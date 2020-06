Tilde Elektriske Kretser Fjaerlett – Audio Feedback Instrument

Klänge aus der Hallfeder

Tilde Elektriske Kretser aus Norwegen stellt mit Fjaerlett ein Instrument vor, das Klänge nur durch eine Feedback-Schaltung erzeugt. Ist das im weiteren Sinne ein Synthesizer?

Fjaerlett besitzt zwar eine freiliegende dreifache Hallfeder und erinnert damit ein wenig an den Knas Moisturizer, es ist jedoch kein Effektgerät. Fjaerlett ist ein Klangerzeuger, der mit Hilfe einer regelbaren Feedback-Schleife arbeitet. Wird durch Erschütterung oder Zupfen an der Spirale ein Impuls ausgelöst, dann kann über einen Regler das Signal zurückgeführt werden, wodurch ein permanenter Klang entsteht. Ähnlich wie beim Black Spring Reverb von Erica Synths.

Das Prinzip der gezielt erzeugten Rückkopplung ist natürlich bekannt und man hat oft das Problem, die richtige Balance zu finden und das Signal vor einem zu starken „sich-aufschaukeln“ abzuhalten.

Deshalb hat Fjaerlett einen graphischen Equalizer mit 10 Bändern integriert, mit dem sich das Feedback-Signal in bestimmte Frequenzbereiche lenken lässt und somit der aus der Rückkopplung resultierende Klang verändert wird. Der Equalizer bearbeitet nur das Signal in der Feedback-Schleife, nicht aber das Signal, das am Audioausgang anliegt.

Fjaerlett kann nicht mit externem Audiosignalen gespeist oder eine Trigger-Signal angeregt oder anderweitig gesteuert werden. Das Anstoßen des Klangs, die Intensität des Feedbacks und die Klangformung mit dem EQ sind nur manuell und intuitiv zu bedienen.

Vom Tilde Elektriske Kretser Fjaerlett hat der Entwickler Gard Osen bislang erst zwei Vorabmodelle gefertigt. Doch ab August will er mit der richtigen Produktion beginnen. Interessenten können sich auf einer Warteliste eintragen. Der Preis ist für Kunden außerhalb Norwegens mit 250,- US-Dollar angegeben, der weltweite Versand ist kostenlos. Die Stromversorgung erfolgt über ein 9 V Netzteil, wie es auch für gängige Gitarrenpedale verwendet wird, es gehört aber nicht zum Lieferumfang. Bei Fragen kann man sich direkt an den Entwickler wenden.