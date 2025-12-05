Tiptop Audio Triax8, polyphoner Eurorack-Oszillator

16 analoge VCOs in einem Modul

Mit dem Tiptop Audio Triax8 wächst die Reihe der mehrkanaligen ART-Module, die über das speziell entwickelte Polytip-Format untereinander verbunden werden. Das polyphone Oszillator-Modul bildet dabei den Startpunkt der Klangerzeugung.

ANZEIGE

Tiptop Audio Triax8 – 8 Kanäle mit 16 VCOs

Triax8 kann für 8-stimmig polyphone Patches verwendet werden, wobei pro Stimme zwei VCOs vorhanden sind. Das sind insgesamt 16 analoge Oszillatoren, die in dem 40 TE breiten Modul untergebracht sind. Die beiden VCO pro Stimme sind zu Through-Zero FM fähig, verfügen über Hard- und Softsync und PWM. An VCO 1 ist ein Suboszillator angegliedert und es gibt eine zusätzliche XOR-Ringmodulation.

Laut Hersteller arbeiten die Oszillatoren sehr stimmstabil, was speziell bei der polyphonen TZFM zum Tragen kommen soll.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Mit den Polytip-Verbindungen können für die Funktionen, wie Audio- und Gate-Ausgänge, CV-Eingänge, diverse Modulationen, alle acht Kanäle mit jeweils nur einem Kabel gepatcht werden. Die Steuerung der Tonhöhe über die ART-Technologie verwendet eine hohe Auflösung für das Pitch Bend und ist sogar MPE-kompatibel.

Zusätzlich sind für separate Audio- und Gate-Ausgänge sowie verschiedene CV-Eingänge auch 3,5 mm-Buchsen vorhanden, um diese Funktionen mit regulären Eurorack-Modulen verbinden zu können. Ein separater Mix-Ausgang eignet sich beispielsweise bei der Verwendung des Moduls für Drones und Unison-Sounds.

Konkrete Angaben zu Verfügbarkeit und Preis des Tiptop Audio Triax8 gibt es noch nicht. Inoffiziellen Informationen nach wird das Modul jedoch voraussichtlich um die 1.000,- Euro kosten.