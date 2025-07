Thomann Music Days: Empfehlungen aus der DJ-Redaktion

Attraktive Preise für DJ-Equipment

Thomann Music Days – passend zu den heißen Tagen schmelzen auch die Preise so vor sich hin. Im Rahmen der Thomann Music Days gibt es zahlreiche Angebote. Wir aus der DJ-Redaktion haben uns umgeschaut und präsentieren euch die Produkte, bei denen sich ein Kauf besonders lohnt.

Thomann Music Days

Reloop Mixtour Pro, DJ-Controller

Zunächst gibt es bei den Thomann Music Days einen All-in-one-DJ-Controller im portablen Format. Der Reloop Mixtour Pro ist in Zusammenarbeit mit Laidback Luke entstanden und bietet auf schmaler Fläche viele Funktionen.

Softwaretechnisch wird auf die djay-App von algoriddim gesetzt, die wir bereits hier einmal alleinstehend auf dem Tablet getestet haben. Mit dem passenden DJ-Controller macht es aber natürlich deutlich mehr Spaß.

Tatsächlich können wir mit dem Reloop Mixtour Pro ganze vier Kanäle steuern und haben bei jedem Channel die Möglichkeit, unsere Songs entweder im klassischen 3-Band-Equalizer-Modus oder im Neural-Mix-Modus zu formen. Unter „Neural Mix” versteht sich die Stem-Funktion von algoriddim. So können wir Vocals, Harmonics und Drums unabhängig voneinander pegeln oder ganz stummschalten. Das eröffnet beim Auflegen ganz neue Möglichkeiten. Pro Kanal gibt es selbstverständlich ein Filter, was besonders praktisch ist, wenn man sich im Neural-Mix-Modus befindet und dennoch die generellen Frequenzen des Songs bearbeiten möchte.

Dann gibt es noch den sogenannten „Laidback Loop“. Da das Gerät sehr schmal ist, können Start-, End- und Exit-Punkt eines Loops über einen einzigen Button betätigt werden. Das funktioniert erstaunlich gut.

Abgesehen davon haben wir acht Performance-Pads, die wir wahlweise alle für einen Kanal oder aufgeteilt mit je vier für zwei Kanäle nutzen können. Darüber haben wir Zugriff auf verschiedene Modi wie Hot Cues, Loops, Pitch Cues und weitere Effekte.

Die Anschlüsse sind sehr überschaubar gehalten. Mit Cinch für den Audio-Ausgang ist klar, dass hier natürlich noch ein Mixer zwischen dem Reloop Mixtour Pro und der Anlage geschaltet werden muss, was in den meisten Fällen ja gegeben sein dürfte. Ansonsten wird das Gerät via USB-C angeschlossen und verfügt natürlich auch über einen Kopfhörerausgang.

Wer unseren vollständigen Testbericht lesen möchte, findet diesen hier verlinkt.

Durch die aktuelle Angebotsaktion von Thomann gibt es den DJ-Controller mit passendem Ständer für das Tablet oder Smartphone für 369,- Euro.

Technics SL-1200MK7B, DJ-Plattenspieler

Für das nächste Angebot der Thomann Music Days sollten sich alle bitte anschnallen, denn es gibt den Technics SL-1200MK7B. Diese Version des DJ-Plattenspielers ist in Kooperation mit dem italienischen Autohersteller Lamborghini entstanden. Es gibt drei verschiedene Farbgebungen: Grün, Orange oder Gelb.

Die Basis dieser Modelle ist selbstverständlich das aktuelle Modell, der Technics SL-1200MK7. Bei diesen Ausführungen gibt es leichte technische Anpassungen: Der Direktantrieb wurde verbessert und es gibt keinen Rastmoment mehr.

Jeder DJ, der mit Schallplatten auflegt, weiß spätestens in dem Moment, in dem kein Technics in der DJ-Booth steht, was er vermisst. Mit diesem Modell haben wir das absolute Zugpferd unter den DJ-Plattenspielern und das im auffallenden Look.

Selbstverständlich verfügt der Technics SL-1200MK7B über einen passenden Lieferumfang. Neben den Standardbeilagen wie einer Headshell und einer Plattenspielerabdeckung erhalten wir eine Slipmat mit Lamborghini-Logo sowie eine Picture-Vinyl, auf deren Felge die Motorsounds verschiedenster Automodelle des italienischen Herstellers zu hören sind.

Bislang war die Lamborghini-Version etwas teurer als das Standardmodell, aktuell könnt ihr jedoch gut sparen, sodass die farbenfrohen Varianten günstiger sind als der normale Technics SL-1200MK7.

Den originalen Testbericht für den Technics SL-1200 MK7 verlinken wir euch hier.

Aktuell gibt es die Lamborghini-Version bei den Thomann Music Days zu einem Preis von 798,- Euro. Hier lohnt es sich also zuzugreifen

Hot Deals bei Thomann

Doch auch abseits der Angebote der Thomann Music Days lässt sich bei den Hot Deals einiges sparen. Wir haben uns dort einmal umgeschaut und können euch folgende Artikel vorstellen.

Numark Mixstream Pro+, All-In-One DJ-System mit zwei Kanälen

In den aktuellen Hot Deals haben wir dann noch dieses Schmuckstück entdeckt.

Der Numark Mixtream Pro+ ist ein attraktives 2-Kanal All-in-one-DJ-System im portablen Format. Ein Filter pro Kanal, FX-Wippen für den Einsatz von Effekten und vier Performance-Pads pro Track-Deck geben dem Gerät schon einiges an Features. Darüber hinaus verfügt das Standalone-Gerät über verbaute Lautsprecher, die sich sehen und hören lassen können. Praktisch ist das nicht nur zu Hause, sondern auch in kleineren Venues, in denen oft die Monitorbox in der DJ-Booth fehlt und man so auf seine eigene setzen kann.

Zudem wird hier softwaretechnisch auf Engine OS gesetzt, eine Software, die immer wieder mit kostenlosen und gut durchdachten Updates neue Funktionen in bestehendes Equipment bringt. Dadurch ist gewährleistet, dass man mit dem Numark Mixtream Pro+ noch lange Zeit Freude haben wird. Mit einer stabilen Internetverbindung haben wir mit diesem Gerät sogar die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von Streamingdiensten zuzugreifen und die Musik direkt abzuspielen. Was die Anschlüsse betrifft, so haben wir als Main-Out sowohl XLR als auch Cinch zur Auswahl. Dank eines SD-Karten-Slots und zweier Anschlussmöglichkeiten für USB-Sticks können DJs problemlos wechseln oder Back-to-Back-Sets spielen. Darüber hinaus können wir den Numark Mixtream Pro+ auch als Controller für Serato DJ und Virtual DJ benutzen.

Hier verlinken wir euch noch den vollständigen Testbericht.

Aktuell gibt es den Numark Mixtream Pro+ für 708,- Euro und als Sonderaktion gibt es einen online Crashkurs in Sachen auflegen gratis dazu.

Allen & Heath XONE:92, DJ-Mixer

Der Allen & Heath XONE:92 in seiner aktualisierten Form ist im Rahmen der Hot Deals zu einem attraktiven Preis verfügbar.

Der DJ-Mixer verfügt über vier klassische und zwei Return-Spuren, deren Eingangssignale vollständig mit einem 4-Band-Equalizer pro Kanal bedingt werden können. Dieses Powerhouse schmückt seit 20 Jahren DJ-Booths und die neu aufgelegte Form knüpft an den richtigen Stellen an. Die beliebten analogen Filter können nun problemlos aktiviert werden, ohne dass das Ein- oder Ausschalten noch merklich als „Plop“ zu hören ist.

Zudem gibt es einen deutlich kräftigeren Klang durch die angepasste RIAA-Kurve. Vinyl-DJs werden ihre Platten hier noch einmal ein wenig mehr lieben. Die meisten Updates sind subtil, aber effizient, und nach mehr als 20 Jahren hat das Original seinen Platz in der DJ-Booth erfolgreich verteidigt.

Anschlusstechnisch bekommen wir hier alles, was wir uns wünschen. Neben den Kanaleingängen via Cinch, dem Master-Out via XLR und den Return-Spuren via Klinke gibt es auch einen Record Out, mit dem sich unsere Sets aufnehmen lassen.

Wer den ausführlichen Testbericht zur Neuauflage lesen möchte, findet diesen hier.

Aktuell gibt es den Allen & Heath XONE:92 für einen Preis von 1.489,- Euro.

Denon DJ SC Live 4, All-In-One DJ-System mit vier Kanälen

Wer nicht auf vier Kanäle verzichten möchte, dem empfehlen wir den Denon DJ SC Live 4. Für uns das beste All-in-one DJ-System, wenn man den Umfang der Funktionen und Preis in Relation setzt.

Auch hier gibt es verbaute Lautsprecher und die Software Engine OS. Bei dem Modell von Denon haben wir jedoch gleich vier Kanäle, acht Performance-Pads pro Track-Deck und sogar ein Display im Jog-Wheel, das uns Informationen zum Tempo und zur Laufzeit des Tracks angibt. Da es sich um ein Modell von Denon DJ handelt, finden wir hier die klassische DNA, die wir auch bei einem Mixer wie dem X1850 vorfinden. Das bedeutet, dass wir Sweep FX (Filter, Noise, Echo und Wash) mit einem dedizierten Poti pro Kanal in den Mix einfließen lassen können, sowie eine Vielzahl separat steuerbarer BPM FX. Der Controller schaltet darüber hinaus Serato DJ Pro frei, kann aber auch mit Virtual DJ verwendet werden.

Auch die Rückseite kann sich sehen lassen. Es gibt einen Main-Out via XLR und Cinch, einen AUX-Eingang via Cinch und einen Boot-Out via Klinke. An diesem Modell können zudem zwei USB-Sticks und eine SD-Karte angeschlossen werden.

Über eine WLAN-Verbindung kann direkt auf die Musik verschiedener Streaming-Dienste wie Tidal, Amazon Music Unlimited, Beatport Link, Beatsource Link, Soundcloud Go+ und sogar dem Cloud-Anbieter Dropbox zugegriffen werden.

Wer also in letzter Sekunde noch einen Edit fertigstellt, kann diesen einfach in die Cloud laden und sofort über den Denon DJ SC Live 4 abspielen.

Für uns ist dies einfach eines der besten Geräte auf dem Markt, das es mittlerweile nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß gibt.

Der Denon DJ SC Live 4 ist als Hot Deal bei Thomann momentan für 1.139,- Euro erhältlich, was wir für einen wirklich guten Preis halten.

Wer mehr über das Gerät erfahren möchte, kann hier unseren Testbericht lesen.