Tiptop Audio Resonator, Triple-Filter Eurorack

Resonators à la Polymoog

26. Oktober 2025

Tiptop Audio Resonator eurorack filter am

Der Tiptop Audio Resonator ist ein dreifaches Filter, das nach Vorbild der „Resonators“-Einheit des Polymoog entwickelt wurde. Allerdings ist das Eurorack-Modul doch um einiges flexibler als das Vorbild. Es eignet sich besonders für Pads, Strings und Mehrfach-Oszillatoren, um die Sounds breit und lebendig zu machen.

Tiptop Audio Resonator

Bei den „Resonators“ des Polymoog handelt es sich um drei parallel geschaltete Filter, die einem Sound einen bestimmten Charakter aufprägen können. In ähnlicher Form gab es so etwas auch beim Korg PS-3100 (und später als 19″-Gerät MAM RS 3) und selbst schon beim Trautonium, was Doepfer als A-104 Trautonium Formant Filter ins Eurorack brachte.

Die drei Filter des Tiptop Audio Resonator können jeweils zwischen Tief-, Band- und Hochpass umgeschaltet werden. Es lassen sich pro Filter Gain, Emphasis (Resonanz) und Frequenz einstellen. Der große Bonus des TTA-Moduls liegt in den CV-Eingängen, die für alle drei Funktionen bei allen drei Filtern vorhanden sind. Damit lassen sich sehr bewegte Sounds erzeugen, die dank der freien Modulierbarkeit sowie Gain und Resonanzregelung noch lebendiger als bei vergleichbaren Effekten sind.

Durch die Gain-Regler pro Filter können die Verhältnisse zwischen den drei Filtern nach Bedarf geregelt und sogar dynamisch gesteuert werden. Zusätzlich lassen sich Input und Output des Moduls regeln.

Der Tiptop Audio Resonator soll in Kürze erhältlich sein, der Preis ist mit 189,- US-Dollar angegeben.

  1. Profilbild
    Nvelope

    Hochinteressantes Modul – technisch gesehen ein Triple-Parametrischer Equalizer … allerdings in allen Parametern spannungssteuerbar.
    Auch den Preis finde ich überaus fair – stecken doch neben (… und über …) diese dreifache Filterschaltung eine ganze Menge spannender Möglichkeiten in diesem Modul, Klänge zu verbiegen.
    Das werde ich mir sicher zulegen!

