per DMX-Interface betrieben werden. Insbesondere mit der Computer-Steuerung lassen sich tolle Lichtshows für wenig Geld erstellen. Schaut euch dazu zum Beispiel auch unsere Testberichte von DMX-Interfaces und Workshops an.

Testbericht zum Stairville Sonicpulse 4 Par Set

Marktübersicht zu DMX-Interfaces inklusive Software

Testbericht zum Wolfmix W1 MK2 DMX-Controller

Testbericht zum Eurolite FreeDMX AP Wi-fi DMX Interface

Workshop zur kostenlosen QLC Software DMX-Lichtsteuerung

Stairville Tri Flat PAR Profile 18x3W 25°

Klein und lichtstark, das ist der Stairville Tri Flat PAR Profile 18x3W 25° Floorspot. Steuern lässt sich dieser automatisch über das integrierte Mikrofon, eingebaute Programme oder DMX512 (bis zu 7 Kanäle). Er ist sehr gut für Bands, Clubs, Bars, Theater oder Entertainer geeignet, die eine Bühne, sich selbst oder einen Raum in Szene setzen wollen.

Stairville GF-3000 Ground Fog Machine

Bodennebel hat mich schon als Kind fasziniert. Dieser wird damals wie heute vorwiegend mit Trockeneis erzeugt. Auch die Stairville GF-3000 Ground Fog Machine arbeitet mit Trockeneis, das über einen speziellen Hebe- und Senkmechanismus in heißes Wasser getaucht wird und somit den dichten Bodennebel erzeugt. Natürlich ist beim Umgang mit Trockeneis äußerste Vorsicht angesagt und Schutzkleidung sowie Handschuhe sind Pflicht. Belohnt wird man aber mit einem tollen Bühneneffekt.

Stairville WGF-2000 Water Ground Fog 2000

Wer sich den Umgang mit Trockeneis nicht zutraut, aber dennoch auf Bodennebel nicht verzichten möchte, findet hier die ideale Alternative. Sie arbeitet mit regulärem Nebelfluid von Stairville und ist leicht zu handhaben.

Eurolite LED SCY-50 Hybrid

Einen tollen Strahleneffekt zaubert der Eurolite LED SCY-50 Hybrid Strahler. Auch Strobe-Effekte sind möglich. Angesteuert wird er über DMX512 auf bis zu 15 Kanälen. Ideal für Bands und DJs. Achtung, um die Strahlen auch wirklich im Raum sehen zu können, muss dieser leicht eingenebelt sein. Am besten gleich eine günstige Nebelmaschine samt Fluid dazubestellen.

Fun Generation LED Fogger 500 CO2 RGB

Vertikaler Nebel und dann noch farbig – das ist der Fun Generation LED Fogger 500 CO2 RGB. Diese Nebelmaschine sorgt für erstaunte Rufe aus deinem Publikum. Ideal für DJs und Bands, die das Publikum durch Lichteffekte begeistern und die eigene Show optisch aufwerten wollen. Günstiger lässt sich vertikaler Nebel nicht erzeugen.