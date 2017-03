Top News: Audified TNT Voice Executor, Voice Plug-in

Wie schön wäre das folgende Szenario: Die Vocals werden aufgenommen und klingen aufgrund der Performance des Sängers bzw. der Sängerin natürlich nicht ideal. Der Aufnahmeraum sollte ja auch noch mal akustisch verbessert werden, dafür fehlt allerdings das nötige Kleingeld. Aber man hat ja Plug-ins: Also Plug-in öffnen, kurz am ultimativen und einzigen Knopf drehen, den das Plug-in bietet, und schon passt und sitzt der Gesang richtig im Mix, klingt einwandfrei und man kann den Mix sofort bouncen. Klingt nach einem schönen unerfüllbaren Traum? Eigentlich schon, aber der Audified TNT Voice Executor soll genau das möglich machen.

Wie der tschechische Hersteller Audified selbst auf seiner Webseite klarstellt, gehören Sprache und Gesang zu den schwierigsten Signalarten, mit denen man sich bei der Musikproduktion beschäftigt. Jede Stimme klingt anders, hat andere Facetten und muss letztlich auch anders bearbeitet werden, mal ganz unabhängig davon, was man klanglich am Ende erreichen möchte. Im Studio muss es oft schnell gehen, da bleibt in machen stressigen Situationen kaum Zeit, sich stundenlang mit einer Sprach- oder Gesangsaufnahme zu beschäftigen.

Abhilfe soll hier nun das neu entwickeltet Audified TNT Voice Executor schaffen. Das Plug-in bietet verschiedene Dynamik- und Effekteinheiten wie Equalizer, Drive und Delay, wird aber letztlich nur über die drei Knöpfe Input, Drive und Output bedient.

Ab Werk bietet der Audified TNT Voice Executor die vier grundsätzlichen Presettypen Rap, Vocals, Speech und Special, die danach nochmals in männliche, weibliche und andere klassische Kategorien aufgeteilt sind. Die Aufgabe des Nutzers klingt dabei kinderleicht: Input und Output über die integrierten I/O-Meter passend einstellen, danach einfach am Drive-Regler drehen, bis es passt. Hier ein Überblick, wie das Ganze in der Praxis funktioniert:

Beim Audified TNT Voice Executor handelt es sich um ein iLok geschütztes Plug-in, das in den Formaten AAX, VST2, VST3 und AU in jede gängige DAW eingebunden werden kann. Ab sofort erhältlich über die Website des Herstellers zum Preis von 69,- US-Dollar. Bis zum 19.03.2017 gilt der Einführungspreis von 49,- US-Dollar. Kostenlos testen kann man das Plug-in vorab für 30 Tage.