Tone King Royalist Preamp, Preamp-Pedal für E-Gitarre

Echter Röhren-Sound in britischer Manier im Pedalformat

4. März 2026
Tone King Royalist Preamp

Tone King Royalist Preamp

Mit dem Tone King Royalist Preamp knüpft Tone King an das Erfolgsrezept des Imperial Tri-Tube Preamp an und wirft sein zweites Preamp-Pedal in den Ring. Damit wird der Sound des gleichnamigen Amps in ein pedalboardfreundliches Format mit High-End Specs gegossen.

Tone King Royalist MKII Tri-Tube Preamp
Tone King Royalist MKII Tri-Tube Preamp
Kundenbewertung:
(1)
699,00€ Thomann

Der Tone King Royalist Preamp

Der Tone King Royalist Preamp ist der Royalist MKIII Amp im Pedalformat und bringt den authentischen „British Tone“ der goldenen Ära direkt auf’s Pedalboard. Durch die Verwendung echter Röhrentechnik und moderner IR-Technologie schließt Tone King die Lücke zwischen klassischem Amp-Design und digitaler Flexibilität.

Tone King Royalist Preamp Vollansicht

Es handelt sich beim Royalist Preamp um einen zweikanaligen Preamp, der klassische Verzerrer- und Amp-Sounds von bluesigem JTM45-Crunch bis hin zum aggressiven Super-Lead-Brett abdeckt. Im Inneren glühen dafür drei 12AX7-Röhren, die unter echter Hochspannung arbeiten und das organische Ansprechverhalten eines Röhrenverstärkers garantieren sollen.

Die Bedienung erfolgt über unabhängige Regler für Volume, Bass, Middle und Treble pro Kanal. Dank dem Voicing-Switch stehen drei Modi zur Verfügung: 1964 JTM45 / 1967 Plexi / 1970 Super Lead. Damit lässt sich die Gain-Struktur und das Frequenzbild der jeweiligen Epoche originalgetreu nachbilden. Zudem erlaubt der FAT-Switch eine klangliche Anpassung an Single-Coils oder Humbucker durch eine Anhebung der unteren Mitten.

Tone King Royalist Preamp Rückseite

Rückseite

Ebenfalls pro Kanal verfügbar: ein digitaler Reverb sowie Attenuation dank eingebautem Iron Man Attenuator. Ein integrierter IR-Loader mit OwnHammer-Samples sorgt für einen realistischen Direkt-Sound. Mit 20 vorinstallierten IRs und 6 frei belegbaren Slots ist man hier bestens gerüstet.

Anschlussseitig bietet das Pedal zwei symmetrische Stereo-XLR-Ausgänge mit Ground Lift, einen Kopfhörerausgang, einen seriellen Stereo-Effektweg sowie MIDI-Konnektivität für bis zu 128 Presets. Dank USB-C Anschluss und der Tone King Editor Software lassen sich die meisten Parameter und tiefgreifenderen Einstellungen bequem vom Schreibtischstuhl aus steuern.

Preis und Verfügbarkeit

Der Tone King Royalist Preamp kostet bei Thomann 699,- Euro. Momentan ist er dort allerdings nur auf Anfrage lieferbar.

Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Tone King Imperial Tri-Tube Preamp, Röhren-Preamp für E-Gitarre

Test: Tone King Imperial Tri-Tube Preamp, Röhren-Preamp für E-Gitarre

11.11.2025 |4
Test: Tone King Imperial Mk II Verstärker

Test: Tone King Imperial Mk II Verstärker

12.08.2025 |3
Chase Bliss Brothers AM King Of Tone Tribute

Chase Bliss Brothers AM King Of Tone Tribute

16.04.2025 |3
Test: King Tone The Duellist, Effektgerät

Test: King Tone The Duellist, Effektgerät

19.03.2023 |5
