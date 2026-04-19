ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

TINRS BigFish, DSP-Modularsynthesizer

Ein neuer Nord Modular?

19. April 2026

TINRS BigFish DSP Modular Synthesizer am

Nach rund 20 Jahren Entwicklung wird das Projekt TINRS BigFish vorgestellt. Noch gibt es nicht viele Informationen dazu. Doch da TINRS kurz vor der Superbooth 26 damit an die Öffentlichkeit geht, kann man hoffen, dort mehr darüber erfahren zu können. Ob es am Stand Z360 einen Prototyp zu sehen geben wird?

ANZEIGE

TINRS BigFish – ein neuer Nord Modular?

BigFish ist ein DSP-basierter, modularer Synthesizer. TINRS-Entwickler Stijn Haring-Kulpers hatte bereits Anwendungen für das Software-Modularsystem Jeskola Buzz erstellt sowie ein auf Blöcken basierendes System selbst programmiert.

Das System soll mehrere Interessentengruppen auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Vom Musiker, der die Sounds spielt, über Sounddesigner, die damit Patches erstellen bis hin zu DSP-Programmierern, die „unter der Haube“ neue Synthesizer damit erschaffen.

ANZEIGE

Der Entwurf des Keyboards zeigt drei Displays, die über Encoder mit LED-Kränzen bedient werden. Offenbar sind Sequencer, Arpeggiator und Effekte mit eingeplant und die Synth-Engine wird mit mehreren Layern aufwarten können.

Darüber hinaus wird für BigFish das neue Bink Keybed entwickelt, das mit justierbarem Widerstand (Tension) und Aftertouch auf besonders dynamisch spielbare Synthsounds ausgerichtet sein soll. Dieses Keybed wird in Zukunft auch anderen Firmen für ihre Keyboards angeboten werden. Geplant sind Größen von einer bis sechs Oktaven.

TINRS BigFish sieht nach einem spannenden Projekt aus, das Erinnerungen an den Nord Modular aufkommen lässt. Mal sehen, was die Entwickler auf der Superbooth 26 dazu erzählten werden.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Beats Keys Studio Vintage
Mehr zum Thema Superbooth 26
Latest Stories
WMD Cosmic Debris vs

Delay, Reverb und alles dazwischen

Superbooth 26: WMD Cosmic Debris, Eurorack-Delay/Reverb

News
15.04.2026 |0
News: Drift DJ Zero, Mini-Standalone-System

Auflegen im Hosentaschenformat

Superbooth 26: Drift DJ Zero, Mini-Standalone-System

News
14.04.2026 |12
Haken Audio 21Slim Continuum vs

Komplettes Continuum auf knapp 2 Oktaven

Haken Audio 21Slim Continuum, MPE+ Instrument

News
14.04.2026 |0
Kaona Fractaos Eurorack Oszillator vs

polyphone Fraktal-Synthese

Superbooth 26: Kaona Fractaos, Fraktal-Oszillator

News
11.04.2026 |1
Doepfer A-140-3 Eurorack vs

Mikro-Module für das Eurorack

Superbooth 26: Doepfer A-140-3, A-142-3, A-180-6, A-190-9

News
03.04.2026 |11
Koma Elektronik Haloplane vs

Elektromagnetische Wavetables

Superbooth 26: Koma Elektronik Haloplane, Micro-Loop Sampler

News
03.04.2026 |1
supercritical redshift 6 analog synthesizer

Jetzt mit Poly-Sequencer/Arp

Supercritical Synthesizers Redshift 6 – Firmware-Update 1.6

News
30.03.2026 |10
Soma Pulsar-23: 1984 Drum Machinevs

Neuer OSC, neues VCF, neues Design

Soma Pulsar-23: 1984, Drum-Maschine

News
27.03.2026 |3
erica synths nightverb desktop effektgerät test

Update mit Gated Reverb

Erica Synths Nightverb 1.02, Desktop-Reverb

News
14.03.2026 |1
ohmforce bohm eurorack drum synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Ohmforce Bohm, Eurorack Drum-Synthesizer

News
17.02.2026 |11
Frap Tools Magnolia FM Synthesizer top vs

Ab jetzt vorbestellbar

Frap Tools Magnolia, Analog Thru-Zero FM-Synthesizer

News
31.01.2026 |26
novation launch control xl3

Tolles Update für den Controller

Novation Launch Control XL3, Controller-Update 1.1

News
30.01.2026 |1
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |4
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Neue OSC-Algorithmen und Verbesserungen

Waldorf M, OS-Update 1.11 Beta

News
31.12.2025 |1
Modal Electronics Carbon8X Synthesizer vs

Ab sofort erhältlich

Modal Electronics Carbon8X, Synthesizer-Keyboard

News
12.12.2025 |4
1010music Bento Sampler vs

inkl. Fireball Wavetable-Engine

1010music Bento OS 1.3, Sampling-Groovebox

News
27.11.2025 |1
Erica Synths HexDrums Drum Machine vs

Ab November erhältlich

Erica Synths HexDrums, Analog Drum Machine

News
16.10.2025 |24
Mayer EMI VibesConnect vs

Vibes per Web

Mayer EMI VibesConnect, Online-Editor

News
15.10.2025 |3
body-synths-metal-fetishist-v20-drum-synthesizer-vs

MIDI-Support, neue Effekte & mehr

Body Synths Metal Fetishist v2.0, Drum-Synthesizer

News
12.09.2025 |2
Groove Synthesis 3rd Wave 8M vs

Ab sofort verfügbar

Groove Synthesis 3rd Wave 8M, Desktop-Synthesizer

News
03.09.2025 |16
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Macht einen super und vor allem frischen Eindruck mit den drei großen Bildschirmen. Wie ein frischer Big Fish eben. 🐟 Farblich erinnert er ein wenig an die Snowboard,- und Skateboard Szene. Man kann nur hoffen, das er nicht allzu viel Menüdiving fokussiert. Aber das jede Einstellung großzügig in Echtzeit angezeigt wird, z.B. Hüllkurven, Sequencer, Effekte (als Planeten?) etc. finde ich einen deutlichen Schritt nach vorne. Vielleicht ist auch ein Oszilloskop intus. Bestimmt ein Highlight der SB 26, falls er zu Besuch ist. Aber in der heutigen Zeit rund 20 Jahre Entwicklung? Hä? Kaum nachvollziehbar! Verstehe ich jetzt nicht so ganz um ehrlich zu sein. Aber Stijn Haring-Kulpers wird es schon wissen! Werft die Angelruten aus!

  2. Profilbild
    Gero van Apen

    Vielleicht etwas off-topic: das Bink Keybed finde ich spannend. So etwas gab es noch nicht, oder? Also dass man den Widerstand einstellen kann? Allerdings ist das – wenn ich die Erklärung in deren Broschüre richtig verstehe – wohl etwas fummelig, weil man jede Taste einzeln justieren muss (hätt ich bei nem 73-Tasten-Keyboard keinen Bock drauf 😜). Hmm, aber wie sollte es sonst funktionieren… Würde mich echt interessieren, vielleicht weiß das jemand der hier Lesenden?
    Und schwarze Tasten, die vorne rund sind, kannte ich auch noch nicht… ob das beim Spielen etwas ausmacht? Spannend.

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X