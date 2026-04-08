Tone2 Nemesis 3.1, Synthesizer Plug-in

Verbesserte Klangqualität

Mit dem Update Tone2 Nemesis 3.1 führt Markus Krause die Produktpflege seiner Synthesizer Plug-ins fort, obwohl er sich von der Entwicklung neuer Plug-ins verabschiedet hatte.

ANZEIGE

Tone2 Nemesis 3.1

Nemesis ist ein NeoFM-Synthesizer, der mehrere Syntheseformen in sich vereint. Er beherrscht echte FM, Phase Modulation à la Yamaha DX7, Waveshaping (Korg 01/W), Additiv (Kawai K1), Phase Distortion (Casio CZ), Formant Synthesis (Yamaha FS1R), Crossblendig Waveforms (Wavetables), Resynthese sowie PWM, Ring Modulation und Resonance.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Schon der Schritt auf Version 3.0 brachte dem Plug-in eine Reihe von Verbesserungen in Klang, Interface und Performance sowie 100 zusätzliche Presets.

Mit dem Update 3.1 wird nochmals die Klangqualität an verschiedenen Stellen erhöht. Bei der Verwendung bestimmter Sample-Rates in der DAW konnte das Aliasing um bis zu 12 dB bzw. bei höheren Werten sogar um bis zu 20 dB vermindert werden.

Darüber hinaus wurde auch der Klang mehrerer Reverb-Algorithmen mit veringertem Phasing, mehr Wärme, Tiefe und Details verbessert.

Weitere Verbesserungen betreffen u. a. die Anzeige von Soundsets und Templates im Browser, Darstellungen im GUI sowie die Parameter beim Init Patch.

Für Besitzer von Tone2 Nemesis 3 ist das Update 3.1 kostenlos. Wer die Version 1 oder 2 besitzt kann auf Nemesis 3 für 39,- Euro upgraden. Für Neukunden kostet das Plug-in 99,- Euro.