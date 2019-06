Top Engineers hören deinen Mix

Feedback von Sylvia Massy, Mick Guzauski und Peter Walsh zu deinem Mix!

Während der Studioszene am 06. und 07. September in Köln habt ihr die Möglichkeit, direktes Feedback von den Größen der Mixing-Landschaft Sylvia Massy, Mick Guzauski und Peter Walsh zu einem eurer Mixe zu bekommen.

Du willst dein Mixing verbessern? Die drei erfahrenen Producer sagen dir in einer exklusiven Session, wo du noch feilen musst, an welchen Stellen du vielleicht anders herangehen musst, und geben dir Tipps, die dein Mixing weiterbringen. Und das im direkten Gespräch, face to face.

Nutze die einmalige Gelegenheit! Alles was ihr dazu tun müsst, ist, euch bei Swan Audio zu registrieren, den Mix, zu dem ihr euch ein Feedback wünscht, über die Plattform von Swan Audio hochladen und diesen Link anschließend per Email mit dem Betreff Studioszene2019 an redaktion@soundandrecording.de zu schicken. Wir suchen unter allen Teilnehmern die passenden Mixe aus und melden uns anschließend bei den Gewinnern per E-Mail.

Die Listening Session findet am Samstag den 07.09. um 16:15 in einem der Workshop-Räume während der Studioszene statt. Alle Gewinner bekommen ein Zwei-Tagesticket für die Studioszene gratis dazu!

Im Detail:

Mix auswählen

Auf swan.audio registrieren

Gewünschten Mix auf swan.audio in eurem Account hochladen

Ihr bekommt jetzt von swan.audio einen Link zu eurem Mix

Diesen Link per Email mit dem Betreff Studioszene2019 an redaktion@soundandrecording.de schicken

an redaktion@soundandrecording.de schicken Glück haben!

Wir wünschen euch viel Erfolg!

Studioszene 2019 in Köln: 2 Tage, 50 Workshops und mehr als 50 Top Audio-Hersteller

Am 06. und 07. September 2019 findet in der XPost in Köln die erste Studioszene statt. Die Studioszene ist die Community- & Workshop-Plattform, die Recording-, Mixing-, Mastering-Engineers und Producer sowie Hersteller von Studio-Equipment und -Software zusammenbringt. An zwei Tagen findet ihr auf einer Fläche von 3.000 m2 insgesamt 50 Workshops und Talk-Runden rund um das Thema Musik- und Audioproduktion. Mit dabei sind mehr als 50 Top-Marken der Studiobranche, die vor Ort ihre Produkte und Neuheiten vorstellen, welche für euch zum Antesten bereitstehen.

Die Studioszene bietet dem leidenschaftlichen Musikschaffenden die Möglichkeit, internationale und nationale Engineers zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und neue Erkenntnisse, Erfahrungen und Know-how für sich mitzunehmen. Bisher bestätigte Workshop-Dozenten sind Peter Walsh (Simple Minds, Peter Gabriel), Sylvia Massy (Johnny Cash, R.E.M, Red Hot Chilli Peppers) und Mick Guzauski (Michael Jackson, Daft Punk, Eric Clapton, Mariah Carey). Weitere Speaker folgen!