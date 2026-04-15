Tim Exile New Modular System, Reaktor-Instrument

Die große Freiheit

Das Tim Exile New Modular System ist eine große Spielwiese, um seine eigenen Performance-tauglichen Instrumente zu kreieren. Ausgehend von der früheren Software Scapeshift hat Tim Exile das Konzept nun im Rahmen eines NI Reaktor-Instruments völlig geöffnet. Schon beim Preview-Launch kann man erahnen, wie umfassend die Möglichkeiten sind.

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Tim Exile New Modular System

Das New Modular System ist kein Modularsystem im Sinne eines analogen Eurorack-Systems. Vielmehr ist es eine Sandbox, in der sich Instrumente, Effekte, MIDI-Tools und Controller über ein Brain-Modul miteinander verbinden lassen.

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Die enthaltenen Synthesizer, Drums und Sampler sind vorkonfigurierte Module, die jeweils ein komplettes Instrument beinhalten. Sie sind leicht zu editieren, ohne dass man komplexe Patches wie bei einem herkömmlichen Modularsystem erstellen muss. Ebenso sind die Effekte und Controller fertige Einheiten.

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Verschiedene Patch-Templates können als Vorlagen genutzt und weiterentwickelt werden. Dazu gehören u. a. spielbare und generative Instrumente. Mit zusätzlichen Controller-Modulen lassen sich die Parameter in einer DAW automatisieren, über Macros mehrere Steuerungen zusammenfassen und Patterns speichern und über Trigger aufrufen.

In einem 75-minütigen Deep-Dive-Video erklären Tim Exile detailliert die Möglichkeiten:

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Für das Tim Exile New Modular System ist Native Instruments Reaktor 6 (ab Version 6.5) Voraussetzung. In der jetzigen Beta-Version kostet das Instrument 49,- GBP, die Vollversion wird beim Launch 69,- GBP kosten.