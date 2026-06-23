Unsere Redaktions-Highlights der Thomann Music Days

Mit den Thomann Music Days 2026 startet das Musikhaus passend zur Festival- und Open-Air-Saison eine große Sommeraktion für Musiker, Produzenten, DJs und Live-Techniker: Vom 23. Juni bis zum 14. Juli umfasst die Aktion Hunderte Angebote aus nahezu allen Bereichen des Sortiments. Besonders spannend sind dabei Rabatte von bis zu 60 Prozent. Neben Instrumenten, Studio-Equipment, DJ-Tools, PA- und Lichttechnik finden sich auch zahlreiche Deals aus anderen Bereichen. Interessant ist, dass viele Angebote nicht nur über den reduzierten Preis kommen, sondern zusätzlich kostenlose Beigaben enthalten. Dazu gehören je nach Produkt beispielsweise passende Taschen, Cases, Decksaver, Kopfhörer oder weiteres Zubehör.

Hier geht es zu allen Deals.

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Highlights der KEYS-Deals

Expressive E Osmose

Affiliate Links Expressive E Osmose Kundenbewertung: (47) 1.599,00€ Expressive E Osmose 61 Kundenbewertung: (5) 1.969,00€

Der Expressive E Osmose zählt sicher zu den spannendsten Tasteninstrumenten der letzten Jahre und passt damit sehr gut zu den aktuellen Thomann Music Days 2026. Die Tastatur des Synthesizers reagiert nicht nur auf Anschlag und Druck, sondern auch auf seitliche und vertikale Bewegungen, wodurch sich Tonhöhe, Dynamik und Klangfarbe sehr fein und direkt beeinflussen lassen. Die interne EaganMatrix-Klangerzeugung kombiniert unter anderem Physical Modeling, FM, additive und subtraktive Synthese. Mit 49 beziehungsweise 61 Tasten, 24-stimmiger Polyphonie und MPE-Unterstützung richtet sich der Osmose an Keyboarder, Sounddesigner und Produzenten, die ein besonders ausdrucksstarkes Instrument suchen.

Studiologic Numa X Piano GT SE

Affiliate Links Studiologic Numa X Piano GT SE Kundenbewertung: (1) 2.299,00€

Dieses hochwertige Stagepiano kommt mit 88 Tasten, einer Fatar TP/400 Wood Holztastatur mit Hammermechanik und Aftertouch. Es bietet über 200 Sounds aus den Bereichen Akustikpiano, E-Piano, Orgel, Synthesizer, Bass, Gitarre und weiteren Kategorien. Für die Bühne und das Studio stehen vier Zonen, interne Effekte, Master-Effekte mit Delay und Reverb und ein integrierter 4-Kanal-Digitalmixer bereit. Über USB-Audiointerface, MIDI-Anschlüsse und die beiden programmierbaren Sticks lässt sich das Instrument vielseitig einsetzen. Zum Angebot im Rahmen der Thomann Music Days 2026 gehört außerdem eine gepolsterte Transporttasche mit Rollen.

Behringer UB-Xa D

Affiliate Links Behringer UB-Xa D Kundenbewertung: (24) 611,00€

Der Behringer UB-Xa D ist ein 16-stimmiger analoger Desktop-Synthesizer, der sich am Sound und Bedienkonzept des Oberheim OB-Xa orientiert. Pro Stimme stehen zwei VCOs, ein umschaltbares 12/24-dB-Tiefpassfilter, zwei LFOs und zwei ADSR-Hüllkurven zur Verfügung. Split- und Layer-Funktionen, ein Dual-Layer-Arpeggiator, Sequencer und MPE-Unterstützung machen den Synthesizer außerdem vielseitig einsetzbar. Die Bedienoberfläche mit vielen Reglern lädt dazu ein, Sounds ohne langes Suchen zu formen.

Highlights der GUITAR- & BASS-Deals

ESP E-II Eclipse BM Blue Nat Fade

Affiliate Links ESP E-II Eclipse BM Blue Nat Fade Kundenbewertung: (10) 2.099,00€

Diese Single-Cut-E-Gitarre mit Mahagonikorpus, Buckeye-Burl-Decke, Mahagonihals und Ebenholzgriffbrett ist alleine schon optisch ein echter Hingucker. Sie besitzt 22 Bünde, eine Mensur von 629 mm und eine HH-Tonabnehmerbestückung. Durch die Kombination aus Mahagoni, kurzer Mensur und Humbuckern liefert sie druckvolle Rock- und Metal-Sounds. Zum Lieferumfang gehört ein Koffer, was bei einem Instrument dieser Klasse sehr sinnvoll ist.

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PRS CE 22 LTD Faded Gray Black

Affiliate Links PRS CE 22 LTD Faded Gray Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Die PRS CE 22 LTD ist eine limitierte E-Gitarre aus US-Fertigung und je Variante auf 200 Stück weltweit begrenzt. Sie kombiniert einen Mahagonikorpus mit Riegelahorndecke, Ahornhals, Palisandergriffbrett und 22 Bünden. Die beiden 58/15 LT Humbucker lassen sich über Volume, Tone mit Push/Pull-Funktion und 3-Wege-Toggle steuern, wodurch neben klassischen Humbucker-Sounds auch schlankere Klangfarben möglich sind. Zur Ausstattung gehören ein PRS Patented Tremolo, Phase III Locking Mechaniken, Nitrolack und ein PRS Premium Gigbag. Dieser Deal dürfte vor allem Gitarristen ansprechen, die ein limitiertes Premium-Instrument und moderner Spielbarkeit suchen.

Hughes & Kettner StompMan

Affiliate Links Hughes & Kettner StompMan Kundenbewertung: (50) 69,00€

Der Hughes & Kettner StompMan ist ein kompakter Gitarrenverstärker im Bodenpedal-Format. Seine Leistung liegt bei 50 Watt an 4 Ohm, 25 Watt an 8 Ohm und 12,5 Watt an 16 Ohm. Die analoge Spirit-Tone-Generator-Technologie arbeitet latenzfrei und liefert den Grundsound direkt aus dem Pedalgehäuse. Dazu kommen ein serieller, regelbarer und fußschaltbarer Effektweg sowie eine Solo-Funktion mit bis zu 6 dB Anhebung. Für Gitarristen mit Pedalboard ist der StompMan ein praktischer Amp-Ersatz, der sich leicht transportieren und schnell in unterschiedliche Live-Situationen integrieren lässt.

Highlights der DJ-Deals

Numark Mixstream Pro GO

Affiliate Links Numark Mixstream Pro GO Kundenbewertung: (16) 799,00€

Der Controller ist eine wiederaufladbare 2-Deck-DJ-Konsole mit Standalone-Betrieb und besitzt einen 7-Zoll-Touchscreen, integriertes WLAN, eingebaute Lautsprecher und einen Akku für bis zu vier Stunden Betrieb. Musik kann über SD-Karte, USB-Datenträger oder unterstützte Streamingdienste geladen werden. Für den Anschluss an eine größere Anlage stehen XLR-Master-Ausgänge bereit, außerdem gibt es einen Mikrofoneingang und die Möglichkeit, Sets direkt am Gerät aufzunehmen. Bei den Thomann Music Days 2026 ist der Mixstream Pro GO besonders interessant für DJs, die ohne Laptop und ohne zusätzliche Lautsprecher schnell spielbereit sein möchten. Dem Controller liegt im aktuellen Angebot ein Case bei.

Ableton Push 3

Affiliate Links Ableton Push 3 Kundenbewertung: (15) 949,00€

Ableton Push 3 ist ein Controller für Ableton Live mit integriertem Audiointerface und MPE-fähigen Pads. Die 8×8-Pad-Matrix eignet sich zum Spielen von Drums, Melodien und Harmonien sowie zum Starten von Clips in Ableton Live. Neben USB-C gibt es MIDI-Anschlüsse im 5-poligen DIN-Format, einen Anschluss für Fußcontroller und acht Drehregler für direkte Eingriffe. Durch das integrierte Audiointerface lässt sich der Ableton Push 3 auch ohne zusätzliche Soundkarte in ein Live- oder DJ-Rig einbinden. Für DJs ist das Gerät vor allem spannend, wenn klassische Track-Wiedergabe mit Live-Sequenzen, Clips oder selbst eingespielten Parts erweitert werden soll.

Reloop RP 5000 MK4

Affiliate Links Reloop RP 5000 MK4 Kundenbewertung: (1) 453,00€

Der Reloop RP 5000 MK4 ist ein quarzgesteuerter DJ-Plattenspieler mit High-Torque-Direktantrieb und S-förmigem Tonarm. Er unterstützt 33 1/3, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute sowie Reverse-Wiedergabe. Die Pitch-Range reicht bis plus/minus 50 Prozent und bietet damit deutlich mehr Spielraum als einfache HiFi-Plattenspieler. Mit 7,9 kg Gewicht, direktangetriebenem Motor und klassischer Tabletop-Bauform richtet sich das Modell an Vinyl-DJs und DVS-Nutzer. Tonabnehmer und Haube sind nicht enthalten, dafür gibt es im Rahmen der Thomann Music Days 2026 aber ein passendes UDG Turntable Cover dazu.

Highlights der STUDIO-Deals

IK Multimedia SampleTank 4 Download und AmpliTube 5 Download

Affiliate Links IK Multimedia SampleTank 4 Download Kundenbewertung: (7) 33,00€ IK Multimedia AmpliTube 5 Download Kundenbewertung: (58) 33,00€

IK Multimedia SampleTank 4 ist ein virtueller Sampler mit über 6.000 Instrumenten, Drums, Percussion-Sounds, Construction-Kits und MIDI-Files. Die Software arbeitet 16-fach multitimbral, bietet 16 Stereo-Ausgänge, 16 Filtertypen, drei Synth-Engines und 70 integrierte Effekte. IK Multimedia AmpliTube 5 ergänzt den Deal als Gitarreneffekt-Plugin mit 47 Stompboxen, 34 Amps, 27 Cabinets, 14 Lautsprechern, 11 Mikrofonen, 36 Rackeffekten und acht Räumen. Beide Programme laufen auch als Standalone-Version und unterstützen gängige Plugin-Formate wie VST, AU und AAX. Für Produzenten, Gitarristen und Homerecorder ist die Kombination beider Softwares ein attraktives Angebot.

Warm Audio WA-251

Affiliate Links Warm Audio WA-251 Kundenbewertung: (26) 699,00€

Das Warm Audio WA-251 ist ein Großmembran-Röhren-Kondensatormikrofon mit umschaltbarer Richtcharakteristik. Zur Wahl stehen Niere, Kugel und Acht, wodurch es sich für Gesang, Sprache, akustische Instrumente und Raumaufnahmen einsetzen lässt. Der Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis 20 kHz, der maximale Schalldruckpegel liegt bei 132 dB. Zur Ausstattung gehören ein CineMag-USA-Ausgangsübertrager, ein externes Netzteil, eine Spinne und das Verbindungskabel zwischen Mikrofon und Netzteil.

Zoom F8n Pro

Affiliate Links Zoom F8n Pro Kundenbewertung: (14) 666,00€

Der mobile Mehrspur-Recorder ist mit acht XLR/TRS-Combo-Eingängen ausgestattet und sorgt für 32-Bit-Float-Aufnahmen. Die maximale Auflösung liegt bei 32 Bit und 192 kHz, als Speichermedium dienen SD-, SDHC- oder SDXC-Karten. Acht Mikrofoneingänge, acht Line-Eingänge, 48-Volt-Phantomspeisung und Timecode über BNC machen ihn besonders für Filmton, Field Recording und Live-Mitschnitte interessant. Zusätzlich kann der Recorder als USB-Audiointerface mit acht Eingängen und vier Ausgängen genutzt werden. Mit 1,2 kg Gewicht und Netzteil im Lieferumfang bleibt er trotz professioneller Ausstattung noch gut transportabel.

Hier findest du mehr STUDIO-Highlights.

Highlights der STAGE-Deals

Allen & Heath SQ Rack Router Bundle

Affiliate Links Allen & Heath SQ Rack Router Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.199,00€

Dieses Bundle verbindet ein rackfähiges Digitalmischpult mit einem passenden 19-Zoll-Router. Das Allen & Heath SQ Rack arbeitet mit 48 DSP-Eingangskanälen, 17 Mikrofoneingängen, 12 physischen Ausgängen und 96-kHz-Signalverarbeitung. Die Bedienung erfolgt über einen 7-Zoll-Touchscreen und über physische und entfernte Steuerungsmöglichkeiten. S-Link erlaubt die digitale Anbindung von Stageboxen, außerdem sind Multitrack-Recording und ein integrierter Player/Recorder über USB oder SD vorhanden. Für Livebeschallung, Installationen und kompakte Bühnenproduktionen ist das Bundle in Kombination mit einem rackfähigen Router bei den Thomann Music Days 2026 eine optimale und vor allem kompakte Mischpultlösung.

HK Audio Elements E835/E115 Set

Affiliate Links HK Audio Elements E835/E115 Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.698,00€

Das HK Audio Elements E835/E115 Set ist ein aktives Säulen-PA-System für kleinere bis mittlere Veranstaltungen. Zum Paket gehören zwei Mittel-/Hochtoneinheiten mit je acht 3,5-Zoll-Lautsprechern, zwei 15-Zoll-Subwoofer, zwei Distanzstangen, eine Tasche und passende Schutzhüllen. Die Subwoofer arbeiten mit 1.500 Watt Leistung, die Mittel-/Hochtonsektion mit 900 Watt pro Seite. Der interne DSP bietet unter anderem einen parametrischen 10-Band-EQ, Limiter, Polaritätsumschaltung und verschiedene Presets. Das System eignet sich für mobile Beschallung, Bands, DJs, Präsentationen und Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen.

Wolfmix W1 Mk3 Bundle

Affiliate Links Wolfmix W1 Mk3 Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 829,00€

Das Wolfmix W1 Mk3 Bundle besteht aus dem eigenständigen DMX-Controller für Lichtsteuerung ohne Computer und einem passenden Case. Unterstützt werden bis zu vier DMX-Universen mit insgesamt 2.048 Kanälen, wobei für Universum drei und vier ein Zusatzkauf nötig ist. Die Gerätedatenbank umfasst mehr als 15.000 Fixtures, außerdem lassen sich Shows direkt am Gerät vorbereiten und abrufen. Touchscreen, Pads und direkte Bedienelemente machen den Controller besonders für mobile Anwendungen, DJs und kleinere Bühnenproduktionen interessant.

Hier findest du mehr STAGE-Highlights.

Highlights der BEATS-Deals

Alesis Nitro Pro Drum Kit Bundle

Affiliate Links Alesis Nitro Pro Drum Kit Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 699,00€

Das Alesis Nitro Pro Drum Kit Bundle ist ein komplettes E-Drum-Paket für Einsteiger und fortgeschrittene Anfänger. Das Set enthält unter anderem ein 10-Zoll-2-Zonen-Mesh-Snare-Pad, drei 8-Zoll-2-Zonen-Tom-Pads, ein 8-Zoll-Bass-Drum-Mesh-Pad, ein 10-Zoll-Hi-Hat-Pad und zwei 10-Zoll-Beckenpads mit Choke-Funktion. Das Soundmodul bietet über 500 Sounds, von denen viele aus der BFD-Library stammen. Zum Bundle gehören Rack, Hocker, Fußmaschine, Kopfhörer und Drumsticks, sodass für den Start kaum zusätzliches Zubehör benötigt wird. Gerade für das Üben zu Hause ist das Paket sicher interessant, weil Mesh-Pads ein angenehmeres Spielgefühl und geringere Anschlaggeräusche bieten als einfache Gummipads.

Pearl e/Merge EM-53HBC e/Hybrid 2.0

Affiliate Links Pearl e/Merge EM-53HBC e/Hybrid 2.0 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Dieses hochwertige E-Drum-Set wurde in Zusammenarbeit mit Korg entwickelt. Die Konfiguration umfasst unter anderem eine 14-Zoll-3-Zonen-Snare, mehrere 2-Zonen-Tom-Pads, eine 18-Zoll-Bass-Drum, ein 14-Zoll-Hi-Hat-Paar, zwei 15-Zoll-Crash-Pads und ein 18-Zoll-3-Zonen-Ride. Das MDL-1 Soundmodul bietet 700 Sounds, 35 Preset-Kits, 36 Effekte, 4-Band-EQ, Aufnahmefunktion und Metronom. Die Version 2.0 bringt zusätzliche Preset-Kits, feinere Hi-Hat-Kalibrierung, Copy-and-Paste für Pad-Parameter und Auto-Pad-Selection. Das Kit richtet sich an Schlagzeuger, die größere Pads und einen gehobene E-Drum-Ausstattung suchen.

SOMA Pulsar-23 Black

Affiliate Links SOMA Pulsar-23 Black Kundenbewertung: (12) 2.259,00€

Der SOMA Pulsar-23 Black ist eine analoge Organismic Drum Machine mit semi-modularem Aufbau. Das Instrument besitzt vier analoge Klangbereiche für Bass Drum, Bass, Snare Drum und Cymbal/Hi-Hat. Mehr als 100 Patch-Punkte, interne Effekte, Loop-Recorder, Master-Clock, Clock-Divider, Zufallsgenerator, LFO, VCAs und mehrere analoge Ausgänge eröffnen ein breites Feld für rhythmische und klangliche Experimente. Der Pulsar-23 ist weniger ein klassischer Drumcomputer mit festem Raster als vielmehr ein eigenständiges elektronisches Instrument für Beats, Drones, Glitches und rohe Analog-Sounds. Für Produzenten und Live-Musiker mit Faible für experimentelle Klangerzeugung ist er eines der charakterstärksten Angebote der Thomann Music Days 2026.

Hier findest du mehr BEATS-Highlights.