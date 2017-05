Top News: AKAI MPC 2.0, Production Software

Bereits auf der NAMM Show 2016 stellte AKAI MPC 2.0 vor, jetzt endlich geht es in die öffentliche Beta-Phase. Das hat ziemlich lange gedauert, also hoffen wir, dass AKAI der neuesten Version viele neue Funktionen mit auf den Weg gibt.

Das Wichtigste vorab: Wer kann die neue AKAI MPC 2.0 zum Beta-Test nutzen? Hierzu sind alle registrierten MPC Touch und MPC Live Kunden eingeladen, über den AKAI User Account lässt sich die neuste Version herunterladen. Aktuell können davon allerdings wie gesagt nur Besitzer von MPC Touch und MPC Live profitieren, mit der MPC Renaissance und der MPC Studio läuft die Version 2.0 (noch) nicht, dies soll erst beim finalen Release möglich sein. Wir selbst haben seit ein paar Tagen eine MPC Live bei uns zum Test und die MPC 2.0 Version ist auch genau der Grund, wieso wir den Test noch ein paar Tage aufschieben, MPC 2.0 wollten wir nach Möglichkeit gleich mit einbeziehen.

Doch nun zu den Funktionen, was verspricht AKAI alles für MPC 2.0? Zu allererst kommt MPC 2.0 mit einer neuen grafischen Benutzeroberfläche, Audio-Track-Recording soll möglich sein, ebenso Time-Stretching und Pitch-Shifting in Echtzeit.

Es soll erweiterte Signal-Routings geben, die mit Hilfe des ebenfalls neu gestalteten Mixers schnell und komfortabel erstellt werden können. Darüber hinaus zählt AKAI in seiner Facebook Ankündigung die folgenden Punkte auf:

In-Place Audio-Bounce

Audio/MIDI Drag & Drop

CV-Programm zum Steuern von externer Hardware

Clip-Programm für eine Clip-Launch-Performance

Erweiterte Q-Link-Kontrolle

Klingt spannend und passend dazu gibt es auch gleich ein Installationsvideo mit den ersten Bildern von AKAI MPC 2.0:

AKAI MPC 2.0 läuft wahlweise standalone oder in den Plug-in-Formaten VST, AU und AAX, alles in 64 Bit. Unter OSX wird 10.10 verlangt, PC-User sind ab Windows 8.1 dabei. Zusätzlich wird der iLok-License-Manager benötigt, wobei kein iLok-Dongle benötigt wird, nur die Software. Laut AKAI ist MPC 2.0 abwärtskompatibel, d.h. alle alten Projekte lassen sich auch in der Version 2.0 öffnen.