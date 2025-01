Tiptop Audio & Buchla Model 242t / Model 264t, Eurorack

Sequencer und Quad Sample & Hold

Die Kooperation zwischen Buchla und Tiptop Audio wird mit dem Programmable PulserModel 242t und dem Quad Sample and Hold Model 264t fortgesetzt. Stück für Stück wird das System 200 in modernisierter Form und im günstigen Eurorack-Format wiederbelebt.

Programmable Pulser Model 242t

Der 16 TE breite, programmierbare Pulser ist ein ungewöhnlicher Sequencer, den man beispielsweise zum Triggern von Low Pass Gates für die sogenannten Buchla-Bongos, zur Ansteuerung von Modulatoren oder für die Erzeugung von Impuls-Rhythmen verwenden kann. Das Modul besitzt vier Reihen mit 12 Steps. Die erste Reihe generiert eine durchgehende Impulskette, vergleichbar mit einer Clock.

Eine Besonderheit sind die ALTER-Ausgänge, die Impulse abwechselnd ausgeben, was sich speziell für Pingpong-Effekte eignet.

Die drei unteren Reihen sind programmierbar. Beim Original gab es dafür eine Pin-Matrix. Hier werden die Steps über zwei Regler und einen Taster eingegeben. Die Impulse für die drei programmierbaren Reihen werden separat und an einem gemeinsamen Ausgang ausgegeben. Die Clock-Reihe hat einen eigenen Ausgang. Die Funktionen Start und Stop sowie Period (Geschwindigkeit) lassen sich auch durch externe Signale steuern.

Programmable Pulser Model 242t wird ab Februar 2025 verfügbar sein, der Preis ist mit 199,- US-Dollar angegeben.

Quad Sample and Hold Model 264t

Das 18 TE breite Modul Quad Sample and Hold Model 264 war in der Originalserie eher selten. Es beherbergt, wie der Name schon sagt, vier unabhängige S&H-Einheiten. Aus Impulsen und CV-Signalen werden rhythmisierte Zufallssignale erzeugt. Für jede Einheit kann zwischen Sample-Modus und Track-Modus gewählt werden. Bei Track-Modus wird der (variablen) CV-Spannung gefolgt, während der Impuls anliegt.

Quad Sample and Hold Model 264t wird voraussichtlich ab März 2025 verfügbar sein, der Preis beträgt 260,- US-Dollar.