Tim Exile The Tool Without A Name, Mix & Mastering Plug-in

Einfach aufgebautes Mix & Mastering Plug-in

Mastermind Tim Exile, der für unzählige Software-Tools und Instrumente, darunter auch Native Instruments Flesh, The Finger und The Mouth bekannt ist, stellt ein neues Mix & Mastering Plug-in vor. Entgegen vieler anderer aktueller Tools aus diesem Bereich soll Tim Exile The Tool Without A Name gänzlich ohne KI auskommen.

Tim Exile The Tool Without A Name

Für sein neues Plug-in mit dem Namen The Tool Without A Name greift Tim Exile nach eigenen Aussagen auf seine 20-jährige Erfahrung zurück und verspricht, dass das Plug-in trotz seines einfachen und intuitiven Aufbaus hochwertige Ergebnisse ermöglicht, die sich qualitativ nicht von aktuellen KI-Tools unterscheiden.

ANZEIGE

Tim Exile The Tool Without A Name kann sowohl auf dem Master Bus in der DAW als auch auf bis zu 32 Stems eingesetzt werden. Hierfür setzt der Entwickler auf eine dreiteilige Engine, die das Material zunächst analysiert, dann mit Modulen für Multiband-Dynamics, Spectral-Sidechaining, M/S-Processing, Sättigung und Brickwall Limiting bearbeitet. Diese verfügen allesamt über eigene Einstellungen, über die sie entsprechend an das zu bearbeitende Material angepasst werden können. Hinzu gesellt sich noch die Preset Mapping Engine, die die Analyse-Daten mit den Mix & Mastering-Modulen kombiniert.

Der Workflow klingt einfach und intuitiv. So soll man die Stem-Files einfach per Drag’n’Drop in das GUI ziehen, diese eine von fünf Kategorien zuordnen können und mit wenigen Schritten steht die Bearbeitung.

Die Kategorien Drums, Bass, Backing, Lead und Aux verfügen allesamt über eigene Gain-Regler, Level-Meter, Mute- und Solo-Buttons sowie einen Amount-Regler, der darüber bestimmt, wie stark die Bearbeitung mit den o.g. Modulen ausfällt.

ANZEIGE

Hier das Video zu Tim Exile The Tool Without A Name:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Offiziell erscheint das Plug-in im Oktober. Bis dahin verspricht Tim Exile eine große Preset-Library, die als Ausgangsbasis für bestimmte Songrichtungen dienen kann.

Bis zum 21.08.2025. bekommt ihr das Plug-in zum Einführungspreis von 69,- GBP (ca. 80,- Euro). Danach wird es 99,- GBP (ca. 114,- Euro) kosten.