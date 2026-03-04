Tone King Royalist Preamp, Preamp-Pedal für E-Gitarre

Echter Röhren-Sound in britischer Manier im Pedalformat

Mit dem Tone King Royalist Preamp knüpft Tone King an das Erfolgsrezept des Imperial Tri-Tube Preamp an und wirft sein zweites Preamp-Pedal in den Ring. Damit wird der Sound des gleichnamigen Amps in ein pedalboardfreundliches Format mit High-End Specs gegossen.

Der Tone King Royalist Preamp

Der Tone King Royalist Preamp ist der Royalist MKIII Amp im Pedalformat und bringt den authentischen „British Tone“ der goldenen Ära direkt auf’s Pedalboard. Durch die Verwendung echter Röhrentechnik und moderner IR-Technologie schließt Tone King die Lücke zwischen klassischem Amp-Design und digitaler Flexibilität.

Es handelt sich beim Royalist Preamp um einen zweikanaligen Preamp, der klassische Verzerrer- und Amp-Sounds von bluesigem JTM45-Crunch bis hin zum aggressiven Super-Lead-Brett abdeckt. Im Inneren glühen dafür drei 12AX7-Röhren, die unter echter Hochspannung arbeiten und das organische Ansprechverhalten eines Röhrenverstärkers garantieren sollen.

Die Bedienung erfolgt über unabhängige Regler für Volume, Bass, Middle und Treble pro Kanal. Dank dem Voicing-Switch stehen drei Modi zur Verfügung: 1964 JTM45 / 1967 Plexi / 1970 Super Lead. Damit lässt sich die Gain-Struktur und das Frequenzbild der jeweiligen Epoche originalgetreu nachbilden. Zudem erlaubt der FAT-Switch eine klangliche Anpassung an Single-Coils oder Humbucker durch eine Anhebung der unteren Mitten.

Ebenfalls pro Kanal verfügbar: ein digitaler Reverb sowie Attenuation dank eingebautem Iron Man Attenuator. Ein integrierter IR-Loader mit OwnHammer-Samples sorgt für einen realistischen Direkt-Sound. Mit 20 vorinstallierten IRs und 6 frei belegbaren Slots ist man hier bestens gerüstet.

Anschlussseitig bietet das Pedal zwei symmetrische Stereo-XLR-Ausgänge mit Ground Lift, einen Kopfhörerausgang, einen seriellen Stereo-Effektweg sowie MIDI-Konnektivität für bis zu 128 Presets. Dank USB-C Anschluss und der Tone King Editor Software lassen sich die meisten Parameter und tiefgreifenderen Einstellungen bequem vom Schreibtischstuhl aus steuern.

Preis und Verfügbarkeit

Der Tone King Royalist Preamp kostet bei Thomann 699,- Euro. Momentan ist er dort allerdings nur auf Anfrage lieferbar.