Top News: Arturia 1973-Pre, TridA-Pre, V76, Mini-Filter, SEM-Filter, M-12 Filter, Plug-ins

Nachdem Arturia zur NAMM SHOW 2018 drei neue Hardware Produkte vorstellten, widmen sich die Franzosen nun wieder der Erweiterung ihrer Software Palette. Und nein, diesmal sind es keine Synthesizer sondern Plug-ins für Recording bzw. den Effekteinsatz. Insgesamt sechs neue Plug-ins hat Arturia in den letzten Monaten entwickelt: Drei Preamps sowie drei Filter.

Der Slogan „Half a century of hit-making tone, right in your DAW” lässt fast schon vermuten um was es diesmal geht. Starten wir mit den Preamps, hier hat sich Arturia auf den Klassiker 1073 eingelassen, in der Arturia Plug-in Sprache heißt dieser 1973-Pre. Einen charakteristischen Sound kombiniert mit den Möglichkeiten der M/S-Bearbeitung, im Original entwickelt von Rupert Neve verspricht der Hersteller.

Der zweite Preamp lautet auf den Namen TridA-Pre und orientiert sich am Preamp der Trident A Range Konsole, bekannt für den sehr musikalisch agierenden Equalizer und seinen vollen, satten Sound.

Beim dritten Preamp Plug-in handelt es sich um eine Emulation des V76, Teil der legendären REDD Konsolen im Abbey Road Studio London. Der Sound des „White Album“ ist sicherlich vielen ein Begriff.

Hier ein Überblick über die drei Preamps:

Alle drei Preamps sind ab sofort zum Bundle-Preis von 199,- Euro erhältlich. Ab dem 05.04. steigt der Preis dann auf 299,- Euro an. Einzeln kostet jetzt Preamp zunächst 99,- Euro, der Preis steigt später auf 149,- Euro pro Plug-in.

Die anderen drei neuen Plug-ins aus dem Hause Arturia widmen sich dem Thema Filter. Den Mini-Filter kennen wir bereits, neu sind allerdings die beiden Filter die sich an den legendären Oberheim-Synthesizern heranwagen, Arturia SEM-Filter und Arturia M12-Filter. Hier die Fakten dazu in den (englischen) Übersicht:

M12-Filter:

Virtual recreation of the Matrix 12 multimode filter 2 instances of the Matrix 12 filter within one plugin instance 15 disctincts filter modes available per filter instance Cutoff frequency, resonance, pan and out volume controls for each instance Master cutoff control for controlling both instances’ cutoff at once 4 audio routing configurations Global dry / Wet and output filter controls

Random values genrator Can be synchronized with DAW’s clock

3 advanced multi-segments envelopes 2 modes: loop or triggered by audio Synchronized with DAW’s clock Can be used as LFOs, step sequencer or envelopes Predefined presets

Modulation oscillator Audio range modulatotion source for parameters frequency modulation 5 waveforms

Modulation matrix Envelope, random generator and mod oscillator as sources 8 assignable destinations slots with 22 reachable parameters

40 presets from top sound designers

State-of-the-art TAE® analog modeling

SEM-Filter:

Virtual recreation of a 24dB/oct Low Pass Ladder filter: Drive parameter Cutoff Frequency and Emphasis Dry/Wet setting Output volume setting

Low Frequency Oscillator Can be synchronized with DAW’s clock 4 waveforms + Sample and Hold mode Phase parameter Can modulate the Cutoff, Emphasis and Cutoff modulation amount of the Sequencer

Step Sequencer Can be synchronized with DAW’s clock Up to 8 steps Smooth parameter Can modulate the Cutoff, Emphasis and the LFO rate

Envelope follower Sensitivity parameter (vertical sensitivity) Attack and Decay time parameters Can modulate the Cutoff, Emphasis and the LFO rate

30 presets from top sound designers

State-of-the-art TAE® analog modeling

Auch hierzu gibt es natürlich ein offizielles Promo Video:

Auch die drei Filter sind im 3er-Bundle erhältlich, der Preis liegt bei 99,- Euro. Ab dem 05.04.2018 steigt der Preis auf 199,- Euro. Der Einzelpreis beträgt zunächst 49,- Euro, später kostet jedes Filter 99,- Euro.

Insgesamt also ein sehr interessantes Update der Arturia Software Produkte. Die Plug-ins werden wir schnellstmöglich testen.