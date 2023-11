Tone City präsentiert drei neue Effektpedale

Tone City Big Rumble & Holy Aura & Heavenly Lake

Tone City ist ein Spezialist für günstige Effektpedale in reicher Auswahl. Der niedrige Preis entspringt der Entwicklung und Fertigung in China. 20 Mini-Effektpedal stehen bereits zur Auswahl, dazu kommen ein Overdrive- und ein Distortionpedal in normaler Baugröße. Jetzt hat der Hersteller drei weitere Pedale angekündigt, die die größere Bauform nutzen und jeweils zwei Effekte bieten.

Tone City Big Rumble – Overdrive/Boost-Pedal

Der Tone City Big Rumble ist ein Overdrive-Pedal mit zusätzlicher Boost-Funktion. Der Booster kann separat benutzt werden und kann das Cleansignal um bis zu 20 dB pushen, damit eignet er sich auch prima, den Amp ein wenig zu kitzeln. Die Overdrive-Sektion verfügt über zwei Soundmodi, Rock und Jazz.

Geregelt wird mit den üblichen Potis für Drive, Tone und Volume, zusätzlich bietet der Big Rumble noch einen Attack-Regler und, genialer Weise, einen Clean-Regler, der dem Overdrivesignal das unverzerrte Direktsignal zumischen kann. Das Ergebnis sind klare, durchsetzungsfähige Drivesounds. Das Big Rumble wird 99 € kosten.

Tone City Holy Aura – Distortion/Boost-Pedal

Holy Aura ist ebenfalls eine ähnliche Kombi, nur ist statt des Overdrive hier High Gain Distortionpedal am Werk. Das „Amp in a Box-Design“ verfügt über insgesamt acht Regler inklusive eines Presence-Reglers, der genau wie bei echten Amps funktionieren soll. Ein Tightness-Regler verspricht die stufenlose Regelung von „Old School Rock Sounds“ bis zu modernen, amerikanischen High Gain Sounds.

Der Booster ist, wie beim Schwesterpedal, ebenfalls in der Lage, separat zu arbeiten und das Signal um 20 dB anzupusten. Das Pedal ist mit 119 € angekündigt.

Tone City Heavenly Lake – Reverb/Echo-Pedal

Heavenly Lake kombiniert einen Hall und ein Delay in einem Pedal. Die Delay-Sektion bietet eine Verzögerung von bis 1200 ms und Modulationsmöglichkeiten, hierzu stehen ein Depth- und ein Speed-Regler zur Verfügung. Aufwändige Ping-Pong- oder synkopierte Delays bietet das in Mono ausgelegte Heavenly Lake nicht.

Die Reverb-Sektion ist mit drei Reglern recht sparsam bestückt, hier gibt’s nur die Reverb Time, den Mix und die Klangcharakteristik zu regeln. Alles in allem ein recht interessanten Brot-und-Butter-Pedal, das angesichts des Preises von nur 119 € schnell Freunde finden dürfte.

Alle drei Pedale haben die gleichen Abmessungen von 100 × 120 × 52 mm und das Gewicht ist mit jeweils 350 g angegeben. Ein Netzteil sollte man bereits haben oder sich eins besorgen, das ist im Lieferumfang nicht enthalten. Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen, was ich persönlich absolut begrüße, denn so wandern nicht noch mehr Batterien in die Tonnen, die gerade jetzt um Weihnachten bereits von den Lichterkettenbatterien des Vorjahres geflutet werden. Alle drei Pedale sind ab etwa Mitte Januar lieferbar.

Die Kollegen von Andertons haben die Teile schon mal für uns vorgefühlt und ich muss sagen, dass ich mehr als überrascht bin, wie organisch die Chinaklötzchen klingen. Sehr interessante Pedale!