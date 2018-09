Top News: Antelope Audio Edge Modeling Mikrofone, Mikrofone

Von Mono bis 3D-Sound aufnehmen

Erst kürzlich haben wir euch das Antelope Audio Edge Modeling-Mikrofon vorgestellt, das ab sofort um weitere Modelle erweitert wird. Neben dem Edge Solo, das als herkömmliches Nierenmikrofon ausgeführt ist, wird es zeitnah die beiden Brüder Edge Duo (Multi-Pattern Mikrofon) und Edge Quadro geben. Letztes verfügt über zwei Kapseln. Von klassischen Mono, über Stereo bis hin zum aktuellen Thema des 3D-Audios lassen sich die Mikrofone weitreichend einsetzen.

Zusammen mit den Vintage Mikrofonsimulationen von Antelope Audio lassen sich hiermit die charakteristischen Sounds einige der bekanntesten Mikrofone weltweit emulieren.

Während es sich beim Antelope Audio Edge Solo um ein Großmembranmikrofon (Niere) handelt, bietet das Edge Duo eine Dual-Membran-Kapsel. Beide Signale lassen sich im Nachhinein getrennt voneinander bearbeiten und aus dem zugehörigen Plug-in intuitiv steuern. Das Top-Modell Antelope Audio Edge Quadro bietet gleich zwei der Dual-Membran-Kapseln und wird daher als Stereo/Surround-Mikrofon beworben. Vier Kanäle lassen sich individuell steuern und bearbeiten, so dass das Edge Quadro von Stereotechniken wie M/S, X/Y, Blumlein bis hin zum 3D-Recording ein großes und weitreichendes Einsatzgebiet abdecken kann.

Die bereits angesprochenen Emulationen von Antelope Audio umfassen derzeit 11 Mikrofone, 7 weitere werden laut Hersteller zeitnah veröffentlicht. Für Edge User sind diese kostenlos erhältlich, auch zukünftige Neuerscheinungen bekommt man kostenlos. Nutzt man die Edge Mikrofone mit einem der Antelope Audiointerfaces, so lassen sich die Emulationen ohne zusätzliche CPU-Belastung über das FPGA-Processing der Interfaces berechnen. Aber auch eine native Version der Emulationen bietet Antelope Audio an, so dass man das Plug-in (VST, AU, AAX) in jeder DAW nutzen kann.

Die Veröffentlichung der neuen Edge Mikrofone feiert Antelope Audio mit einem Gewinnspiel. Weitere Informationen gibt es auf der Antelope Audio Website. Mitmachen darf jeder Interessierte, Einsendeschluss ist der 08.10.2018.

Preise und Verfügbarkeit für die neuen Edge Mikrofon reichen wir zeitnah nach.