Top News: Allen&Heath Xone:96

Ist das der lang ersehnte Xone:92-Nachfolger?

Es ist wie ein Paukenschlag für den DJ-Bereich. Allen&Heath liefert für den legendären Xone:92 einen Nachfolger. Nach über 15 Jahren. Nach über 15 Jahren wohlgemerkt, die der Allen&Heath Xone:92 bereits ein Standard-Mixer im Clubleben ist. Das muss man erst einmal schaffen. Da muss man aber auch erst einmal nachliefern. Und das passiert, genau jetzt. Allen&Heath Xone:96. Der kleine Leak ging schon durch das Netz. Erst das Traktor Script, dann das erste Foto. Spätestens damit war klar, was der Xone:96 werden würde.

Einige hatten ihn bis dahin schon gesehen und auch Probe gespielt und haben fleissig den Mund gehalten. Ich sage euch, einfach war es nicht, denn der Allen&Heath Xone:96 ist ein verdammtes Brett. Eigentlich kaum zu Glauben, aber so, wie der erste Eindruck nach Anschauen, Anfassen und Antesten ist, hat das britische Haus nach dem 92er mit dem 96er erneut ein verdammt solides Stück Mixer gebaut. Die beste Vorlage hatten sie ja, aber auch das größte Risiko, nicht an diese heranreichen zu können.

Der Allen&Heath Xone:96 ist nun genau dieser Nachfolger und, aufatmen, er sieht vom ersten Eindruck und Layout nicht viel anders aus, als der Xone:92. Keine große Umgewöhnungen, keine Stilmittel hinsichtlich Design, die mehr kaputt als schön machen, keine Effekt-Hascherei. Das Layout wurde übernommen, alles sieht sehr vertraut aus. 4+2+2 Kanäle, so wäre wohl die richtige Beschreibung. 4 Kanäle, wie bisher bekannt, dazu kommen zwei Return-Wege, ebenso wie bekannt. Neu sind die beiden Aux-In, die sich zwischen dem Kanal 1 und den Return-Wegen befinden. So kann man am Ende 8 Kanäle spielen, oder zumindest 8 Zuspieler anschließen. Prädestiniert für die Aux-Ins sind zum Beispiel Sampler oder Effekt-Geräte, die nicht mehr als eine Level-Regelung brauchen.

Die Return-Kanäle sind wie die „normalen“ Kanäle nach wie vor mit einem 4-Band EQ bestückt, in jedem Kanalzug gibt es zu dem zwei Sends, separat regelbar.

Geil auch: 2-Band EQ für den Booth-Out. Katschäng. Pre-EQ Kopfhörer-Weg ist erhalten geblieben. Noch ein Katschäng!

Ein Manko, welches mich am 92er schon immer störte, war die Tatsache, dass die beiden Filter mit einer unteren Cut-Off Frequenz von 30 Hz versehen waren. Je nach Resonanz und damit Flankensteilheit mehr oder weniger im hörbaren Bereich. In jedem Fall, nicht, dass das jemand falsch versteht, angeschaltet im hörbaren Bereich, Sub-Bässe gehen hier definitiv teils mit bis zu 6 dB verloren. Am Xone:96 liegt die untere Cut-Off Frequenz nun bei 20 Hz und damit kann das Filter angeschaltet bleiben, ohne, dass man im Bass-Bereich verliert.

Pluspunkt weiterhin: Filter und Filter-Zuweisung sind Nulldurchgang-geschaltet. Heißt: Kein Knacken mehr beim Ein- / Aus-Schalten des Filters.

Freuen dürfen sich alle DJs, die mit Software Spielen, denn der Xone:96 hat von Hause aus ein duales Interface integriert, direkt auch schon Traktor zertifiziert. Getestet habe ich es noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass Sends, Return-Wege und auch die Aux-In alle im Routing zugewiesen werden können – dann wäre der Xone:96 eine Maschine.

Kosten werden der ersten Info nach bei unter 2000€ liegen, den genauen Betrag aber reichen wir nach.

Soweit die ersten News, wir lassen euch einmal mit den Bildern und Eindrücken allein und melden uns zeitnah mit einem Test zurück.

Siehe ehe hier die ursprünglichen, ersten News, von vor rund zwei Wochen:

Der aufmerksame Leser wird schon merken, dass dort oben ist kein Xone:96 – es ist ein Xone:92 mit entfernter 2 und umgedrehter 9. So einfach macht man aus einem 92er einen 96er. Zumindest in der Theorie.

Allen&Heath Xone:96? Ist das der neue….ja was eigentlich? Und stimmt das, was aus dem Hause Native Instruments im Video zum Traktor-Update und im Quellcode geteasert wurde überhaupt?

Kleiner Rückblick, Traktor-Update und das, was im Hause DJ TechTools im Traktor Code gefunden wurde…



Das spricht eindeutig dafür, dass etwas Neues kommt, was Traktor zertifiziert ist und Allen&Heath Xone:96 heißt.

Es gab ja schon Gerüchte. Ein Nachfolger für den Allen&Heath Xone:92? Das wäre ja fast überfällig, nach derweil mehr als 15 Jahren. So lange schon hält sich der Xone:92 am Markt – immer noch einer der beiden Club-Standards. Während Pioneer DJ in der Zeit diverse Modelle der DJM-Reihe durchgeschoben hat, bleibt der 92er unbeirrt weltweit ein Standard in der DJ-Booth.. Kein Wunder, er ist ein Brett. Ein Nachfolger müsste richtig liefern. Das ist schwierig, fast schon unmöglich.

Doch, so weit alles nur Gerüchte. Denn rein der Nomenklatur zu Folgen müsste der Nachfolger des Xone:92 ein Xone:93 sein – gibt es doch auch einen Xone:23 als Nachfolger vom Xone:22, einen Xone:43 als Nachfolger vom Xone:42.

Also doch kein 92-Nachfolger? Aber was ist dann der Xone:96? Ein komplett neues Modell? Nachfolger eines DB:4 oder DB:2? Ein neuer Digital-Mixer? Da gab es ja zu Letzt den Xone:PX5. Könnte der Xone:96 das neue Oberklasse-Modell von Allen&Heath sein mit digitaler Engine?

Es gibt so viele Möglichkeiten und während alle auf einen Nachfolger hoffen, könnte es genau der sein, oder doch etwas komplett anderes. Rein statistisch sprechen die Chancen dagegen, denn in den letzten Jahren gab es mehr als sieben neue Mixer aus dem Hause Allen&Heath und genau keiner davon war ein 92-Nachfolger.

Gerne würde ich jetzt schon Schreiben, was es wird, aber ich habe mich der Verschwiegenheit verpflichtet. Alles was ich sagen kann ist: Mal angenommen, der Allen&Heath Xone:96 steht nicht fälschlicherweise im Quellcode des neuen Traktor-Updates, dann könnte da wirklich etwas kommen und rein hypothetisch könnte da ein verdammtes Brett kommen. Wann? Was genau? Abwarten, Vorfreude walten lassen und fleissig hier am Ball bleiben. Die Info kommt…