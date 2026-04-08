ANZEIGE
ANZEIGE

Tone2 Nemesis 3.1, Synthesizer Plug-in

Verbesserte Klangqualität

8. April 2026

Tone2 Nemesis 3 am

Mit dem Update Tone2 Nemesis 3.1 führt Markus Krause die Produktpflege seiner Synthesizer Plug-ins fort, obwohl er sich von der Entwicklung neuer Plug-ins verabschiedet hatte.

ANZEIGE

Tone2 Nemesis 3.1

Nemesis ist ein NeoFM-Synthesizer, der mehrere Syntheseformen in sich vereint. Er beherrscht echte FM, Phase Modulation à la Yamaha DX7, Waveshaping (Korg 01/W), Additiv (Kawai K1), Phase Distortion (Casio CZ), Formant Synthesis (Yamaha FS1R), Crossblendig Waveforms (Wavetables), Resynthese sowie PWM, Ring Modulation und Resonance.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Schon der Schritt auf Version 3.0 brachte dem Plug-in eine Reihe von Verbesserungen in Klang, Interface und Performance sowie 100 zusätzliche Presets.
Mit dem Update 3.1 wird nochmals die Klangqualität an verschiedenen Stellen erhöht. Bei der Verwendung bestimmter Sample-Rates in der DAW konnte das Aliasing um bis zu 12 dB bzw. bei höheren Werten sogar um bis zu 20 dB vermindert werden.
Darüber hinaus wurde auch der Klang mehrerer Reverb-Algorithmen mit veringertem Phasing, mehr Wärme, Tiefe und Details verbessert.

Weitere Verbesserungen betreffen u. a. die Anzeige von Soundsets und Templates im Browser, Darstellungen im GUI sowie die Parameter beim Init Patch.

Für Besitzer von Tone2 Nemesis 3 ist das Update 3.1 kostenlos. Wer die Version 1 oder 2 besitzt kann auf Nemesis 3 für 39,- Euro upgraden. Für Neukunden kostet das Plug-in 99,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profile Photo

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Tone2 Icarus3 v3.2, Synthesizer Plug-in

Tone2 Icarus3 v3.2, Synthesizer Plug-in

13.01.2026 |17
Tone2 Saurus 3, neue Version des Synthesizer-Plug-ins

Tone2 Saurus 3, neue Version des Synthesizer-Plug-ins

02.09.2021 |0
Tone2 Warlock, Synthesizer-Plug-in mit schnellem Workflow

Tone2 Warlock, Synthesizer-Plug-in mit schnellem Workflow

30.03.2021 |16
Test: Tone2 Electra2 Version 2.6, VST-Synthesizer

Test: Tone2 Electra2 Version 2.6, VST-Synthesizer

01.04.2018 |12
Test: Tone2 Icarus, Wavetable Synthesizer-Plug-in

Test: Tone2 Icarus, Wavetable Synthesizer-Plug-in

11.07.2018 |2
Test: Tone2 Nemesis 1.0, Software-Synthesizer

Test: Tone2 Nemesis 1.0, Software-Synthesizer

22.01.2014 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X