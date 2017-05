Top News: Antelope Audio Orion Studio HD, Audiointerface

Auf der morgen beginnenden AES Berlin stellt der Hersteller Antelope Audio sein neuestes Audiointerface vor, das Antelope Audio Orion Studio HD. Mit den beiden ebenfalls in diesem Jahr vorgestellten Orion Studio Rev. 2017 und Orion32 HD kommt somit das dritte Orion Audiointerface der Briten auf den Markt.

Mit dem Antelope Audio Orion Studio HD bringt der Hersteller erstmalig ein Audiointerface auf den Markt dass neben der USB- auch die HDX-Schnittstelle, also die direkte Anbindung an Pro Tools Systeme, bietet. 32 Kanäle können so direkt übertragen werden. Doch auch in Sachen USB gibt es Neues, denn das Orion Studio HD bietet eine USB 3.0 Schnittstelle und ist somit eines der wenigen High Class Interfaces, die USB 3.0 unterstützen.

Ansonsten lesen sich die Spezifikationen nahezu identisch zu den beiden Orion-Brüdern. Vier Mic/Line-Eingänge auf der Vorderseite, acht weitere auf der Rückseite. Ausgangsseitig 16 Kanäle via zwei DB25-Breakoutkabeln, zwei Stereo Monitor Ausgänge sowie jeweils zwei Kopfhörerausgänge und zwei ReAmping-Ausgänge. Gewandelt wird mit bis zu 192 kHz und 24 Bit.

Aufgrund der HDX-Schnittstelle lässt Antelope Audio beim Orion Studio HD eine der beiden ADAT-Schnittstellen weg, als zweite digitale Schnittstelle ist S/PDIF an Bord.

Wie auch die anderen Orion-Interfaces bietet das Antelope Audio Studio HD die „real time FPGA FX“, über 40 Effekte, die das Interface ohne zusätzliche CPU Belastung berechnen kann.

Verfügbarkeit und Preis wird Antelope Audio am Wochenende bekannt geben, reichen wir schnellstmöglich nach.