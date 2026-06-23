Startseite > Guitar & Bass > Thomann Music Days 2026 – Die besten Deals für Gitarristen und Bassisten

Heiße Tage, coole deals

Es ist wieder so weit. Die Thomann Music Days stehen an. Und wie immer bekommt ihr bei uns einen Überblick über die heißesten Deals der kommenden Tage.

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Thomann Music Days – 23.06. bis 14.07.2026

Es ist gar nicht so einfach, bei den aktuellen Thomann Music Days den Überblick zu behalten. Aber kein Problem, ihr habt ja uns! Die folgenden Zeilen gehören den Deals der nächsten Tage. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber einen groben Überblick möchten wir euch verschaffen.

Zu eurer Information: Bei den Links zum Thomann Online-Shop handelt es sich um Affiliate-Links. Wenn ihr darüber etwas bestellt, bekommen wir eine kleine Provision. Das ermöglicht es uns, weiterhin für euch zu schreiben und kostet euch nix.

Gitarren & Bässe

ESP und ESP LTD

Natürlich starten wir in der Gitarren-&-Bass-Redaktion mit Gitarren und Bässen. Und da holt mich auch direkt ein heißer Deal ab, denn ESP-Gitarren sind so etwas wie der ewige Geheimtipp. Kein Wunder, denn Preis und Leistung stimmen hier. Auch die günstigeren Modelle von LTD konnten bei uns in den Tests immer Bestnoten einfahren, wie die SN-1000 (hier im Test mit Evertune-Bridge) eindrucksvoll beweist.

Affiliate Links ESP LTD TE-200DX BLB Kundenbewertung: (4) 399,00€ ESP LTD SN-1000HT Fire Blast Kundenbewertung: (1) 777,00€

Vor allem die Optik ist bei den ESP-Gitarren ja immer ein Highlight und deshalb möchte ich euch die ESP E-II Eclipse nicht vorenthalten, die mit satten 27 % Rabatt ins Rennen geht:

Affiliate Links ESP E-II Eclipse BM Blue Nat Fade Kundenbewertung: (10) 2.099,00€

Etwas weniger bekannt sind die Bässe von ESP, aber schaut euch mal dieses Schmuckstück hier an. Das gibt’s gerade für weniger als die Hälfte, das ist schon fast ein No-Brainer:

Affiliate Links ESP LTD B-1005 Natural Satin Kundenbewertung: (1) 799,00€

Paul Reed Smith

Ja, auch die Bretter aus der Edelschmiede PRS müssen gelegentlich dran glauben. Die PRS CE 22 LTD in Faded Gray Black und Faded Blue SB suchen ein neues Zuhause. Wundervolle Möbelstücke aus Mahagoni und fantastische Gitarren obendrein!

Affiliate Links PRS CE 22 LTD Faded Gray Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€ PRS CE 22 LTD Faded Blue SB Kundenbewertung: (1) 1.999,00€

Die vorgestellten CE 22-Modelle sind jeweils auf 200 Stück weltweit limitiert. Also wenn weg, dann weg. Wem die Farbe zu langweilig ist: PRS kann auch knallig!

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Affiliate Links PRS CE 22 LTD Carroll Blue Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Thomann Music Days 2026 – Andere Hersteller

Auf der Suche nach einer günstigen, aber hochwertigen Semi-Akustik? Diese Modelle von D’Angelico sind durchaus bewährte, gut verarbeitete Alternativen zur ES-335 und kommen mit Gigbag:

Affiliate Links DAngelico Premier Mini DC Sky Blue Kundenbewertung: (1) 399,00€ DAngelico Premier Mini DC Brown Burst Kundenbewertung: (1) 399,00€

Ganz viel Gitarre fürs Geld bekommt man bei Mooer. Die GTRS-Gitarren bringen ihren virtuellen Verstärker gleich mit und man kann mit ihnen wunderbar OTG-Recording betreiben. Was das ist? Das ist die Abkürzung für „On-The-Go“ und ermöglicht das Einspielen von Gitarren-Tracks zum Beispiel auf dem Smartphone per USB. Einen schnuffigen, kleinen Verstärker gibt’s bei den Thomann Music Days auch für ganz schmales Geld.

Affiliate Links Mooer GTRS Guitars Prof. 800 MG Kundenbewertung: (3) 299,00€ Mooer GTRS Guitars Standard 801 SP Kundenbewertung: (1) 199,00€ Mooer GTRS PTNR Bluetooth Amp WH Kundenbewertung: (6) 39,00€

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Bock auf Metal? So richtig fiese, tiefe Riffs abfeuern? Das geht mit der Schecter Damien Platinum 7 SBK.

Affiliate Links Schecter Damien Platinum 7 SBK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 699,00€

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Die Instrumente von Sire erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, denn die Gitarren und Bässe der Larry Carlton bzw. Marcus Miller-Reihe bieten hohe Qualität und ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ein bisschen Rabatt wird Letzteres sogar noch besserererer.

Affiliate Links Larry Carlton S7 HSS SB New Gen Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 555,00€ Larry Carlton X6 Headless 6 Metallic Green Kundenbewertung: (1) 555,00€ Larry Carlton S3 BK New Gen Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 333,00€

Affiliate Links Marcus Miller V6-4 Sandblasted OTB Kundenbewertung: (1) 459,00€ Marcus Miller P6-4 Sandblasted SGM Kundenbewertung: (1) 429,00€

Auch Linkshänder (die leider etwas unterrepräsentierte Minderheit in diesem Wirtschaftszweig) bekommen Stoff. Der Marcus Miller Z7-5 lohnt einen genaueren Blick. Kai Lemke hat’s ihm in der Rechtshänder-Version so richtig gegeben. Hört unbedingt in die Audiofiles. So muss das!

Affiliate Links Marcus Miller Z7-5 Natural Swamp Ash LH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 599,00€

Kai ist übrigens unser neuer Mann für die tieffrequenten Belange:

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Für Einsteiger

Einsteiger können jetzt bei den sowieso schon günstigen Bundles von Harley Benton zusätzlich profitieren. Wer Bass lernen möchte, sollte sich den MB-5 anschauen. Das ist eine gelungene Interpretation des Stingray. Der im Set enthaltene Amp kann auch Playbacks vom Handy abspielen und ist damit ein perfekter Übungspartner. Auch Gitarristen, die sich mal in den Tieftonbereich vorwagen möchten, können hier eigentlich so gar nichts falsch machen.

Affiliate Links Harley Benton MB-5 SB Deluxe Series Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 199,00€

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Das Starter-Kit für den angehenden Gitarristen ist sogar noch etwas umfangreicher. Im Gegensatz zu meiner Zeit als Einsteiger braucht man sich bei der Qualität der Instrumente heute keine Sorgen mehr machen.

Affiliate Links Harley Benton ST-20 CA Standard Serie Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 139,00€

Effektgeräte & Floorboard-Amps

Die Bestnote gab es von Leon beim Test des Wampler TCD Overdrives. Und zu Recht, wie ich finde. In unserem Artikel findet ihr ein paar hörenswerte Audiofiles:

Affiliate Links Wampler TCD Overdrive Kundenbewertung: (2) 189,00€

Der Hughes & Kettner StompMan ist ein Dauerbrenner. Auch wenn der Preis ohnehin schon nicht besonders hoch angesiedelt ist, könnt ihr noch mal 30 % extra sparen. Axel hat euch den StompMan hier schon mal eindrucksvoll vorgestellt:

Affiliate Links Hughes & Kettner StompMan Kundenbewertung: (50) 69,00€

Ein Klassiker unter den Zerrpedalen wurde von Marshall bereits neu aufgelegt und ist seit einigen Jahren immer wieder ganz oben in der Beliebtheitsskala. Wundert mich nicht, klingt wie Marshall und mehr muss er ja gar nicht.

Affiliate Links Marshall Drivemaster Kundenbewertung: (9) 79,00€

Der Empress Effects ParaEQ ist besonders bei Bassisten ein beliebtes Gadget fürs Pedalboard. Sebastian hat den für euch gecheckt. Auch wenn die Bassisten, was die Größe der Pedalboards angeht, mit uns Gitarristen nicht wirklich konkurrieren können. Harr harr harr …

Affiliate Links Empress Effects ParaEQ MKII Deluxe Kundenbewertung: (75) 333,00€

Einen Abschluss auf der Nux Amp Academy? Könnt ihr kaufen. Memo an mich selbst: Unbedingt zum Test ordern. Das Teil scheint es ganz schön in sich zu haben.

Affiliate Links Nux Amp Academy Stomp Kundenbewertung: (2) 199,00€

Legenden sterben nie. Eine moderne Legende ist die sägende Thunfischdose aus dem Hause Beetronics. Wer die abgefahrenen Jungs auf dem Guitar Summit erlebt hat, weiß, mit wie viel Herzblut die hinter ihrer Marke stehen. Und das Thunfisch-Fuzz ist mehr als nur ein Gag. Der Stinker-Regler ist übrigens für die Lautstärke zuständig. Nicht für die Abgase!

Affiliate Links Beetronics Tuna Fuzz Kundenbewertung: (20) 79,00€

Friedman hat ein paar richtig heiße Eisen im Feuer, was Pedalboard-Amps angeht. Der limitierte IR-D Black/Silver/Red bietet zwar keinen anderen Sound als das Standardmodell, ist dafür aber … nun ja … limitiert und handsigniert. Friedman bringt damit seinen eigenen „Dirty Shirley“ aufs Board und der klingt gewaltig. Axel hatte die Hände für euch dran.

Affiliate Links Friedman IR-D Black/Silver/Red LTD Kundenbewertung: (1) 444,00€

Als alter Lukather-Fan muss ich mich gerade selbst zügeln. Der Rodenberg SL-OD Deluxe geht derzeit für knapp unter 200 € über die virtuelle Ladentheke. Das Ding klingt! Und Uli Rodenberg ist einfach ein verdammt sympathischer Kerl.

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Affiliate Links Rodenberg SL-OD Deluxe OD/Dist/Boost Kundenbewertung: (33) 199,00€

Eventide ist ja auch eine dieser Firmen, die, wenn sie was auf den Markt bringen, absolut keine halben Sachen machen. Das Riptide Univibe-Drive-Pedal. „Wer Bodentreter liebt und ein Faible für Gitarrensounds der 60er und 70er hat, sollte sich das Pedal auf jeden Fall einmal anhören.“ – So das Testfazit von Axel Ritt:

Affiliate Links Eventide Riptide Dual-voice Drive/Uni-V Kundenbewertung: (2) 99,00€

Amps & Cabinets

Wer schon immer davon geträumt hat, seinen eigenen Boogie zum Gig oder ins Studio zu schleppen, kommt diesem Traum im Rahmen der Thomann Music Days jetzt ein Stückchen näher. Der Boogie Mark Five:25 ist im Sale, als 10″ Combo oder Topteil.

Affiliate Links Mesa Boogie Mark Five:25 Kundenbewertung: (23) 1.999,00€ Mesa Boogie Mark Five:25 Combo 1x10 Kundenbewertung: (5) 2.390,00€

Wer einen nicht zu schweren und gleichzeitig hervorragenden Amp als Basis für sein Pedalboard sucht, sollte sich den PRS David Grissom Signature Amp genauer anschauen. Hier bekommt ihr für unter 1.000 € einen einkanaligen Röhrenamp mit ausreichend Headroom, der aber auch wirklich saugeil klingt, wenn man ihn in die Zerre treibt.

Affiliate Links PRS DGT 15 Combo Kundenbewertung: (1) 999,00€

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Amp am Start, aber die kleine, transportable Box fehlt noch? Die Thomann Music Days helfen. Absolut kompromisslos in Design, Verarbeitung und Gewicht ist die Engl E112VB G12M-GBK. GBK steht für „Greenback“, das ist einer der beliebtesten Speaker neben dem Celestion Vintage 30 und dem Creamback. Der Greenback ist perfekt für Vintage-Sounds. Wer ein bisschen mehr Keule im Bass und der Belastbarkeit braucht, sollte dann aber eher den Celestion G12K-100 wählen.

Affiliate Links Engl E112VB G12M-GBK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 449,00€ Engl E112VB G12K-100 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 449,00€

Zubehör bei den Thomann Music Days 2026

Das kann ich euch nicht vorenthalten. Wer mehr als eine oder zwei Gitarren aufbewahren muss, hat oftmals die Qual der Wahl bei den Mehrfachständern. Aus dem Hause Gator gibt es jetzt die optisch sehr ansprechende Gator-Elite-Serie mit satten 67 % Nachlass. Wer möchte, kann darin übrigens auch Koffer aufbewahren, die Aufnahme ist in der Breite flexibel.

Affiliate Links Gator Elite 3/4 Guitar Rack BRN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 99,00€ Gator Elite 5 E/A Guitar Rack BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 111,00€

Das ist viel Stoff. Ich weiß. Wenn ihr alle Angebote durchschauen wollt, dann könnt ihr hier die Thomann Music Days 2026 Angebote auch filtern und in Ruhe ansehen.