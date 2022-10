Titel: Neunaber Illumine Stereo Reverb, Reverb-Pedal

Die totale Illumination!

Neben den Parametern des Klangs und des Handlings gewinnt in den letzten Jahren auch der Aspekt Abmessungen immer mehr an Bedeutung im Bereich der Pedalfraktion. In Anbetracht der Tatsache, dass der überwiegende Teil aller Musiker ihr Equipment selber verwalten und transportieren müssen, ist ein geringes Gewicht mit möglichst wenig Platzbedarf ein immer stärker werdendes Argument für die erfolgreiche Platzierung eines Devices im persönlichen Work-, respektive Transportflow. Der amerikanische Hersteller Neunaber führt daher mit seinem Neunaber Illumine Stereo Reverb ein vergleichsweise kleines True-Stereo-Reverb in seinem Portfolio, welches in Sachen Funktionsumfang weit darüber hinaus geht, was ein „normales“ Gitarristen-Reverb an Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Von daher sollten sich ggf. auch einmal Keyboarder diesen Test durchlesen, sofern sie sich auf der Suche nach einem neuen Hardware-Reverb befinden, zumal die Gain-Struktur des Pedals auch die Verarbeitung von Line-Signalen ermöglicht.

Das Konzept des Neunaber Illumine Stereo Reverbs

Wie bereits erwähnt, ist der Platzbedarf des Neunaber Illumine Stereo Reverbs mit den Abmessungen von nur (L x B x H) 121 mm x 99 mm x 62 mm sehr gering und auch das aus Metall gefertigte Gehäuse bringt nur gerade einmal knapp 400 g auf die Waage. Trotzdem bringt das Produkt einen großen Funktionsumfang mit sich, bei dem Neunaber aber in Sachen Anschlussbuchsen ein paar Kompromisse eingehen musste.

Da es sich bei dem Reverb-Pedal um ein True-Stereo-Reverb handelt, kommt man um eine entsprechende Peripherie von je 2 Stck. Input- und Output-Klinkenbuchsen nicht umhin, welche sich bei dem Pedal angenehmerweise auf der Stirnseite befinden. Möchte man nun den gewonnen Platz auf dem Pedalboard nicht durch entsprechende Anschlüsse an den Seitenteilen wieder zunichte machen, wird man versuchen, auch die restlichen Anschlüsse auf der Stirnseite unterzubringen. Da die 4 Klinkenbuchsen aber bereits ca. 75 % der Stirnfläche bzgl. des zur Verfügung stehenden Platzes in Anspruch nehmen, greift Neunaber zu einer Adapterlösung bzgl. der MID- und Expressionpedal-Anschlüsse.

Der Expressionpedal-Input wird auf eine 3,5 mm TRS-Buchse heruntergesetzt, bei den beiden MIDI In-/Outputs wird sogar auf die vergleichsweise seltenen 2,5 mm TRS-Buchsen zurückgegriffen, von denen allerdings 2 Adapterkabel auf 5-Pin MIDI-Buchse im Lieferumfang enthalten sind. Ich persönlich bin kein Freund von Miniklinkenbuchsen/Steckern im professionellen Umfeld, da die Gefahr des Abknickens/Umbiegens einfach zu groß ist, aber mit einer gut fixierten Kabelführung und einer entsprechenden Zugentlastung auf dem Pedalboard ist auch dieser Umstand einigermaßen gut in den Griff zu bekommen.

In Sachen Stromversorgung folgt das Neunaber Illumine Stereo Reverb den aktuell angesagten Vorgaben von Pedalen im allgemeinen. Vorbei scheint die Zeit der fetten Leistungsaufnahme von 500 mA und mehr für Modulations- und Raumeffekte, das Neunaber Pedal begnügt sich bei einer Leistungsaufnahme von nur 85 mA mit einem sonst nur für Overdrive/Distortion-Pedale verwendeten Anschluß von 100 mA und akzeptiert dabei gleich noch eine Spannung zwischen 9 und 12 Volt. Leider ist kein passendes Netzteil im Lieferumfang enthalten, aber eine freie 100 mA Buchse sollte sich in jedem Multi-Netzteil für das Floorboard schnell finden lassen. Ein Batteriebetrieb ist für das Pedal nicht vorgesehen. Bei dem Netzadapteranschluss handelt es sich wie bei den meisten Pedalen um eine Standard-Hohlsteckerbuchse 5,5 mm x 2,1 mm mit innenliegendem Minuspol.

Gesteuert wird das Pedal über 2 Fußschalter und 2 Multifunktionsregler. Die beiden Fußschalter können in 2 Funktionen betrieben werden. Entweder sie fungieren als Up/Down-Schalter innerhalb der Presets oder aber ihre Funktion ermöglich den On/Off- und A/B-Betrieb. Der A/B-Betrieb ermöglicht die Expression-Steuerung ohne zusätzliche Pedale. Der A/B-Fußschalter ist kein Controller mit einem entsprechenden Regelweg, sondern aktiviert stattdessen für einen auswählbaren Zeitraum einen Übergang zwischen einem Parametersatz „A“ und einem Satz „B“. Im Grunde genommen verdoppelt diese Funktion die Anzahl der Presets.

Der On/Off-Betrieb ist übrigens wahlweise als True-Bypass oder Buffered-Bypass angelegt. Bei den beiden Multifunktionsreglern gibt es ein kleines haptisches Problem. Um das auch von einem seitlichen Betrachtungswinkel aus gut ablesbare Display des Pedals in seiner Optik nicht einzuschränken, befinden sich die beiden Regler auf der rechten Seite des Gehäuses, wobei sich der untere Regler sehr nah über dem rechten Fußschalter befindet. Da die Multifunktionsregler auch über eine Druckfunktion verfügen, läuft man Gefahr, sofern man nicht konsequent auf den akkuraten Einsatz der Fußspitze während des Schaltvorgangs achtet, den unteren Multifunktionsregler gleich mit zu aktivieren. Hier wäre ein kleiner Metallbügel zwischen Fußschalter und Regler, welcher das versehentliche Aktivieren des Reglers blockiert, sehr hilfreich.

Dem Pedal liegt übrigens ein sehr ausführliches und sehr gut geschriebenes Manual in Deutsch bei, was weit über die üblichen, zuweilen sehr minderwertigen „hier drücken, da drehen“ Bedienungsanleitungen anderer Hersteller hinausgeht. Als weitere Zugabe gibt es vom Hersteller für den Standalone-Betrieb vier aufklebare Gummifüße, einen Neunaber Aufkleber und ein Paar hochwertige Ohrenstopfen :-)

Das Soundkonzept

Das Neunaber Illumine Stereo Reverb verfügt über insgesamt 17 wählbare Stereo-Reverb-Effektmodi, wobei das Pedal über je 50 Factory-Presets und 50 User-Presets verfügt. Die Modi-Bezeichnungen mit den Namen Wet Plugin, Wet v3, Wet v1, Plate, Hall, Vintage Digital, Spring, Shimmer, Rumble, Octaves, Wet+Echo, Wet+Detune, Bloom, Swell, Infinite Hold, Sustain und Gated Plate lassen erahnen, in welchen Segmenten sich das Neunaber Illumine Stereo Reverb bewegt. Alle Sounds lassen sich über Mischverhältnisse, Pre-Delays, Modulationsparameter, Highpass, Lowpass und Damping Einstellungen umfangreich bearbeiten und bei Bedarf entsprechend in den User-Presets abspeichern. Dabei verfügt das Pedal über wählbare Trails, welche dafür verantwortlich zeichnen, ob der Effekt natürlich ausklingt oder abrupt abbricht, nachdem der Effekt in den Bypass geschaltet wurde.

Das Neunaber Illumine Stereo Reverb in der Praxis

Schon bei der ersten Hallfahne erkennt man, dass die Algorithmen des Neunaber Illumine Stereo Reverb von sehr hoher Qualität sind, insbesondere wenn es um den Bereich Ambient geht. Die Hallintensität ist sehr intensiv, aber niemals aufdringlich. Natürlich kann man das Instrument im Nachhall auch ersaufen lassen, aber gerade das dezente Mischen des FX-Anteils mit dem Dry-Signal des Instruments erzeugt einen sehr hochwertigen Hall, der allerdings auch seinen Platz zum Wirken braucht. Somit kommt einmal mehr dem Arrangement eines Titels eine ganz besondere Bedeutung zu, welches in diesem Fall möglichst „luftig“ und „aufgeräumt“ daher kommen sollte.

Schon in der Mono-Version überzeugt das Pedal mit einem sehr geschmackvollen Grundsound, der in vielen Stilrichtungen zu überzeugen weiß. Selbst in perkussiven Passagen kann zum Beispiel der Plattenhall sehr gute Dienste leisten, allerdings sollte man die Decay-Rate nicht zu lang einstellen, da sonst der Nachhall zu stark in die jeweiligen Anschläge einstreut. Das Neunaber Illumine Stereo Reverb legt weniger Wert auf eine möglichst detailgetreue Nachbildung eines real existierenden Raums, als mehr eine stimmungsvolle Heranführung des Hörers an eine Tiefenwirkung, wie man sie aus der Filmmusik her kennt. Gerade bei dezentem Hintergrundeinsatz überzeugt das Pedal mit einer unaufdringlichen, aber dennoch präsenten Auflösung des FX-Signals.

Im Verbund mit der entsprechenden MIDI-Verwaltung kann man zudem auch komplexe und länger andauernde Showarrangements über den gesamten Zeitraum interessant gestalten, ohne mit dem entsprechenden Steptanz sich im Eilverfahren durch die Presets zu schalten, gerade wenn man während eines laufenden Songs ein Preset wechseln möchte. Ein Wort noch zu der entsprechenden Stereo-Verwaltung. Im Prinzip wird es jeder wissen, aber es immer noch einmal bei einer Stereo-Verwendung im finalen Mix auf die jeweilige Mono-Kompatibilität des Signals zu achten. Omas Küchenradio hat niemand mehr auf dem Schirm, aber die meisten Boomboxen oder Baustellen-Radios arbeiten nahezu alle mit Mono-Summierung, hierauf sollte auf jeden Fall geachtet werden, wenn man sich vor unschönen Überraschungen schützen möchte.