Thomann’s Synth Reactor vom 14. bis 17. März

YouTube-Event für Synth-Fans

Ein neuer Youtube-Event findet vom 14. bis 17. März statt: Thomann’s Synth Reactor. Den Hastag #TSR19 gilt es dafür vorzumerken.

Bei diesem neu konzipiertem Event werden auf Synthesizer spezialisierte YouTuber Instrumente und Equipment aus den Bereichen Modularsysteme, Drumcomputer, Vintage-Synths, Plug-ins und Art-verwandtes nicht nur testen, sondern auch zeigen, wie sie dieses Equipment einsetzen. Davon werden Videos aufgenommen und umgehend online gestellt. Über YouTube sowie Facebook und Instagram kann man unter dem Hashtag #TSR19 die Aktivitäten verfolgen. Neben den eigentlichen Videos, Tests und Performances soll es auch Blicke hinter die Kulissen geben und man hat die Möglichkeiten, Fragen zu den Personen und ihren Videos zu stellen, Feedback zu geben, sich untereinander zu vernetzen und gegebenenfalls Likes zu verteilen. Man darf gespannt sein, wie gut dieses Konzept funktionieren und von den Leuten angenommen werden wird.

Als Teilnehmer sind folgende YouTuber bzw. Künstler angekündigt:

LOOK MUM NO COMPUTER / Cuckoo / BoBeats / Doctor Mix / DivKid / HAINBACH / Rachel K Collier / Dawless Jammin‘ / Simon The Magpie / The Tuesday Night Machines / Ann Annie / Once Upon A Synth / Jakob Haq / PlugInGuru / Molten Music Technology / Accurate Beats / Automatic Gainsay / Noir Et Blanc Vie / SynthMania / Gaz Williams / Multiplier / SoundsAndGear / 8-Bit Keys / VØSNE / Synth Anatomy

Natürlich werden wir auch auf Amazona.de von Thomann’s Synth Reactor berichten.