Top News: Aktuelle Traktor Pro 3 public beta

Endlich: Traktor Pro 3.4.0.186 bringt intelligente Playlists

Was lange währt und so…

Nutzer von Traktor, der DJ-Software von Native Instruments, man erinnert sich, warten seit vielen Jahren auf ein Major Update des Dateibrowsers, der bis auf ein paar klitzekleine Änderungen – wie farbliche Markierung der tonal zum laufenden Track passenden Tracks – gefühlt noch nie verbessert wurde.

Die aktuelle public Beta, die Native Instruments nun angekündigt hat mit dem schönen Namen Traktor Pro

, ändert das. Das sogar zwar an zwei Punkten, die mehr als nur überfällig waren.

Das furchtbar anstrengendes periodische Flackern des Browsers wurde endlich abgestellt und, ich kann selbst kaum glauben, was hier in die Tastatur tippe, intelligente Playlisten wurden in die Software integriert. Wer nicht weiß, worum es geht: Es handelt sich dabei sich selbst aktualisierende Playlisten auf der Basis von Datenbankabfragen. Bei Serato DJ Pro heißen sie „smart crates“, in iTunes und Rekordbox „intelligente Playlisten“ und bei Traktor werden sie als „Smartlists“ bezeichnet.

Einfache intelligente Playlisten könnten zum Beispiel alle Tracks eines bestimmten (Sub-)Genres sammeln, oder alle Deep-House-Tracks, die 2020 in die Library aufgenommen wurden, aber noch nie gespielt wurden.

So sieht das Fenster aus, in dem die Smartlists erstellt werden. Ich habe versucht, möglichst viele der Möglichkeiten zu zeigen:

Noch ist das Feature nicht ganz so mächtig, wie es das kostenlose iTunes seit vielen Jahren vormacht, aber die Implementierung in Traktor ist mehr als nur ein Anfang und die Community sammelt schon fleißig Verbesserungsvorschläge ein.

Hier das komplette Changelog für Traktor Pro 3.4.0.186:

New in 3.4.0.186:

Added: Smartlists

Added: Smartlist Filter by Content Type

Added: Smartlist Is around Operator for BPM filter

Added: Smartlist Greater/Less than Equal Operator

Added: Smartlist Starts/End with Operator

Fixed: Reversed loop goes out of phase

Fixed: BPM, Bitrate, Catalog number search broken

Fixed: History Columns are all shown and when disabling some the right side gets cut off

Traktor Pro 3.4.9.186 steht in NIs Forum für alle Traktor-Nutzer zum kostenlosen Download bereit. Wie immer bei Traktor wird es parallel zur Vorgängerversion installiert, so dass keine Gefahr besteht und immer eine bühnentaugliche Version auf der Festplatte verbleibt. Wer mutig ist und schon einen Blick riskieren möchte, der kann sich die Beta schon einmal herunterladen, installieren und ausprobieren. Wann genau offiziell das Release sein wird steht noch nicht fest.