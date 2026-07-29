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Tim Exile Karst, modulare Audioplattform für Browser, Desktop und Plug-In

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Software-Modulsystem ohne Strippen

29. Juli 2026

Tim Exile Karst Hauptansicht

Tim Exile Karst – ein neues modulares Software-System

Tim Exile Karst ist eine neue, node-basierte modulare Audioplattform für Browser und später auch als Standalone-App sowie DAW-Plugin – entwickelt vom britischen Musiker und Reaktor-Veteranen Tim Exile als eigenständiger Nachfolger seines eingestellten „New Modular System“.

Das eigentlich besondere an diesem Modularsystem, sind die in jedem Modul schon vorhandenen generativen Algorithmen und die Art, wie sich Patches ohne Kabel realisieren lassen. Für eine Editierung im Detail gibt es aber auch eine vollständige Patch-Ansicht. Damit ist der Fokus eher auf die Erstellung von Musik, als die Erstellung von Patches verlagert.

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  • Konzept: Node-basierte Modular-Umgebung ähnlich Reaktor – eigene Instrumente und FX durch Verknüpfen von Nodes bauen; Fokus auf Songwriting und Live-Performance statt reines Tool-Design
  • Generative DNA: Jedes Instrument bringt eingebaute generative Algorithmen mit, ohne manuelles Event-Scheduling oder Polyphonie-Management; Clocks, Trigger und Audio-Sidechains werden automatisch weitergegeben
  • Auto-Connect: Kabellos per Drag & Drop – Instrumente und FX verbinden sich automatisch; Kabel optional für komplexes Routing
  • Performance: 24 globale Makro-Controls; Szenen-Funktion (browsebare, abrufbare Snapshots des Systems)
  • Plugin-Hosting: Eigene VST/AU-Plugins lassen sich ins System einbinden und profitieren von Karsts Modulations- und Generativ-Engine
  • Content: Wöchentlich neue Instrumente und FX (bisher: Acid, Chord, Kick, Snare, Resonator, Mod Reverb u. a.); Synthese- und Sample-basierte Instrumente geplant
  • Cloud: Systeme werden online gespeichert und sind überall abrufbar; Offline-Modus kommt mit der Standalone-App
Es dürfen auch Strippen in Tim Exile Karst gezogen werden

Es dürfen auch Strippen gezogen werden

  • Verfügbarkeit: Private Beta 0.1, aktuell als Desktop-Browser-Version; kostenloser Test im Browser möglich; Standalone-App und Plugin folgen Q4 2026
  • Preis: £69 statt £99 (30 % Einführungsrabatt) für vollen Zugang

Karst auf YouTube

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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