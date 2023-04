Tiptop Audio & Buchla Model 292t, Quad Lopass Gate für Eurorack

Mehr als 4 Buchla-Bongos

Mit dem Model 292t Quad Lopass Gate wird die Kooperationen zwischen Tiptop Audio und Buchla zur Umsetzung der Eurorack 200 Series fortgesetzt. Das Modul ist eine Adaption des originalen Buchla 292 und beherbergt vier separate Lopass Gate-Einheiten.

Jede Einheit des 16 TE breiten Moduls lässt sich in einen von drei Modi schalten. Als Gate arbeitet der Kanal wie ein linearer VCA, der mit einem Regler im Pegel eingestellt bzw. über einen CV-Eingang gesteuert werden kann.

Im Lopass-Modus wird der Kanal zu einem einfachen Tiefpassfilter mit einem festen Resonanzwert. Wird in diesem Modus ein Impuls eingespeist, klingt das auf diese Art angeregte Filter leicht nach und erzeugt einen perkussiven Ton, der man für die berühmten Buchla-Bongos oder das sogenannte Pinging verwenden kann.

Im dritten Modus werden Gate/VCA und Lopass kombiniert. Man kann einen somit einem Klang in der Lautstärke steuern und gleichzeitig ein subtiles Ringing-Signal hinzufügen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Als Ergänzung zum originalen Buchla 292 gibt es neben den einzelnen Ausgängen der Kanäle einen zusätzlichen All-Ausgang, so dass das Modul auch als spannungssteuerbarer Mixer verwendet werden kann.

Das Modul Tiptop Audio & Buchla Model 292t Quad Lopass Gate soll in Kürze verfügbar sein. Der Preis beträgt 350,- US-Dollar.

Für die praktische Anwendung des 292t hat Todd Barton noch zwei weitere Videos aufgenommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

