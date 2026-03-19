Controller, Turntables und Effekte im Sale!

Unter dem Titel „Entfalte deinen Sound“ gibt es einen Spring Sale vom Musikhaus Thomann. Dabei wird es selbstverständlich eine ganze Reihe an attraktiven Angeboten geben, die ihr in der Übersicht hier verlinkt findet. Wir aus der DJ-Redaktion haben einen Blick in die aktuelle Aktion geworfen und für euch herausgesucht, welche Angebote sich für DJs lohnen. Sämtliche Deals sind bis einschließlich dem 08.04. gültig.

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Denon DJ SC Live 4 White Case Bundle

Mit dem Denon DJ SC Live 4 gibt es in unseren Augen ein wirklich vollumfängliches Standalone-System, bei dem wir sogar verbaute Lautsprecher vorfinden können.

Vier Kanäle, eine Reihe an unterschiedlichen Effekten, Engine OS als Betriebssoftware mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und dem Freischalten von Serato DJ Pro sind nur einige der Vorzüge dieses Geräts. Für uns ist dieses Standalone seit Jahren ein absoluter Allrounder, den wir immer herzlich empfehlen können.

Anschlusstechnisch haben wir hier neben XLR und Cinch-Out für den Master einen vollwertigen Booth-Out und sogar die Möglichkeit, eine weitere Audioquelle via AUX-In einzuspeisen. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch zwei Mikrofon-Anschlüsse. Im Rahmen des Spring Sales gibt es den Denon DJ SC Live 4 in der weißen Ausführung inklusive eines passenden Cases für den sicheren Transport statt 1319,- Euro aktuell für 1198,- Euro. Den Testbericht zum Denon DJ SC Live 4 findet ihr hier verlinkt.

Denon DJ Prime Go+ Case Bundle

Wem zwei Kanäle ausreichen und mehr auf Portabilität setzten möchte, sollte sich den Denon DJ Prime Go+ anschauen. Dieses Standalone System ist das jüngste Produkt im Line-Up von Denon DJ und konnte erfolgreich an seine Vorgängerversion anschließen.

In kompakten Abmessungen gibt es hier zwar keine integrierten Lautsprecher, durch den verbauten Akku sind wir jedoch nicht auf eine Stromquelle angewiesen. Dieser konnte in unserem Praxistest solide 3,5 Stunden durchhalten. Auch bei diesem Modell gibt es wieder sämtliche Vorzüge durch Engine OS, vielfältige Effektmöglichkeiten und die Option, Musik von Streaming-Diensten über das Gerät zu mixen.

Trotz der geringen Größe des Geräts müssen wir auf keinen Anschluss verzichten. Mit XLR und Cinch für den Master-Out, einem Booth-Out-Anschluss via 6,3 mm Klinke und einem Cinch-AUX-In für weitere Audioquellen haben wir ein breites Feld an Anforderungen abgedeckt. Zusätzlich verfügt das Gerät sogar noch über zwei Kombibuchsen zum Anschluss von Mikrofonen.

Wer mehr über den Denon DJ Prime Go+ lesen möchte, findet hier unseren Testbericht. Aktuell kostet das Standalone-System im Bundle mit einem Case statt 1288,- jetzt 1111,- Euro.

Reloop RP-7 Record Case Bundle

Wem das Thema Portabilität wichtig ist, der wird auch diesem Angebot etwas abgewinnen können. Letztes Jahr stellte Reloop einen Plattenspieler vor, der extra für das kleinere Schallplattenformat mit 7“ Durchmesser geeignet ist. Selbstverständlich lassen sich sämtliche Kabel abnehmen und dem Anwender stehen jegliche Abspielgeschwindigkeiten zur Verfügung. Mit einem Pitch-Bereich ohne Mittenrasterung von ±8 %, ±16 %, ±35 % können einige klangliche Experimente durchgeführt werden. Passend mit einem Tragecase gibt es dieses Modell im Rahmen des Spring Sale bei Thomann jetzt statt 670,- für 529,- Euro.

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Mehr zu dem kleinen DJ-Plattenspieler könnt ihr in unserem ausführlichen Testbericht lesen, den wir euch hier verlinkt haben.

Ortofon Concorde Music Red

Wer mit Schallplatten zu tun hat, kommt um das Thema Tonabnehmer nicht herum und auch hier gibt es ein passendes Angebot. Mit der Ortofon Concorde Music Red gibt es eins der neueren Modelle des Herstellers, das auf einen elliptischen Schliff setzt. Bei der Ortofon Concorde Music Red wurde auf Moving Magnet Tonabnehmer System gesetzt und ist wie der Rest der Baureihe für den Hörgenuss im HiFi-Bereich gedacht. Scratchen sollte man mit dieser Nadel nicht.

Der Fokus liegt auf dem Klangerlebnis und im Rahmen der laufenden Rabattaktion gibt es den Tonabnehmer inklusive einer Schallplattenbürste im Bundle für 133,- Euro.

Wer mehr über dieses und die weiteren Modelle der Ortofon Concorde Music Reihe erfahren möchte, findet hier den Testbericht.

Korg Nu:Tekt NTS-3, Kaoss Pad Bausatz

Bei den meisten DJs dürfen passende Effekte während des Auftritts nicht fehlen und die Korg Kaoss Pad Reihe ist hier seit vielen Jahren ein treuer Begleiter in den DJ-Booths. In dem kompakten Format gibt es damit eine Vielzahl von verschiedenen Effekten, für jeden Stil und jedes Genre passend, aber wieso nicht einmal wirklich unter die Haube gucken?

Mit dem Korg Nu:Tekt NTS-3 habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Kaoss Pad selbst zusammenzubauen und könnt diese klassisch über ein X/Y-Touchpad mit bis zu 35 Effekte steuern. Dabei könnt ihr sogar bis zu vier Effekte gleichzeitig verwenden.

Wer mehr über das Korg Nu:Tekt NTS-3 erfahren möchte, findet hier den Testbericht. Während des Thomann Spring Sales gibt es den Kaoss Pad Bausatz statt 189,- Euro aktuell für 133,- Euro.

Rane System One Case Bundle

Richtig gelesen, bei dem frisch auf der diesjährigen NAMM vorgestellten Standalone-Controller mit motorisierten, 7,2“ großen Plattentellern könnt ihr jetzt bereits sparen!

Das Rane System One konnte uns im Test vollends überzeugen und es ist aktuell noch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir in einem Standalone-System motorisierte Plattenteller für das klassische Vinyl-Feeling geboten bekommen. Mit dem verbauten MAG FOUR Crossfader, bei dem die Kurve und Spannung stufenlos angepasst werden kann, lässt dieses Gerät das Herz eines jeden Hip-Hop- oder Cross-Genre-DJs höher schlagen.

Abseits der Verwendung als Standalone-System kann das Rane System One auch in Kombination mit Serato DJ Pro verwendet werden. Durch das letzte Update gibt es auch eine vollständige Integration, sodass der verbaute Touchscreen vollständig zur Nutzung der DJ-Software benutzt werden kann.

Anschlusstechnisch lässt das Modell auch keine Wünsche offen. Mikrofone können problemlos angeschlossen und über den AUX-IN-Anschluss können noch weitere Geräte in den Mix mit aufgenommen werden. Genauso fehlt natürlich auch nicht der Booth-Out oder die Ausführung des Main-Outs via Cinch und XLR. Zudem können USB-Sticks via USB-C, mehrere, bis zu drei, Sticks über USB-A oder auch eine SD-Karte angeschlossen werden.

Den vollständigen Testbericht zum Rane System One verlinken wir euch hier. Im Rahmen des Thomann Spring Sales gibt es das Gerät inklusive passendem Case statt einem regulären Preis von 2799,- jetzt für 2555,- Euro.

Rane One MKII Case Bundle

Wem der Standalone-Faktor nicht so wichtig ist, aber das Vinyl-Feeling nicht missen möchte, der findet mit dem Rane One MKII ein passendes Modell.

Auch bei diesem gibt es die 7,2“ motorisierten Plattenteller mit hohem Drehmoment, eine breite Auswahl an Hardware-Effekten mit OLED-Display und die Möglichkeit, Software-Effekte über die beiden FX-Paddel einzusetzen. Auf den MAG FOUR Crossfader muss auch niemand verzichten und selbstverständlich ist der 2-Kanal DJ-Controller hervorragend auf Serato DJ Pro zugeschnitten. Mit dem Anschluss an den Rechner wird die Software freigeschaltet und wir haben die umfangreichen Stem-Funktionalitäten und Effekte über korrespondierende Buttons an der Hardware zur Verfügung.

Mit zwei verbauten Soundkarten, der Anschlussmöglichkeit via Aux-In oder via zwei weiteren Cinch-Buchsenpaaren, externe Plattenspieler oder Multimedia-Player zu verknüpfen, bleiben wirklich keine Wünsche offen. Darüber hinaus verfügt der Rane One MKII über zwei Mikrofonanschlüsse, Master-Out via Cinch und XLR und, interessanterweise, auch Booth-Out via XLR.

Wer mehr über den DJ-Controller lesen möchte, findet hier den Testbericht verlinkt. Den Rane One MKII gibt es während der aktuellen Rabattaktion mit einem passenden Case, statt einem Preis von 1879,- Euro, jetzt für 1598,- Euro.

Rane Four, DJ-Controller

Wer mehr als zwei Kanäle braucht, jedoch nicht auf die Vorzüge eines DJ-Controllers verzichten möchte, der perfekt auf Serato DJ Pro ausgerichtet ist, sollte sich den Rane Four ansehen. Mit integrierten Displays in den Jogwheels behält man stets alles im Blick. Hinzu kommen Channel- und Main-FX sowie die Anschlussmöglichkeit von externen Soundquellen.

Mit zwei verbauten Soundkarten sind Back-to-Back DJ-Sets oder der Wechsel in der Booth unkompliziert möglich und natürlich gibt es auch hier die volle Kontrolle über Stems. Abseits der klassischen Stummschaltung einzelner Stem-Parts über die Performance Pads, hat der Rane Four dedizierte Buttons, um aus einem laufenden Song ein Acapella oder ein Instrumental zu machen. So kann man parallel die Performance-Pads beispielsweise zum gezielten Abspielen von Hot-Cues verwenden.

Selbstverständlich verfügt auch dieser DJ-Controller über zwei Mikrofon-Anschlüsse, Booth-Out via Klinke, Main-Out via XLR und Cinch und bietet mit den beiden Cinch-Buchsenpaaren auf der Rückseite hier unkompliziert die Möglichkeit, weiteres Equipment anzuschließen.

Während der laufenden Rabattaktion gibt es den Rane Four inklusive eines Decksavers für 1111,- Euro. Wer mehr über den 4-Kanal DJ-Controller erfahren möchte, findet hier unseren vollständigen Testbericht verlinkt.

Das war es mit den Empfehlungen aus der DJ-Redaktion. Wer aber noch weiter stöbern möchte und gegebenenfalls auch in anderen Ressorts nach passenden Deals suchen möchte, der findet hier den Link zur Angebotsseite.