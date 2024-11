 Top 10 Weihnachtsgeschenke für Gitarristen und Bassisten

Die 10 besten Geschenkideen aus der Guitar & Bass-Redaktion

Weihnachtsgeschenke für Gitarristen und Bassisten zu finden, ist in jedem Jahr eine Herausforderung. Und bei Geschenkideen, die für den musikalischen Laien offensichtlich sind, lauert der Teufel manchmal im Detail. Klar ist es vielleicht noch ein bisschen früh – trotzdem könnt ihr euch hier schon mal Inspiration abholen und ein paar Ideen für eure musikalischen Liebsten parken!

ANZEIGE

Weihnachtsgeschenke für Gitarristen und Bassisten: Gags, Spiele & Puzzle

Wir wollen mit dieser kleinen, vollkommen subjektiven Zusammenstellung von Ideen, die Gitarristen und Bassisten unterm Weihnachtsbaum ein Leuchten in die Augen zaubern, eine kleine Hilfestellung für alle liefern, die ihren Lieben eine musikalische Freude machen wollen.

Platz 10: Die Luftgitarre unterm Weihnachtsbaum

Es gibt ganze Wettbewerbe und sogar eine Weltmeisterschaft im Luftgitarre spielen und als ideales Trainingsgerät bietet sich natürlich eine knallbunte Luftgitarre zum Aufblasen an.

Die agifty Air Guitar Rock’n’Roll gibt es in wunderbar schrulligen Farben und ist mit 2,90 Euro wirklich für jeden erschwinglich.

Platz 9: Audio-Memory als Weihnachtsgeschenk

Wer statt an den Performance-Künsten zu arbeiten, lieber etwas für die grauen Zellen tun möchte, ist mit dem akustischen Gedächtnisspiel „Klang²“ für 29,- Euro gut beraten. Es handelt sich hierbei um ein Memory mit 20 Klangquadraten, zu denen mithilfe eines QR-Codes Sounds via Handy oder Tablet abgespielt werden können.

Das Spiel ist nicht nur für Gitarristen und Bassisten geeignet, denn es gibt mehr als 700 Sounds in 17 verschiedenen Spielen. Egal, ob klassische Gitarre, Vogelstimmen oder Klangsalat – hier gibt es ordentlich was auf die Ohren.

Platz 8: Band-Puzzle für Musiker

Ebenfalls nicht nur für Liebhaber von Gitarre und Bass sind Band-Puzzles, wie beispielsweise das NMR Brands Puzzle Pink Floyd Pulse. Seit Corona hat viele die Puzzle-Leidenschaft nicht mehr losgelassen und so können auch all diejenigen, die kein Instrument spielen, gemeinsame Zeit mit ihren Musik affinen Lieben verbringen.

Ab 17,90 Euro gibt es zahlreiche verschiedenen Motive zur Auswahl.

Top-Geschenkideen für Gitarristen und Bassisten zu Weihnachten

Platz 7: Plektren

Plektren können die meisten Gitarristen und Bassisten immer gebrauchen. Aber hier gibt es für Schenkende ein paar Fallstricke. Nicht jeder Bassist nutzt Plektren und nicht jedes Plektron ist für jeden Gitarristen/Bassisten geeignet. Wenn man wirklich einen Treffer landen möchte, sollte man sich selbst bei diesem sehr preisgünstigen Geschenketipp vorher ein bisschen informieren. Idealerweise findet man bei dem zu beschenkenden Musiker Plektren, die regelmäßig genutzt werden. Diese kann man dann einfach nachkaufen.

ANZEIGE

Und im Zweifel kann man auch bei Bandmitgliedern einen Tipp erfragen. Oder man wählt ein Set mit einigen verschiedenen Stärken, dann dürfte für jeden Stil und jede Vorliebe etwas dabei sein. Und wenn man doch total daneben liegen sollte, kann man aus Plektren auch schicke Ohrringe basteln.

Platz 6: Pflege-Sets für Gitarre und Bass

Auch Gitarre und Bass werden gerne mal etwas betüttelt und so sind Pflegeprodukte für die geliebten Instrumente oft eine gute Idee.

Egal, ob ein Pflegemittel wie das Dunlop Formula 65 für Gitarren und Bässe für 9.90 Euro oder aber ein ganzes Pflegeset wie das Daddario Instrument Care Kit für stolze 89,- Euro ist hier für jedes Budget etwas dabei.

Platz 5: Möbel mit musikalischem Bezug

Eine recht außergewöhnliche Geschenkidee sind Möbel mit musikalischem Bezug. Hocker, Tische, Uhren, Lampen und Schlüsselbretter … hier ist das Angebot mittlerweile wirklich groß.

Selbst Kühlschränke im Marshall-Design warten darauf, nicht nur im Proberaum zu glänzen.

Platz 4: Clip-Tuner – Stimmgeräte

Nichts ist schlimmer als eine schlecht gestimmte Gitarre oder ein schlecht gestimmter Bass. Und für ein schnelles Nachstimmen zwischendurch schwöre ich auf meinen Clip-Tuner. Diese Stimmgeräte werden einfach an die Kopfplatte von Gitarre oder Bass geklemmt und erlauben jederzeit einen schnellen Einsatz.

Die Clip-Tuner sind schon ab etwa 5,- Euro erhältlich. Wie genau die ganz günstigen Exemplare sind, kann ich persönlich tatsächlich nicht sagen, aber Erfahrungen sind in den Kommentaren sehr willkommen. Schon für knapp 10,- Euro bekommt man aber einen anständigen Tuner von Fender mit dem Fender FT-1 Pro Clip-Tuner. Und bei dem TC Electronic PolyTune Clip-Tuner wird es dann für 49,- Euro wirklich ganz genau.

Unsere Top 3 der Weihnachtsgeschenke für Gitarristen und Bassisten 2024

Platz 3 – Bausätze für Gitarre und Bass

Ein großartiges Erlebnis ist es, eine eigene Gitarre oder einen eigenen Bass zu bauen. Da die Kurse beim Gitarrenbauer allerdings in der Regel das Budget für ein nettes Weihnachtsgeschenk sprengen, sind Bausätze eine tolle Alternative. Schon ab 89,- Euro ist man mit einem Harley Benton E-Gitarrenbausatz T-Style dabei. Für uns Bassisten ist das günstigste Modell dann für 99,- Euro zu haben. Und wer hier bei der Form der Kopfplatte noch mal ein bisschen Mühe reinsteckt und vielleicht sogar eine schöne Lackierung hinbekommt, kann sicherlich mehrere Monate Spaß beim Gestalten der eigenen Gitarre haben.

Ein bisschen lustiger geht es dann noch mit dem Hinkler Books The Blues Box Guitar Kit. Mit einer Zigarrenkiste aus Pappe kann man sich hier für knapp 50,- Euro eine eigene Blues-Box-Gitarre zusammenbasteln.

Platz 2: Saiten für Gitarristen und Bassisten

Hier haben wir eine weitere von den Empfehlungen, bei denen der Teufel im Detail lauert. Saiten können wir Bassisten und Gitarristen eigentlich fast immer gebrauchen. ABER: Als Schenkender sollte man die Vorlieben seines Lieblingsmusikers kennen. Einige Bassisten wechseln ihre Saiten niemals. Die Saiten auf meinem Lieblingsbass sind tatsächlich so alt wie mein Bass selbst und der stammt noch aus einer Zeit, in der die Menschen erstmals Karotten-Hosen ganz dufte fanden. Dann gibt es bei uns Bassisten die zentrale Frage, ob man auf Roundwound oder Flatwound schwört. Für den Laien sind das schon mal Begriffe, die einen durchaus überfordern können und zu erklären, was sie bedeuten, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Und auch Gitarristen haben meist sehr spezielle Vorlieben. Saitenstärke, Material und Hersteller. Wenn man hier einfach 08/15-Saiten schenkt, wird sich die Begeisterung eventuell in Grenzen halten. Daher empfiehlt es sich, heimlich mal zu schauen, ob man irgendwo eine Packung der bevorzugten Saiten findet, die einem die Auswahl erleichtern. Und auch, wenn die Überraschung vielleicht dann nicht mehr ganz so groß ist: Im Zweifel fragt lieber nach. Dann ist es beim Auspacken vielleicht nicht mehr der ganz große Wow-Effekt, aber lasst euch gesagt sein: Musiker, die knapp bei Kasse sind, freuen sich immer maximal, wenn sie einen kleinen Vorrat an den geliebten Strippen im Schrank liegen haben.

Platz 1: Kopfhörerverstärker

Ja, ich habe mich im Frühling 2024 neu verliebt. In einen Headphone-Amp. Der Boss Katana Go ist seither mein treuer Begleiter und die Nachbarn freuen sich wahrscheinlich mit mir. Leider wird der Katana Go nicht mehr hergestellt, aber zahlreiche Hersteller bieten ebenfalls Kopfhörerverstärker an. Die Preisspanne reicht hier von fast unverschämt günstigen 19,90 Euro für den Harley Benton Rockplug Classic Rock bis hin zu 129,- Euro für den Fender Mustang Micro Plus. Insbesondere für die gebeutelten Familienangehörigen von Einsteigern ein Geschenk, über das sich alle Beteiligten freuen werden.

Wenn wir ehrlich mit uns sind, haben wir alle ja ohnehin alles. Aber dennoch möchte der eine oder andere seinen Lieben gerne eine kleine materielle Freude machen. Und vielleicht findet ihr in unserer kleinen, wie bereits erwähnt, vollkommen subjektiven Auswahl an Geschenktipps für Gitarristen und Bassisten ja die passende Idee.

Ein ganz wunderbares Geschenk, das man übrigens jedem Musiker immer und nicht nur zu Weihnachten schenken kann, ist ehrliches Interesse an dem, was er oder sie an seinem Instrument so macht. Jeder Musiker liebt es, über seine Musik und sein Gear zu sprechen und vielleicht kommt man selbst als Nicht-Musiker dadurch auf den Geschmack.

Ist für dich etwas dabei? Oder hast du noch ganz andere Ideen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.