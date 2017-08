Top News: ATV aDrums, E-Drumset

Gerade gestern erst haben wir in unserer Championship E-Drums alle unsere getesteten E-Drumsets in eine Reihenfolge gebracht, heute erreicht uns die Information, dass der Hersteller ATV ein neues Produkt namens ATV aDrums entwickelt hat. Von ATV hatten wir bereits den aFrame und das Drummodul aD5 im Test, jetzt folgt also eine Kombination aus Schlagzeug und darauf abgestimmter elektronischer Klangerzeugung.

Laut Hersteller vereint das ATV aDrums das natürliche Gefühl eines akustischen Drumsets mit der Möglichkeit, darüber ein Drummodul anzusteuern. Hierfür verfügen alle Bestandteile des Sets, angefangen von der Kick Drum über die Snare bis hin zu den Toms über integrierte Sensoren, die jede Schlagbewegung registrieren und das zum Set gehörende aD5 Modul weiterleiten. Erhältlich ist das ATV aDrums in den zwei Varianten Artist Standard und Artist Extended. Alle Teile des aDrums Sets sind jedoch auch einzeln für eine individuelle Zusammenstellung erhältlich.

Darüber hinaus bietet ATV mit seinem „Sound Store“ eine einfache Möglichkeit, das individuelle Lieblings-Kit zusammenzustellen, die passenden Sounds lassen sich in das aD5 Modul laden und dann über das ATV aDrums Set spielen. Dabei ist aDrums nicht auf das aD5 Modul beschränkt, es lassen sich auch andere Module, wie beispielsweise das Pearl Mimic anschließen und spielen.

Preislich ist das ATV aDrums recht weit oben angesiedelt, das Artist Standard Set inklusive aD5 Modul kostet 3.749,- Euro (UVP inkl. MwSt), das Extended Set 4.548,- Euro (UVP inkl. MwSt.). Wie bereits erwähnt, sind die Einzelteile aber auch einzeln erhältlich.