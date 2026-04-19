TINRS BigFish, DSP-Modularsynthesizer

Ein neuer Nord Modular?
Nach rund 20 Jahren Entwicklung wird das Projekt TINRS BigFish vorgestellt. Noch gibt es nicht viele Informationen dazu. Doch da TINRS kurz vor der Superbooth 26 damit an die Öffentlichkeit geht, kann man hoffen, dort mehr darüber erfahren zu können. Ob es am Stand Z360 einen Prototyp zu sehen geben wird?
TINRS BigFish – ein neuer Nord Modular?
BigFish ist ein DSP-basierter, modularer Synthesizer. TINRS-Entwickler Stijn Haring-Kulpers hatte bereits Anwendungen für das Software-Modularsystem Jeskola Buzz erstellt sowie ein auf Blöcken basierendes System selbst programmiert.
Das System soll mehrere Interessentengruppen auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Vom Musiker, der die Sounds spielt, über Sounddesigner, die damit Patches erstellen bis hin zu DSP-Programmierern, die „unter der Haube“ neue Synthesizer damit erschaffen.
Der Entwurf des Keyboards zeigt drei Displays, die über Encoder mit LED-Kränzen bedient werden. Offenbar sind Sequencer, Arpeggiator und Effekte mit eingeplant und die Synth-Engine wird mit mehreren Layern aufwarten können.
Darüber hinaus wird für BigFish das neue Bink Keybed entwickelt, das mit justierbarem Widerstand (Tension) und Aftertouch auf besonders dynamisch spielbare Synthsounds ausgerichtet sein soll. Dieses Keybed wird in Zukunft auch anderen Firmen für ihre Keyboards angeboten werden. Geplant sind Größen von einer bis sechs Oktaven.
TINRS BigFish sieht nach einem spannenden Projekt aus, das Erinnerungen an den Nord Modular aufkommen lässt. Mal sehen, was die Entwickler auf der Superbooth 26 dazu erzählten werden.
Macht einen super und vor allem frischen Eindruck mit den drei großen Bildschirmen. Wie ein frischer Big Fish eben. 🐟 Farblich erinnert er ein wenig an die Snowboard,- und Skateboard Szene. Man kann nur hoffen, das er nicht allzu viel Menüdiving fokussiert. Aber das jede Einstellung großzügig in Echtzeit angezeigt wird, z.B. Hüllkurven, Sequencer, Effekte (als Planeten?) etc. finde ich einen deutlichen Schritt nach vorne. Vielleicht ist auch ein Oszilloskop intus. Bestimmt ein Highlight der SB 26, falls er zu Besuch ist. Aber in der heutigen Zeit rund 20 Jahre Entwicklung? Hä? Kaum nachvollziehbar! Verstehe ich jetzt nicht so ganz um ehrlich zu sein. Aber Stijn Haring-Kulpers wird es schon wissen! Werft die Angelruten aus!
Vielleicht etwas off-topic: das Bink Keybed finde ich spannend. So etwas gab es noch nicht, oder? Also dass man den Widerstand einstellen kann? Allerdings ist das – wenn ich die Erklärung in deren Broschüre richtig verstehe – wohl etwas fummelig, weil man jede Taste einzeln justieren muss (hätt ich bei nem 73-Tasten-Keyboard keinen Bock drauf 😜). Hmm, aber wie sollte es sonst funktionieren… Würde mich echt interessieren, vielleicht weiß das jemand der hier Lesenden?
Und schwarze Tasten, die vorne rund sind, kannte ich auch noch nicht… ob das beim Spielen etwas ausmacht? Spannend.