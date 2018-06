Top News: Allen & Heath SQ-7, Digitalmixer

Weitreichende Mixing-Funktionen

Im Oktober letzten Jahres stellte Allen & Heath die beiden Digitalpulte SQ-5 und SQ-6 vor, nun folgt das Allen & Heath SQ-7. Damit umfasst die 96 kHz-SQ-Mixer Serie also drei Digitalpulte.

Das SQ-7 basiert auf der gleichen XCVI-96kHz-FPGA-Engine wie die bereits eingeführten Modelle SQ-5 und SQ-6 und bietet darüber hinaus erweiterte Kontroll- und I/O-Optionen in einem größeren Format mit 33 Fadern, 32 Preamps, 16 Custom Soft Keys und 8 frei konfigurierbaren Soft Rotary Controls.

Das Allen & Heath SQ-7 ist eine 48-Kanal-Konsole, die voll kompatibel mit externen I/O-Expandern wie etwa der tragbaren DX168-96kHz-Stagebox ist. Eingänge und Mixes können insgesamt 192 Fader-Strips zugeordnet werden, die in sechs Layern organisiert sind. Dank 16 Softkeys und 8 frei konfigurierbaren Soft Rotary Controls kann der Workflow des Mixers individuell auf die Bedürfnisse der Show und des Engineers eingestellt werden.

Zusätzlich soll es bald Dante-, Waves- und SLink-Audio-Netzwerkkarten geben.

Mit dem SQ-Drive der SQ-7 Konsole können Stereo- und Multitrack-Aufnahmen mit 96 kHz Auflösung direkt auf ein USB-Speichermedium erfolgen. Die SQ-Digitalpulte können aber auch an einen PC oder Mac über USB angeschlossen werden und werden so per Plug & Play zu einem 32×32 Audiointerface, das in Kürze auch MIDI- und DAW-Kontrollfunktionen erhalten soll.

Ein weiteres interessantes Feature für AV-Kunden sind zwei unabhängige, voll integrierte und zuweisbare Automatic Mic Mixer (AMM), die auch zu einem umfangreichen 48-Kanal-AMM kombiniert werden können.

Zum Preis und zur Verfügbarkeit hat Allen & Heath noch keine Informationen Preis gegeben.