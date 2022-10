Tim Henson Ibanez TOD10N

Tim Henson Ibanez Signature

Wer verfolgt, was in der Gitarren- und Rockszene so passiert, der oder die dürfte mitbekommen haben, dass sich zwei Generationen gerade die Klinke gaben: Steve Vai, einer der kultigsten Shredder-Künstler aller Zeiten, hat mit Polyphia den Song „Ego Death“ rausgebracht. Polyphia steht Tim Henson voran, der vielen als der Steve Vai unserer Generation gilt: Das kreative, extrem saubere und anspruchsvolle Spiel des jungen Amerikaners hat zumindest unzählige Nachahmer auf den Plan gerufen. Im Video zog vor allem eine Gitarre Aufmerksamkeit auf sich: Die Nylon Gitarre, die sich nun als Signature Modell Ibanez TOD10N von Tim Henson entpuppt.

ANZEIGE

Tim Henson Signature Ibanez

So funktioniert’s richtig: Anstatt ein Signature Modell rauszubringen für fähige Nischen-Gitarristen, hat Ibanez seinen Namen früh an das Ausnahmetalent gekoppelt. Die TOD10N zumindest kommt im Video jedenfalls prominent vor und wurde von Fans mit Begeisterung registriert und angefragt. Geschickt, wie Ibanez waren, haben sie sich erstmal ein wenig zurückgehalten, ehe sie es offiziell machten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Die Ibanez TOD10N kam bereits bei der vorhergehenden Single zum Einsatz, aber erst jetzt ist der Hype so richtig hochgegangen. Die Nylon Akustik/E-Gitarre ist schon auch ein ziemlicher Anblick. Recht schlicht gehalten, besitzt die Gitarre einen zugleich traditionellen als auch modernen Look.

Tradition kommt auch beim Bau des Korpus zum Einsatz: Eine Fichtendecke überlegt Sapele-Korpus, der ziemlich schlank daherkommt und für eine sehr sensitive und gefühlvolle Ansprache sorgen soll. Wer also eine Gitarre sucht, die Spiel-Feeling gut transportiert, wird hier fündig. Auch charakteristisch: die zwei tiefen Cutaways, die vor allem in den höheren Lagen für ein freies Spiel sorgen.

Ibanez Signature Tim Henson TOD10N 699,00 € bei

Ibanez Nylon Fishman Sonicore Pickup

Was gibt es zum Griffbrett zu sagen? Walnuss, umrahmt von hellem Binding und schönem Inlay. Das Schallloch hat eine ungewöhnliche Position und wirkt dadurch enorm zeitgemäß. Wenn ich auf der Suche nach einer zeitgemäßen Nylon-Gitarre wäre – unabhängig davon, ob man mit Tim Hensons Musik was anfangen kann oder nicht – die Ibanez TOD10N würde auf die Liste kommen.

Die Fishman Sonicore Tonabnehmer kenne ich persönlich nicht, aber der Ibanez Preamp sorgt für den nötigen Dampf und der integrierte 2 Band-EQ erlaubt es euch, mit den Tiefen und Höhen direkt am Gerät zu hantieren. Und achso – ein integriertes Stimmgerät gibt es auch. Sehr fein! Kein Augenrollen bitte – so geht eine zeitgemäße Gitarre, die noch dazu für eine Signature einen vertretbaren Preis hat.