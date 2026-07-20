Tom Horn SinTH2 digitaler Bolide

Tom Horn SinTH2 wird vorgestellt

Tom Horn SinTH2 ist ein neuer polyphoner Flaggschiff-Synthesizer aus Polen, entwickelt von einem vierköpfigen Team unter Leitung von Tomasz Rożka (Tom Horn). Das Gerät kombiniert sample-basierte Klangerzeugung mit klassischer digitaler Synthese und wurde nun vorgestellt – als Nachfolger des SinTH von vor 16 Jahren.

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Der SinTH2 ist trotz seines wuchtigen, analog anmutenden Formats ein rein digitaler Synthesizer. Die komplette Klangerzeugung läuft digital.

Das betrifft alle zentralen Bausteine der Engine. Die Oszillatoren arbeiten sample-basiert und greifen auf 3 GB mitgeliefertes Wellenform-Material zurück. Auch das Filter — ein 18-dB-Multimode-Typ mit Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Modus — ist digital umgesetzt, ebenso die integrierten Effekte.

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Das riesige, mit 120 Potis, neun Encodern und 36 Tastern vollgepackte Bedienfeld weckt zwar optisch Assoziationen an einen analogen Boliden — tatsächlich ist es aber „nur“ die Oberfläche für die dahinterliegende digitale Engine.

SinTH2 – Technische Daten

60-stimmige Polyphonie

5 Sample-Oszillatoren

3 GB an Wellenformen

Noise-Oszillator

4 LFO-Generatoren

2 Hüllkurven (Envelopes)

18dB-Filter: LPF, BPF, HPF

Motion Recording für alle Regler!

FX-DSP

4 OLED-Displays

16-Step polyphoner Sequencer

120 Potentiometer

9 Encoder

36 Taster

1920 Speicherplätze für Presets

Symmetrischer XLR-Audioausgang

Stereo-Audioeingang für den FX-Prozessor

Gehäuse aus massivem Holz

Fatar-Tastatur mit Anschlagsdynamik

Preise für die Versionen

Die Preise sind temporär. Sie können und werden sich ändern. Zitat von der Website:

Sie können dieses Instrument nicht im Laden kaufen, und wir sind auch kein Laden. Wir können ein solches Instrument aber für Sie bauen. Sie können Ihre eigene Version wählen. Wir besprechen jede Bestellung individuell, um die Details festzulegen, einschließlich der Farbgestaltung sowie verschiedener mechanischer und softwareseitiger Aspekte. Wir stellen eine Konformitätserklärung für das Instrument aus. Wir gewähren 24 Monate Garantie. Produktionszeit ab Bestellung: 2–3 Wochen. Sobald Sie eine vorläufige Wahl bezüglich des Typs getroffen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@sinth2.com.

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