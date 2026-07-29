Software-Modulsystem ohne Strippen

Tim Exile Karst – ein neues modulares Software-System

Tim Exile Karst ist eine neue, node-basierte modulare Audioplattform für Browser und später auch als Standalone-App sowie DAW-Plugin – entwickelt vom britischen Musiker und Reaktor-Veteranen Tim Exile als eigenständiger Nachfolger seines eingestellten „New Modular System“.

Das eigentlich besondere an diesem Modularsystem, sind die in jedem Modul schon vorhandenen generativen Algorithmen und die Art, wie sich Patches ohne Kabel realisieren lassen. Für eine Editierung im Detail gibt es aber auch eine vollständige Patch-Ansicht. Damit ist der Fokus eher auf die Erstellung von Musik, als die Erstellung von Patches verlagert.

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Konzept: Node-basierte Modular-Umgebung ähnlich Reaktor – eigene Instrumente und FX durch Verknüpfen von Nodes bauen; Fokus auf Songwriting und Live-Performance statt reines Tool-Design

Node-basierte Modular-Umgebung ähnlich Reaktor – eigene Instrumente und FX durch Verknüpfen von Nodes bauen; Fokus auf Songwriting und Live-Performance statt reines Tool-Design Generative DNA: Jedes Instrument bringt eingebaute generative Algorithmen mit, ohne manuelles Event-Scheduling oder Polyphonie-Management; Clocks, Trigger und Audio-Sidechains werden automatisch weitergegeben

Jedes Instrument bringt eingebaute generative Algorithmen mit, ohne manuelles Event-Scheduling oder Polyphonie-Management; Clocks, Trigger und Audio-Sidechains werden automatisch weitergegeben Auto-Connect: Kabellos per Drag & Drop – Instrumente und FX verbinden sich automatisch; Kabel optional für komplexes Routing

Kabellos per Drag & Drop – Instrumente und FX verbinden sich automatisch; Kabel optional für komplexes Routing Performance: 24 globale Makro-Controls; Szenen-Funktion (browsebare, abrufbare Snapshots des Systems)

24 globale Makro-Controls; Szenen-Funktion (browsebare, abrufbare Snapshots des Systems) Plugin-Hosting: Eigene VST/AU-Plugins lassen sich ins System einbinden und profitieren von Karsts Modulations- und Generativ-Engine

Eigene VST/AU-Plugins lassen sich ins System einbinden und profitieren von Karsts Modulations- und Generativ-Engine Content: Wöchentlich neue Instrumente und FX (bisher: Acid, Chord, Kick, Snare, Resonator, Mod Reverb u. a.); Synthese- und Sample-basierte Instrumente geplant

Wöchentlich neue Instrumente und FX (bisher: Acid, Chord, Kick, Snare, Resonator, Mod Reverb u. a.); Synthese- und Sample-basierte Instrumente geplant Cloud: Systeme werden online gespeichert und sind überall abrufbar; Offline-Modus kommt mit der Standalone-App

Verfügbarkeit: Private Beta 0.1, aktuell als Desktop-Browser-Version; kostenloser Test im Browser möglich; Standalone-App und Plugin folgen Q4 2026

Private Beta 0.1, aktuell als Desktop-Browser-Version; kostenloser Test im Browser möglich; Standalone-App und Plugin folgen Q4 2026 Preis: £69 statt £99 (30 % Einführungsrabatt) für vollen Zugang

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