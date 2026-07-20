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Tom Horn SinTH2 digitaler Hardware Synth vorgestellt

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Tom Horn SinTH2 digitaler Bolide

20. Juli 2026

Tom Horn SinTH2 wird vorgestellt

Tom Horn SinTH2 ist ein neuer polyphoner Flaggschiff-Synthesizer aus Polen, entwickelt von einem vierköpfigen Team unter Leitung von Tomasz Rożka (Tom Horn). Das Gerät kombiniert sample-basierte Klangerzeugung mit klassischer digitaler Synthese und wurde nun vorgestellt – als Nachfolger des SinTH von vor 16 Jahren.

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Tom Horn SinTH2 - Das Panel ist zu sehen

 

Der SinTH2 ist trotz seines wuchtigen, analog anmutenden Formats ein rein digitaler Synthesizer. Die komplette Klangerzeugung läuft digital.

Das betrifft alle zentralen Bausteine der Engine. Die Oszillatoren arbeiten sample-basiert und greifen auf 3 GB mitgeliefertes Wellenform-Material zurück. Auch das Filter — ein 18-dB-Multimode-Typ mit Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Modus — ist digital umgesetzt, ebenso die integrierten Effekte.

Tom Horn SinTH2 Bedienknöpfe satt.

 

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Das riesige, mit 120 Potis, neun Encodern und 36 Tastern vollgepackte Bedienfeld weckt zwar optisch Assoziationen an einen analogen Boliden — tatsächlich ist es aber „nur“ die Oberfläche für die dahinterliegende digitale Engine.

SinTH2 – Technische Daten

  • 60-stimmige Polyphonie
  • 5 Sample-Oszillatoren
  • 3 GB an Wellenformen
  • Noise-Oszillator
  • 4 LFO-Generatoren
  • 2 Hüllkurven (Envelopes)
  • 18dB-Filter: LPF, BPF, HPF
  • Motion Recording für alle Regler!
  • FX-DSP
  • 4 OLED-Displays
  • 16-Step polyphoner Sequencer
  • 120 Potentiometer
  • 9 Encoder
  • 36 Taster
  • 1920 Speicherplätze für Presets
  • Symmetrischer XLR-Audioausgang
  • Stereo-Audioeingang für den FX-Prozessor
  • Gehäuse aus massivem Holz
  • Fatar-Tastatur mit Anschlagsdynamik

Preise für die Versionen

Die Preise sind temporär. Sie können und werden sich ändern. Zitat von der Website:

Sie können dieses Instrument nicht im Laden kaufen, und wir sind auch kein Laden. Wir können ein solches Instrument aber für Sie bauen. Sie können Ihre eigene Version wählen. Wir besprechen jede Bestellung individuell, um die Details festzulegen, einschließlich der Farbgestaltung sowie verschiedener mechanischer und softwareseitiger Aspekte. Wir stellen eine Konformitätserklärung für das Instrument aus. Wir gewähren 24 Monate Garantie. Produktionszeit ab Bestellung: 2–3 Wochen. Sobald Sie eine vorläufige Wahl bezüglich des Typs getroffen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@sinth2.com.

SinTH2 auf YouTube

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Preis

  • Version mit klappbarem Panel – 6999 € (inkl. MwSt.). Der Preis ist gültig bis 15. August 2026.
  • Version mit festem Panel – 6799 € (inkl. MwSt.). Der Preis ist gültig bis 15. August 2026.
  • Desktop-Version – 5800 € (inkl. MwSt.). Der Preis ist gültig bis 15. August 2026.

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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  1. Profilbild
    Viertelnote AHU

    so es wird nur eine kleine gruppe werden die das schönes
    instrument genießen darf. es macht freude man sitzt davor
    und sagt ich tauche tief🙂 so es wird ein sehr schönes stück
    electronicgeschichte ich meine wie auch bei Schmittsynthesizer.

      • Profilbild
        Bave the Dutcher AHU

        @Numitron No way. Total uninteressant. Ein riesen controller für einen vst synth. Eine Verirrung. Wenn polyphon analoge Filter mit Zerre drin wären, eventuell. Aber so….

          • Profilbild
            Mac Abre AHU

            @Numitron Jetzt ist der Preis da. Das ist mir tatsächlich zu teuer für das, was er kann. Besonders wenn ich bedenke, dass ich für Quantum und Summit zusammen weniger bezahlt habe.

      • Profilbild
        Viertelnote AHU

        @Numitron wenn preis so ist also ca 6.000 $ so denke ich es wenige
        user sein werden. aber so man moog minimoog auch bereit ist viel zu zahlen.
        okay mein traum ist das instrument hier nicht. aber muß nicht nur analog sein.😀

  2. Profilbild
    AntonAmazona

    Ich finde: Was für ein Quatsch: analog = gut, digital=schlecht.

    Mit dieser Philosophie müssten ja fast alle Geräte von Waldorf Music, ASM usw., verteufelt werden.

    Die Kiste ist groß, OK nicht jeder hat Platz dafür. Es gibt ein Haufen Bedienelemente (gut) und endlich mal ein Hardwaresynthesizer mit mehr als 8 oder 16 Stimmen. Wenn er jetzt noch gut klingt – egal ob analog oder digital – wurde alles richtig gemacht. Der Verkaufspreis wird sicherlich bei >2k liegen. Aber er wird, wenn der Rest stimmt, seine Käufer finden.

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @AntonAmazona ich hab gemeint, digital ist den meisten mehr wert und ehrlich gesagt bei der Hardware normalerweise auch von den herstellungkosten! ich mag auch digital, aber bei analogen kommt halt nie ein VST Vergleich :-l

  3. Profilbild
    actionjetzon

    Die Preise stehen auf der Website. Geht bei 5.8k für die Desktop Version los und endet bei 7k für das klappbare Panel. Bei dem Preis würde ich ein, besser zwei analoge Filter und eine analoge Saturation erwarten. Heißt aber nicht, dass das digitale Filter nichts taugt.
    Interessant, aber meiner Meinung nach zu teuer. Bin gespannt auf mehr Soundbeispiele.

    • Profilbild
      Viertelnote AHU

      @swift okay ich denke 4 jt2 kann man controllieren. leider nicht speichern.
      bietet doch einigen synthesizer das chaining an. auch moog little phatty aber da
      polyfon klingt nicht so gut. naja fühlt jeder anderes

      schöner tag dir😀

  5. Profilbild
    Filterpad AHU

    Was für ein riesen Schiff! Der Preis von 5,5 oder 6k kommt mir jetzt nicht übertrieben vor, im Vergleich zu anderen Synthesizern im Jahr 2026. Aber allein diese Büroleuchte zeigt, es ist ein Arbeitstier durch und durch. Gefällt mir gut!

      • Profilbild
        Filterpad AHU

        @Viertelnote Ich liebe Musik, meine eigenen Synthesizer und Plugins und jetzt neu, diesen Synthesizer. Er ist speziell, aber schön. Ich denke ebenso, nur weil er digital ist, dieser alles andere als irgendwie schlecht ist! Digital ist das neue analog. Die Filter sind entscheidend und genau hier bin ich sehr gespannt auf einen Testbericht, falls dies bei diesem Unike-Teil überhaupt machbar ist. Softwaresynthesizer haben laut meiner Erfahrung nach keine guten Filter (Resonanz). Bei digitalen,- oder VA-Synthesizern sieht es oft schon ganz anders aus. Mal sehen wie es hier ausschaut!

  6. Profilbild
    ollo AHU

    Wenn es sowieso schon ein digitaler Synthesizer ist, hätte man ja die Chance nutzen können und dem Teil Endlosencoder mit LED-Kränzen verpassen können. So macht das Teil einen auf analog mit dem riesen Nachteil, dass immer alle Regler falsch stehen.

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @ollo Ein sehr guter Ansatz! Respekt! Das ist zugegeben eine Eigenschaft, die viele Synthesizer, besonders die früheren VA-Synthesizer besitzen. Aber beim dem Preis hätte das eigentlich dazugehört, so mal sich die Technik weiterdreht und dieser Synthesizer zu 100% digital ist. Wenn dieser Presets besitzt, weiß man in der Tat nie wie diese erstellt wurden! Aber noch kennen wir keine Technikdetails zu diesem Gerät und vielleicht wurde eine überraschende Lösung verbaut. Die vielen Displays könnten hier ein Ansatz sein (im Vergleich ASM).

      • Profilbild
        ollo AHU

        @Filterpad Ja, mit den Displays könnte was gehen. Aber dann müsste man vermutlich immer noch jeden Drehregler einmal bewegen um den Wert im Display zu sehen. Wären die Displays größer könnten die ja noch anzeigen, wie alle Regler grade stehen. Aber dann ist man auch nicht mehr weit weg davon zu gucken, wie die auf einem Foto mal gestanden haben. Oder man nutzt eben gleich ein Plugin. Vielleicht gibt es ja noch einen Editor, der dann alle Bedienelemente am Gerät überflüssig macht. ;)

  7. Profilbild
    MPC-User AHU

    Auch wenn das eine sehr kleine Boutique Firma mit 4 MA‘s und alles Handarbeit ist, finde ich den Preis doch sehr heftig.
    Dazu sind die Oszis auch noch samplebasiert.
    Wenigstens ein analoges Filter hätte es sein können.
    Schade

    8. Mehr anzeigen
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