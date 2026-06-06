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Tone2 Gladiator 4.2, Synthesizer Plug-in

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Neue Additive Modes & Reverbs

6. Juni 2026

Tone2 Gladiator 4 Synthesizer Plug-in am

Tone2 Gladiator 4 ist beinahe 20 Jahre alt. Das erste große Synthesizer Plug-in des Entwicklers Markus Krause war mit seiner üppigen Ausstattung die Blaupause für viele weitere Plug-ins. Mit dem Update 4.2 wird dieser Software-Saurier immer noch „up to date“ gehalten und um Funktionen erweitert, obwohl Tone2 die Neuentwicklung von Plug-ins vor einiger Zeit eingestellt hat.

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Tone2 Gladiator 4.2 – Neue Additiv Modes & Reverbs

Gladiator ist nicht erst seit dem Major-Update auf Version 4 ein sehr flexibler und leistungsstarker Synthesizer. Das Plug-in hat vor allem bei EDM-Producern eine große Fangemeinde.

Mit mehreren Syntheseformen, 40 Filtertypen und 37 Effektalgorithmen richtet sich das Plug-in eher an Profis und ambitionierte Musiker, die im reichhaltigen Feature-Pool ausgiebig schwimmen wollen. Oder man bedient sich einfach an dem Fundus von über 1.200 Sound-Presets, der zum großen Teil von Szene-Musikern erstellt wurde.

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Mit dem Update 4.2 erhält Gladiator zusätzliche Additive Partials für den Unison Mode und Phase Mod. Damit stehen spezifische Organ- und Bell-Spektren sowie Detune-Optinen für Partials zur Verfügung.

Weiterhin wurde, ähnlich wie bei den Updates für andere Tone2-Synthesizer, ein zusätzlicher Ultra-Highend-Qualitätsmodus für die Oszillatoren und eine präzisere FFT-Analyse für das Resampling implementiert. Ebenfalls wurden mehrere Reverb-Algorithmen ersetzt und GUI-Darstellungen verbessert und beschleunigt.

Das Update auf Version 4.2 ist für Besitzer von Tone2 Gladiator 4 kostenlos. Besitzer der Vorgänger Versionen Gladiator 1, 2 und 3 können für 39,- Euro upgraden.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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