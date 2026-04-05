In Depth Check der virtuellen Pedal-Test-Plattform

Effektpedale online testen – und zwar echte Hardware? Was zunächst nach Zukunftsmusik klingt, ist bei Thomann längst Realität. Mit Stompenberg FX lassen sich mittlerweile über 200 reale Effektpedale direkt im Browser ausprobieren. Wir haben uns angesehen, wie gut das in der Praxis funktioniert.

Kurz & knapp Worum geht es? Thomann Stompenberg FX ermöglicht das Testen realer Effektpedale online – direkt aus dem eigenen Studio oder Übungskeller Reale Pedale: Über 200 echte Effektpedale lassen sich direkt im Browser testen.

Über 200 echte Effektpedale lassen sich direkt im Browser testen. Drei Modi: PLAY, REC und LIVE ermöglichen flexible Tests mit eigenen Sounds.

PLAY, REC und LIVE ermöglichen flexible Tests mit eigenen Sounds. Reamping-Feature: Effekte lassen sich sogar über die komplette eigene Signalkette ausprobieren.

Effekte lassen sich sogar über die komplette eigene Signalkette ausprobieren. Praxisnah: Besonders mit eigenen Audiosamples entstehen realistische Klangeindrücke.

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Thomann Stompenberg FX – das Konzept

Ebenso bahnbrechend wie die Erkenntnisse von Werner Heisenberg wirkt das Konzept von Thomanns Stompenberg FX, dessen Name vom weltbekannten Physiker inspiriert wurde. Denn mit Stompenberg FX hat man die Möglichkeit, direkt auf der Thomann-Homepage von zu Hause aus echte, reale Effektpedale zu testen. Wie bitte, was? Ja, genau: reale Effektpedale online testen.

Dank einer genialen Idee und ausgefuchster Technologie kann man schon seit einigen Jahren aus dem heimischen Übungskeller reale Zerrer, Modulationseffekte oder Delay-Pedale online und in Echtzeit testen, ohne auch nur einen Fuß vor die Haustür zu setzen oder dem Paketdienst die Tür zu öffnen.

Die Idee

In einer Welt, in der Online-Handel über große Versandhäuser das Maß der Dinge ist, wird das Testen von Equipment zu einer Herausforderung. Doch nicht nur das: Auch wenn man den oft weiten Weg zu einem großen Musikhändler wie Thomann auf sich nimmt, gibt es häufig ein weiteres Problem. Will ich Effektgeräte testen, kann ich das dort zwar in guten Räumlichkeiten tun, ausgestattet mit tonnenweise Equipment. Aber meistens eben nicht mit der eigenen Kombination aus Gitarre, Pedalboard und Amp.

Die Idee hinter Stompenberg FX ist daher eine Online-Anwendung, die genau das von zu Hause aus ermöglicht. Mit dem eigenen Equipment. Egal von welchem Ort.

Die technische Umsetzung

Die technische Umsetzung von Stompenberg FX basiert auf einem hybriden Ansatz aus analoger Hardware und digitaler Fernsteuerung. Zusammen mit dem Technologieunternehmen „feinarbyte“ in Erlangen wurden in einem Partnerlabor mittlerweile über 200 reale Effektpedale zunächst „operiert“. Das heißt: Die analogen Potentiometer und Schalter der Pedale werden ausgemessen, entfernt und durch digitale Äquivalente ersetzt, die exakt dieselben Kennlinien, zum Beispiel linear oder logarithmisch, aufweisen wie die Originale.

Um Einstreuungen zu vermeiden, wird das Originalgehäuse beibehalten. Flachbandkabel führen die Steuersignale nach außen.

Jedes Pedal wird danach auf eine Rack-Schublade im Thomann-Labor montiert. Diese beherbergt neben der Stromversorgung einen eigens dafür entwickelten Mini-Computer. Dieser Computer bildet die Brücke zwischen Internet und Hardware. Wenn ein Nutzer im Webinterface einen virtuellen Regler dreht, wandelt die Software diesen Befehl in Echtzeit in eine physische Widerstandsänderung am digitalen Poti im Labor um. Das Audiosignal wird über das Interface zum Pedal geschickt, dort analog bearbeitet und mit minimaler Latenz an den Nutzer zurückgestreamt.

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PLAY, REC, LIVE – die verschiedenen Modi

Für den Test der Pedale gibt es drei verschiedene Modi: PLAY, REC und LIVE.

Im PLAY-Modus können die Effektgeräte mit acht verschiedenen vorgefertigten Audiosamples gespeist werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eigene Audiosamples hochzuladen.

Im REC-Modus kann man das eigene Riff direkt in der Anwendung aufnehmen und geloopt an die Stompenberg-FX-Pedale schicken. Somit kann der Effekt mit der eigenen Signalkette aus Gitarre, Effekten oder sogar dem eigenen Amp getestet werden. Dieser Ansatz bedeutet allerdings auch, dass der ausgewählte Stompenberg-FX-Effekt am Ende der Signalkette liegt. Dadurch können sich für einige Effekttypen Schwierigkeiten ergeben. Nimmt man beispielsweise den eigenen Amp per Mikrofon ab, würde ein Overdrive aus dem Stompenberg-FX-Katalog dahinter geschaltet sein.

Schaltet man in den LIVE-Modus, wird sozusagen das Unmögliche möglich. Anstatt fertige Aufnahmen zu senden, spielt man seine Gitarre in Echtzeit über das eigene Audiointerface ein. Das Signal wird „mit Lichtgeschwindigkeit“ zum Thomann-Labor geschickt, durchläuft dort das physische Pedal und kommt sofort bearbeitet zurück. Obwohl das Signal dabei zweimal den Weg durch Deutschland oder sogar weiter zurücklegt, bleibt die Latenz so gering, dass ein authentisches Spielgefühl entstehen soll.

Schickt man dieses Signal anschließend beispielsweise per Reamping-Box in den eigenen Verstärker, kann man die Effektgeräte sogar vor dem Frontend des neben sich stehenden Amps testen. In Echtzeit, von zu Hause aus – wow. Die Reamping-Variante ist theoretisch natürlich auch mit vorher aufgenommenen Audiosamples im PLAY- oder REC-Modus möglich.

Stompenberg FX mit virtueller Boxensimulation

Um auch im PLAY- oder REC-Modus beziehungsweise im LIVE-Modus ohne Reamping speziell Overdrive- und Distortion-Pedale besser beurteilen zu können, verfügt Stompenberg FX mittlerweile über eine virtuelle Boxensimulation, die in Zusammenarbeit mit Celestion entstanden ist. Dafür stehen in der Anwendung fünf verschiedene IRs von 1×12 Open Back bis zur 4×12 Closed Back zur Verfügung. Zudem können eigene Impulsantworten hochgeladen werden, was das Feature noch individueller macht.

Für die enorme Flexibilität von Thomann Stompenberg FX muss man allerdings auch einige Kompromisse eingehen, zum Beispiel im LIVE-Modus in Sachen Latenz. Denn ohne Latenz funktioniert das Hin- und Herschicken von Audiomaterial in Echtzeit nicht. Thomann garantiert für den LIVE-Modus eine maximale Latenz von 200 ms. Das klingt zunächst nach viel, ist aber in Anbetracht der technischen Komplexität ein beachtlicher Wert.

Um nachvollziehen zu können, wie Stompenberg FX funktioniert, hat die Synthesizer-Abteilung von Thomann ein Tutorial erstellt:

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Stompenberg FX – der Praxistest

Das klingt alles so unwirklich, dass man es kaum glauben möchte. Darum unterziehen wir bei AMAZONA Stompenberg FX einem intensiven Praxistest. Hierfür schaue ich mir jeden der drei Modi im Detail an, teste das Nutzungserlebnis und stelle Vergleiche an.

Was für alle Modi gleichermaßen gilt, ist die Online-Warteschlange. Da man Audiosignale durch ein reales Effektpedal schickt, kann das nicht mehrfach gleichzeitig stattfinden. Dafür wären mehrere Instanzen desselben Pedals notwendig. Deshalb kann pro Pedal derzeit nur ein Tester aktiv sein.

Um die Ressourcen fair zu verteilen, wurde eine Online-Warteschlange eingeführt. Verbindet sich ein weiterer Tester mit dem gerade getesteten Pedal oder wählt man ein Wunschpedal aus, das belegt ist, startet ein beidseitiger Countdown von fünf Minuten.

In unserem Test kam die Warteschlange glücklicherweise nicht ständig zum Tragen, obwohl die Plattform laut Thomann sehr viele Zugriffe verzeichnet. Leichte Startschwierigkeiten gab es dennoch: Auf dem für den Test verwendeten MacBook Pro M1 Pro funktionierte Thomann Stompenberg FX im Chrome-Browser nur mit dem Fehler, dass sich bei jedem ausgewählten Pedal einer der Regler nicht steuern ließ. Der Ursprung dieses Fehlers muss nicht zwangsläufig in der Anwendung liegen, ärgerlich ist es trotzdem. Mit Safari lief anschließend alles reibungslos.

Insgesamt war die Performance während der Testperiode jedoch nicht ganz so flüssig, wie im hauseigenen Video-Tutorial suggeriert. Gelegentliche Glitches, Popgeräusche, Dropouts oder eine etwas langsamere Reaktion der Anwendung traten trotz 1000-Mbit/s-Internetverbindung auf. Schauen wir uns nun die einzelnen Modi im Detail an.

Der PLAY Mode

Im PLAY-Modus hat man zwei Möglichkeiten, die Pedale zu testen. Entweder kann man die Stompenberg-FX-Effekte mit den acht vorgefertigten Audiosamples ausprobieren. Gerade dieser Modus eignet sich, um schnell einen Überblick über Sound und Funktionsweise eines Effekts zu bekommen. Die acht Audiosamples erstrecken sich über verschiedene Genres und liefern daher ein breites Spektrum. Im Test hatten sie beim ersten Abspielen jedoch teilweise mit leichten Qualitätsproblemen und Artefakten zu kämpfen.

Im folgenden Video habe ich für euch den Workflow des PLAY-Modus getestet und etwas komprimiert eingefangen:

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Die andere Variante ist, eigene Audiosamples hochzuladen. Drückt man auf den „Riff hochladen“-Button, kann man Stompenberg FX mit eigenen Dateien von bis zu 16 MB füttern. Spielt man mit dem eigenen Instrument kurze Passagen per Direct Recording ins Audiointerface ein, lässt sich hervorragend testen, wie sich zum Beispiel Zerrpedale verhalten.

Zusätzlich kann man auch eine eigene IR hochladen. Das ist hilfreich, wenn man etwa eine Impulsantwort der eigenen Gitarrenbox erstellt hat. Spielt man mit einem Modeler, kann man eine der dort verwendeten IRs hochladen.

Ich habe das Szenario anhand mehrerer Pedale demonstriert und dafür Stompenberg FX entweder mit direkt ins Interface aufgenommenen Signalen oder mit über Verstärker gespielten Signalen versorgt. Außerdem habe ich zum Test einer eigenen IR eine Celestion V30 Cenzo Mix (96 kHz, 500 ms) verwendet. Die Signalkette sieht folgendermaßen aus:

Direct Recording:

Haar Tele → RME Fireface 802 → Ableton Live 12

Amp Recording:

Haar Tele → Morgan PR12 → UA Ox Box → RME Fireface 802 → Ableton Live 12

Overdrive Effekt

Fangen wir mit einem Overdrive-Pedal an. Möchte ich wissen, wie sich dieses Pedal in Kombination mit meiner Gitarre verhält, bietet es sich an, ein Direct Recording hochzuladen. Möchte ich das Ganze zusätzlich über meine eigene IR beurteilen, lade ich diese ebenfalls hoch. Als Dateiformat werden für die IRs WAVE-Files benötigt.

Würde ich ein mikrofoniertes Signal meines Amps verwenden, wäre das getestete Zerrpedal in der Signalkette nach der Gitarrenbox platziert. Das ergibt wenig Sinn. Daher sollte hier wirklich ein direktes Signal verwendet werden.

Im Audiobeispiel hört ihr zuerst das nackte Direct-Signal. Danach schalte ich die Boxensimulation ein und anschließend das Testpedal. In der Praxis geht das Hochladen kinderleicht, danach verhält sich alles wie mit den vorgefertigten Audiosamples. Einzig gelegentliche kurze Dropouts sind zu vermerken, diese halten sich aber in Grenzen.

Modulation Effekt

Möchte ich ein Modulationspedal mit einem Clean-Sound testen, besteht die Möglichkeit, auch mit einem Recording meiner Amp-Box-Kombination akzeptable Ergebnisse zu erzielen. Im Test klingt das HB Vintage Phase mit einem Direct Recording samt Stompenberg-FX-1×12-V-Type-IR jedoch besser, vor allem in Sachen Rauschen.

Auch hier hört ihr im Audiobeispiel zuerst das Direct-Signal. Danach schalte ich die Boxensimulation ein und anschließend das Testpedal. Beim Amp-Recording hört ihr natürlich nur das Signal ohne IR.

Delay Effekt

Für den Test eines Delay-Pedals haben wir sowohl ein direkt aufgenommenes Beispiel als auch das gleiche Beispiel durch die Amp-Kette herangezogen. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild: Stompenberg FX kommt mit Direktsignalen deutlich besser zurecht.

Das Recording der gesamten Amp-Cabinet-Kette, hier zusätzlich mit einem Walrus 385 Overdrive vorgeschaltet, wird mit einer ordentlichen Portion Rauschen versehen. Dieses war in der hochgeladenen Ursprungsdatei nicht wahrnehmbar. Auch hier hört ihr im Audiobeispiel zuerst das Direct-Signal, danach die Boxensimulation und anschließend das Testpedal.

Der REC Mode

Im REC-Modus besteht die Möglichkeit, direkt im Browser aufzunehmen und das Material anschließend geloopt durch das Wunschpedal zu schicken. Die Idee ist wirklich gut, zumal das Konzept ähnlich ist wie im PLAY-Modus, nur deutlich schneller.

Leider zeigt sich im Praxistest, dass der REC-Modus auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Um ihn verwenden zu können, muss der Browser zunächst so konfiguriert werden, dass er auf den Eingang des Audiointerfaces zugreifen kann. Dafür gibt es im unteren Bereich der Stompenberg-FX-Seite eine Anleitung.

Im Testszenario reagierte Safari jedoch überhaupt nicht auf die beschriebene Vorgehensweise. In Chrome hatte ich mehr Glück, allerdings erst nach mehreren Fehlversuchen. Außerdem trat dort wieder der Bug mit dem nicht reagierenden Regler auf. Insgesamt wirkte der REC-Modus im Test etwas langsam und noch nicht ganz ausgereift.

Mit zuvor aufgenommenen Audiosamples kam ich schneller ans Ziel. Fairerweise muss man jedoch sagen: Ist die Konfiguration einmal abgeschlossen, muss dieser Schritt nicht erneut durchgeführt werden.

Der LIVE Mode

Im LIVE-Modus kann man schließlich wirklich live über das Stompenberg-FX-Testpedal spielen. Hat man den Browser einmal konfiguriert, lassen sich die Effektgeräte aus dem Labor in Erlangen quasi in Echtzeit testen.

Allerdings muss man eine Latenz von bis zu 200 Millisekunden in Kauf nehmen. Echter Spielspaß kommt dabei nicht unbedingt auf. Einen sehr guten Eindruck davon, wie das Pedal klingt, erhält man dennoch. Und das, ohne ständig neue Aufnahmen anfertigen zu müssen. Gerade wenn man abends schnell ausprobieren möchte, welcher Zerrer als nächstes auf das Board kommen könnte, ist das sehr angenehm.

LIVE Mode mit Reamping – ein Vergleichstest

Die eigentliche Königsdisziplin ist jedoch eine andere: die Stompenberg-FX-Effektpedale so in die eigene Signalkette einzubauen, dass sie vor dem eigenen Amp zu Hause sitzen. Und ja, das funktioniert. Möglich wird das durch Reamping.

Die Latenz verschwindet dadurch zwar nicht, aber man kann die Effekte so hören, wie sie klingen würden, hätte man sie vor sich liegen und direkt in den eigenen Verstärker gespielt.

Hat man ein Audiointerface, das Computer-Audio auf einen Output routen kann, lässt sich dieses Szenario realisieren. In unserem Fall ermöglicht das die Loopback-Funktion von RMEs TotalMix. Idealerweise verfügt man zusätzlich über eine Reamping-Box. Alternativ kann auch eine Iso-Box helfen, um Brummschleifen zu vermeiden.

Ich habe das anhand des Ibanez Tube Screamer Mini getestet. Und das Überraschende: Es funktioniert erstaunlich gut. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob beim Reamping mit Iso-Box die Impedanzen perfekt stimmen. Dennoch ist es beeindruckend, wie einfach sich eine extrem realistische Testumgebung für Effektpedale inklusive des eigenen Equipments realisieren lässt.

Die Signalkette hierfür sieht dann so aus:

Haar Tele → RME Fireface 802 Hi-Z Input → Stompenberg FX im LIVE-Modus → RME Fireface 802 Line Output → Lehle P-Split → Morgan PR12 → UA Ox Box → RME Fireface 802 Line Input → Ableton Live 12

Um noch zu klären, ob das Ergebnis mit dem übereinstimmt, was man erhält, wenn man sich ganz klassisch einen Ibanez Tube Screamer Mini zum Test kauft, habe ich das gleiche Szenario mit einem echten TS Mini vor Ort verglichen. Ich habe also zunächst den Ibanez Tube Screamer Mini aus Stompenberg FX durch meinen Verstärker aufgenommen. Danach habe ich meinen eigenen Ibanez Tube Screamer Mini vor den Morgan gehängt, die Position der Regler kopiert und erneut aufgenommen.

Um die Pegel konstant zu halten, bin ich dafür ebenfalls den Reamping-Weg über das Audiointerface gegangen.

Die Signalkette sah in diesem Fall folgendermaßen aus:

Haar Tele → RME Fireface 802 Hi-Z Input → RME Fireface 802 Line Output → Lehle P-Split → Ibanez Tube Screamer Mini → Morgan PR12 → UA Ox Box → RME Fireface 802 Line Input → Ableton Live 12

Und siehe da: Die Ergebnisse sind sehr ähnlich, aber nicht identisch. Ehrlich gesagt gefällt mir der Sound der Stompenberg-FX-Variante sogar etwas besser als der meines eigenen TS Mini. Natürlich handelt es sich hierbei um eine Annäherung und nicht um einen absolut exakten 1:1-Vergleich.

Die Klangunterschiede könnten an minimalen Abweichungen der Reglerstellung liegen. Möglich sind auch Unterschiede durch verschiedene Buffer- oder Wandlungsinstanzen auf dem Signalweg nach Erlangen. Dennoch lässt sich festhalten: Die Effektgeräte aus dem Thomann-Stompenberg-FX-Katalog liefern ein äußerst authentisches Klangbild. Gerade in der aufwendigeren Reamping-Methode erweist sich das System als durchaus brauchbar, um ein Wunschpedal ausschließlich von zu Hause aus mit realistischen Ergebnissen zu testen. Phänomenal.